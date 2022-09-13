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Президент подписал указ о модернизации судебного администрирования

12.09.2022, 10:23 2021
Президент подписал указ о модернизации судебного администрирования
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 12 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по модернизации судебного администрирования", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Преобразовать государственное учреждение "Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики Казахстан (аппарат Верховного суда Республики Казахстан)" с территориальными подразделениями (администраторами судов) в областях, столице и городах республиканского значения в государственное учреждение "Судебная администрация Республики Казахстан" (далее - Судебная администрация) с территориальными подразделениями в областях, столице и городах республиканского значения", - говорится в указе.

 
Указом устанавливается, что судебная администрация является уполномоченным государственным органом в сфере судебного администрирования, осуществляющим организационно-правовое, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Верховного суда, местных и других судов.
 
Верховному суду совместно с правительством поручено в трехмесячный срок внести на рассмотрение президента Республики Казахстан проект положения о судебной администрации.
 

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В МИОР рассказали об изменениях в закон о масс-медиа

07.09.2022, 12:54 6716
В МИОР рассказали об изменениях в закон о масс-медиа
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан подготовило для публичного обсуждения консультативный документ регуляторной политики к проекту закона Республики Казахстан "О масс-медиа", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В своем послании народу Казахстан от 16 марта 2022 года глава государства отметил, что в современную эпоху для любой прогрессивной страны критически важно иметь конкурентоспособные и свободные средства массовой информации.
 

У отечественных СМИ должен быть собственный взгляд на процессы, происходящие в Казахстане, регионе и мире. От этого зависит подлинная информационная безопасность и ни много ни мало идеологический суверенитет страны. Государство особое внимание уделит созданию открытого информационного пространства, востребованных и сильных медиа. Поэтому необходимо пересмотреть закон о СМИ с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы", - сказал глава государства.

 
Как отмечено в консультативном документе, современные реалии требуют пересмотра и расширения правового статуса журналистов.
 
В условиях массового развития интернета и при анализе практической реализации действующих норм выявлен ряд проблемных вопросов, требующих правового регулирования. В этой связи необходимым видится укрепление прав журналистов путем пересмотра действующих норм законодательства. Введение ряда законодательных новелл позволит повысить правовой статус журналистов и в целом расширить правовые гарантии, стимулирующие развитие отечественной журналистики.
 
Согласно документу, поправки позволят определить статус средств массовой коммуникаций.
 

В настоящее время массовые коммуникации проникают во все сферы деятельности, тем самым создавая новые виды массовой коммуникации, которые лежат вне правового поля. Интернет, интернет-ресурсы, социальные сети стали частью общественных отношений. Решение данной проблемы видится в определении новых понятий и субъектов СМК, а также их систематизация", - пояснили в МИОР.

 
Уточняется, что изменения позволят разграничить новые виды массовой коммуникации и позволят регламентировать деятельность субъектов, распространяющих массовую информацию.
 
Также сообщается, что в настоящее время с учетом новой реальности и практики реализации государственного информационного заказа в течение последних пяти лет назрела необходимость выработки новых подходов в реализации государственного финансирования. Решение данной проблемы видится в переходе к грантовому финансированию и субсидированию традиционных газет и журналов.
 

Предлагаемые изменения повысят эффективность реализации государственной информационной политики, а также позволят повысить конкурентоспособность отечественных СМИ", - разъяснили в Мининформации.

 
В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время журналистским сообществом неоднократно поднимаются вопросы установления качественной обратной связи от государственных органов. 
 

Зачастую запрашиваемая СМИ информация предоставляется долго и теряет свою актуальность. Решение данной проблемы видится в пересмотре сроков рассмотрения журналистских запросов и улучшении деятельности государственных органов в социальных сетях. Предлагаемые изменения позволят представителям СМИ оперативно и качественно получать от государственных органов запрашиваемую информацию и выстроить качественные каналы коммуникаций в социальных сетях", - заверили в ведомстве.

 
Также ожидаются изменения порядка регистрации СМИ.
 
Так, пояснили в министерстве, в рамках действующего законодательства установлена упрощенная система регистрации СМИ. Вместе с тем анализ правоприменительной практики показывает необходимость пересмотра ряда критериев.
 

Решение данной проблемы видится в установлении требования по наличию доменного имени. Предлагаемые изменения позволят повысить качество и конкурентоспособность отечественных СМИ", - отмечается в документе.

 
За последние годы, продолжили в МИОР, в сферу телерадиовещания проникают новые виды вещания в сетях телекоммуникаций (интернет) - аудиовизуальные платформы, операторы IP TV и операторы ОТТ-формата и др.
 

С учетом новой реальности решение данной проблемы видится в законодательном урегулировании их деятельности. Предлагаемые изменения позволят устранить нездоровую конкуренцию между IPTV-сервисами и отечественными спутниковыми и кабельными операторами телерадиовещания и причинение ущерба правообладателям, а также недопущение распространения IPTV/OTT-сервисами иностранных телеканалов, которые не прошли процедуру учета на территории РК", - рассказали в МИОР.

 
Также отмечается, то массовое развитие новых технологий и проникновение интернета, которые стали частью общественных отношений, порождает новые формы рекламы, которые лежат вне правового поля. 
 

В рамках законопроекта решение данной проблемы видится в определении понятия "интернет-реклама" и принципов ее регламентации. Предлагаемые изменения позволят систематизировать и обеспечить прозрачность рекламы в интернете", - говорится в документе.

 
С полным текстом консультативного документа регуляторной политики к проекту закона РК "О масс-медиа" можно ознакомиться здесь.
 

Мажилис одобрил проект закона о Конституционном суде

07.09.2022, 11:52 7266
Мажилис одобрил проект закона о Конституционном суде
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Сегодня на заседании мажилиса парламента Республики Казахстан депутаты палаты одобрили проект конституционного закона "О Конституционном суде Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Представляя проект закона, министр юстиции Канат Мусин сообщил, что в проекте определены статус Конституционного суда, его судей, их гарантии и обеспечение и порядок конституционного производства.
 
Так, говоря о функционале Конституционного суда, министр отметил, что Конституционный суд не будет относиться к судебной ветви власти, поскольку данный вопрос уже разрешен в Конституции.
 

Конституционный суд будет являться органом, обеспечивающим верховенство Конституции на всей территории нашей страны. А судьи Конституционного суда будут являться лицами, занимающими ответственную государственную должность, статус которых определяется Конституцией. В законопроекте подробно регламентируются вопросы, связанные с порядком назначения судей Конституционного суда и прекращения их полномочий. Закрепляются их независимость и неприкосновенность", - цитирует главу Минюста "Казправда".

 
Он отметил, что, учитывая высокий статус судей Конституционного суда, вводятся нормы по их материальному и социальному обеспечению. В частности, предлагается ввести институт отставки судей Конституционного суда по аналогии с конституционным законом о судебной системе. Также раскрываются вопросы, связанные с финансированием, организацией и обеспечением деятельности Конституционного суда, включая статус его аппарата.
 
Вместе с тем определяется компетенция Конституционного суда и организационные формы ее осуществления.
 
Так, к компетенции Конституционного суда отнесены: рассмотрение вопросов правильности проведения выборов; рассмотрение принятых парламентом законов и международных договоров на их соответствие Конституции республики; дача официального толкования норм Конституции.
 

То есть все действующие функции Конституционного совета переданы Конституционному суду. При этом самое важное: в соответствии с внесенными изменениями в Конституцию Конституционный суд по обращениям граждан будет рассматривать на соответствие Конституции Республики нормативные правовые акты, непосредственно затрагивающие их права и свободы. Также право обращения в Конституционный суд получили генеральный прокурор и уполномоченный по правам человека", - цитирует Мусина портал "Казинформ".

 
Что касается вопросов конституционного производства, то в проекте закона закрепляются общие условия и принципы конституционного производства. Определяются виды обращений в Конституционный суд, их форма и содержание.
 

Также хотелось бы уделить особое внимание статье 46 проекта конституционного закона, в которой предлагается установить критерии допустимости обращений граждан. Так, предлагается установить, что обращение гражданина допустимо, если оспариваемый закон или иной нормативный правовой акт применен судом либо непосредственно затрагивает права и свободы в конкретном деле с участием лица и по делу вынесен судебный акт, вступивший в законную силу. Установление данной нормы необходимо прежде всего для реализации нормы Конституции о том, что Конституционный суд по обращениям граждан проверяет нормативные правовые акты, исключительно затрагивающие их права и свободы", - пояснил министр.

 
При этом законопроектом предлагается установить два исключения из общего правила.
 

Первое, установить, что Конституционный суд вправе принять обращение гражданина к своему производству без апелляционного обжалования судебного акта, если официальное разъяснение оспариваемого нормативного правового акта, данное в нормативных постановлениях Верховного суда, свидетельствует о том, что иное применение нормативного правового акта не предполагается и эти средства не могут предотвратить нарушение прав гражданина. По второму исключению - обращение будет допустимым, если предварительное обращение лица в суд не приведет к иному применению закона, непосредственно затрагивающего права и свободы, закрепленные Конституцией, ввиду императивности соответствующих положений закона. Полагаем, что такой подход позволит полноценно осуществлять производство по обращениям граждан", - сказал Канат Мусин.

 

Омбудсмен по правам человека сможет беспрепятственно посещать колонии

02.09.2022, 12:15 10916
Омбудсмен по правам человека сможет беспрепятственно посещать колонии
НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - В мажилисе парламента Республики Казахстан рассмотрели проект Конституционного закона "Об уполномоченном по правам человека в Казахстане", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщила вице-министр юстиции Алма Муканова, в части усиления компетенции уполномоченному по правам человека предлагается предоставить ему право присутствовать на любых совместных и раздельных заседаниях палат парламента и быть выслушанным. 
 
Кроме того, предусмотрено право омбудсмена обращаться в Конституционный суд по вопросу соответствия Конституции нормативных правовых актов, затрагивающих права и свободы человека и гражданина.
 
Вместе с тем предлагается предоставить уполномоченному право выступать в качестве наблюдателя за соблюдением прав и свобод человека в других государствах по их приглашению. А для усиления его полномочий закрепляется право по беспрепятственному посещению организаций, оказывающих специальные социальные услуги, и учреждений уголовно-исполнительной системы.
 

В Казахстане планируют продлить мораторий на проверки МСБ

01.08.2022, 12:13 27301
В Казахстане планируют продлить мораторий на проверки МСБ
НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - Разработан проект поправок в указ президента Республики Казахстан о введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Центральным государственным и местным исполнительным органам прекратить с 1 января 2023 года до 1 января 2024 года государственный контроль и надзор, проводимый по инициативе государственных органов в отношении малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства", - говорится в проекте документа.

 
Исключения составят:
 
1) внеплановые проверки, проводимые в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, а именно:
 
 - обращения физических и юридических лиц по нарушениям требований законодательства Республики Казахстан при наличии убедительных оснований и подтверждающих доказательств;
 
 - поручения органов прокуратуры по конкретным фактам причинения либо об угрозе причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства;
 
 - обращения государственных органов по конкретным фактам причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства, а также нарушений требований законодательства Республики Казахстан, неустранение которых влечет причинение вреда жизни и здоровью человека;
 
 - повторная проверка, связанная с обращением субъекта контроля и надзора о несогласии с первоначальной проверкой (неправомерность применения мер оперативного реагирования);
 
 - поручение органа уголовного преследования по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан;
 
 - обращения налогоплательщика, сведения и вопросы, определенные Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс);
 
2) расследования и профилактический контроль в виде контрольного закупа, проводимые в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан;
 
3) проверки, связанные с проездом автотранспортных средств по территории Республики Казахстан, на постах транспортного контроля на предмет соблюдения требований безопасности на транспорте;
 
4) проверки, связанные с осуществлением государственного контроля и надзора по ветеринарии и карантину растений на торговых рынках, реализующих живых животных, продукцию и сырье животного и (или) растительного происхождения, в организациях, осуществляющих производство, заготовку (убой животных), хранение, переработку продуктов и сырья животного и (или) растительного происхождения в едином технологическом цикле;
 
5) проверки, связанные с контролем и надзором мероприятий в карантинных зонах и неблагополучных пунктах, очагах по особо опасным болезням животных, очагах распространения карантинных объектов, особо опасных вредных организмов;
 
6) проверки, связанные с соблюдением требований бюджетного законодательства Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы планирования и исполнения республиканского и местного бюджетов, проводимые в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном аудите и финансовом контроле;
 
7) проверки, связанные с проведением разрешительного контроля на соответствие заявителя квалификационным или разрешительным требованиям до выдачи разрешения и (или) приложения к разрешению в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях", и если законодательством Республики Казахстан предусмотрен такой контроль;
 
8) проверки, связанные с государственным контролем в сфере таможенного дела;
 
9) проверки, связанные с пересечением государственной границы Республики Казахстан;
 
10) проверки, связанные с проведением контроля и надзора в области карантина растений, санитарно-карантинного, ветеринарного контроля, при пересечении таможенной границы Евразийского экономического союза и (или) государственной границы Республики Казахстан и (или) в местах доставки, местах завершения таможенной очистки, определяемых в соответствии с международными договорами, а также проведением контроля и надзора в области карантина растений, ветеринарного контроля на фитосанитарных и ветеринарных контрольных постах;
 
11) проверки, связанные с высшим надзором, осуществляемым прокуратурой;
 
12) проверки, связанные с контролем и надзором в ходе досудебного производства по уголовному делу;
 
13) проверки, связанные с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о противодействии терроризму в части обеспечения антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении;
 
14) проверки, связанные с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в отношении участников государственных закупок, в действиях которых усматриваются признаки картеля.
 
Проект поправок опубликован на сайте "Открытые НПА".
 

Токаев одобрил проект договора Казахстана с Кипром об экстрадиции

26.07.2022, 11:08 31936
Токаев одобрил проект договора Казахстана с Кипром об экстрадиции
НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Каксым-Жомарт Токаев одобрил проекты договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о правовой помощи по уголовным делам и договора о выдаче, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Касым-Жомарт Токаев одобрил проект договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о правовой помощи по уголовным делам.
 

Договаривающиеся государства обязуются оказывать друг другу самую широкую правовую помощь по уголовным делам, в отношении правонарушений, наказание за которые на момент обращения за помощью подпадает под юрисдикцию Запрашивающего государства", - говорится в проекте документа.

 
Также главой государства одобрен проект договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о выдаче.
 

Каждое Договаривающееся государство по запросу другого Договаривающего государства обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора и своим законодательством выдавать любое лицо, находящееся на его территории, которое разыскивается компетентными органами Запрашивающего Договаривающегося государства в целях осуществления уголовного преследования или приведения вступившего в законную силу приговора суда в исполнение за преступления, влекущие выдачу", - сказано в проекте договора.

 

Исключение в мораторий о проверках малого бизнеса внесено на рассмотрение Токаева

22.07.2022, 10:33 44376
Исключение в мораторий о проверках малого бизнеса внесено на рассмотрение Токаева
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - Правительство Республики Казахстан внесло на рассмотрение президента проект указа о внесении дополнения в указ президента о введении моратория на проверку бизнеса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Внести в указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 229 "О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан" следующее дополнение: пункт 1 дополнить подпунктом 14) следующего содержания: "14) проверок и профилактического контроля с посещением за соблюдением земельного законодательства Республики Казахстан", - сказано в документе.


Мораторий на проверки бизнеса по части земельных отношений могут отменить в Казахстане. 

Ранее Министерством сельского хозяйства были утверждены рекомендации по определению понятия "массовая угроза" для возможности проведения проверок по вопросам неиспользования либо нерационального использования сельхозземель. Однако при проведении проверочных мероприятии в рамках "массовой угрозы" на местах возникает ряд вопросов, а именно - жалобы проверяемых субъектов по вопросу законности проведения проверок на момент действующего указа, которые являются сдерживающим фактором при рассмотрении в судебном порядке.

Напомним, в Казахстане 3 млн гектаров пастбищ выданы незаконно.
 

Беженцам разрешат находиться в Казахстане до трех месяцев

20.07.2022, 11:48 49181
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - Министерство внутренних дел Республики Казахстан подготовило проект поправок в постановление правительства РК "Об утверждении правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан и Правил осуществления миграционного контроля, а также учета иностранцев и лиц без гражданства, незаконно пересекающих Государственную границу Республики Казахстан, незаконно пребывающих на территории Республики Казахстан, а также лиц, которым запрещен въезд на территорию Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Разрешение на временное проживание оформляется с внесением соответствующей информации в информационную систему миграционной полиции (далее - ИС МП) с выдачей разрешения на временное проживание иммигранта, говорится в проекте документа.
 
Иммигрантам, ищущим убежище, получившим статус беженцев, а также членам их семей разрешение на временное проживание оформляется по их ходатайству на три месяца с возможностью продления в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о беженцах.
 
Согласно предлагаемым поправкам, иммигрантам, выявленным и идентифицированным в качестве жертв торговли людьми на территории РК, разрешение на временное проживание оформляется по ходатайству местного исполнительного органа на шесть месяцев с возможностью продления, но не более трех месяцев.
 
Новведениями также предусматривется, что иммигранты, выявленные и идентифицированные в качестве жертв торговли людьми на территории Республики РК, не подлежат выдворению за пределы Казахстана в государство их происхождения (страну гражданства иностранца) до завершения процесса предоставления гарантированного объема специальных социальных услуг согласно действующему законодательству Республики Казахстан в сфере предоставления специальных социальных услуг, в течение которого принимают решение об обращении в правоохранительные органы и сотрудничестве с ними.

С полным тектом документа можно ознакомиться здесь
 

Парламент РК принял законопроект о введении уголовной ответственности за рекламу финпирамид

28.06.2022, 11:29 63381
Парламент РК принял законопроект о введении уголовной ответственности за рекламу финпирамид
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - Депутаты сената Республики Казахстан одобрили проект закона "О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Законопроект предполагает введение уголовной ответственности за рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид, а также повышение верхнего порога санкций за создание и руководство финансовыми (инвестиционными) пирамидами. 
 
Также закон определяет подследственность по уголовным делам о рекламе финансовых (инвестиционных) пирамид за органами внутренних дел или службой экономических расследований, начавшими досудебное расследование. 
 
Кроме того, документом разграничиваются уголовные деяния от административных правонарушений, вводится запрет на рекламу деятельности, связанной с привлечением денег и иного имущества физических и юридических лиц в пользу лиц, не обладающих правом на осуществление такой деятельности. 
 
Ранее сообщалось, что поправки вводятся в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, Кодекс об административных правонарушениях и в закон "О рекламе". 
 

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