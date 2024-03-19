18.03.2024, 12:46 4086
Присвоенную Храпуновым часть комплекса скорой помощи вернули в госсобственность в Алматы
Фото: exclusive.kz
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Алматы. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алматы вернула в госсобственность часть комплекса скорой медицинской помощи, выведенную бывшим акимом города Алматы Виктором Храпуновым, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
15.02.2024 года вступило в законную силу решение специализированного межрайонного экономического суда Алматы от 27.11.2023 года о признании недействительным решения о выводе части имущественного комплекса скорой медицинской помощи в частную собственность. В суде незаконность решения бывшего акима города Алматы Храпунова В. по выводу в частные структуры здания площадью 3800 кв. м и 50 соток земли (пр. Райымбека, 196), подтвердилась", - говорится в информации.
Часть имущественного комплекса в области здравоохранения города возвращена в государственную собственность.
Храпунов был акимом Алматы с 1997 по 2004 год, после чего в 2008 году эмигрировал в Швейцарию.
Позже Храпунова и его супругу обвинили в мошенничестве, взяточничестве, присвоении и растрате вверенного чужого имущества, превышении служебных полномочий. По фактам возбуждено уголовное дело.
В мае 2022 года федеральный суд Нью-Йорка наложил санкции на сына экс-акима Алматы Ильяса Храпунова по делу, инициированному АО "БТА Банк" и властями города.
Ранее в Алматы вернули в госсобственность земельные участки стоимостью 700 млн тенге. Также государству вернули плато Ассы.
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15.03.2024, 13:12 13721
Правила присвоения ИИН иностранцам изменились в Казахстане
Для получения ИИН нерезидент должен лично явиться в ЦОН
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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел Казахстана внесло поправки в правила присвоения и корректировки индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан, передает корреспондент агентства.
Согласно правилам, иностранец или лицо без гражданства для формирования ИИН лично обращается в АО ГК "Правительство для граждан" по месту пребывания путем подачи заявления.
При отсутствии документов, удостоверяющих личность, у иностранцев, лиц без гражданства и лиц с неурегулированным статусом, осужденных по приговору суда Республики Казахстан к лишению свободы, основанием для получения государственной услуги является заявление. Для корректировки ИИН физическое лицо (или его законный представитель) обращается к услугодателю через госкорпорацию по месту пребывания путем подачи заявления", - сказано в правилах.
Заявление о формировании ИИН от имени иностранца, лица без гражданства или лица с неурегулированным статусом, содержащегося в местах лишения свободы, заверенное начальником учреждения уголовно-исполнительной системы, подает представитель учреждения УИС по месту отбывания наказания осужденного.
При обращении услугополучателя работник ГК осуществляет:
1) идентификацию личности услугополучателя;
2) проверку документов на достоверность указанных в них сведений, а также соответствие перечню, указанному в приложении 4 к настоящим правилам;
3) оформление заявки в ИИС ЦОН.
В процессе оформления заявки по формированию ИИН, в ИИС ЦОН вносится номер паспорта услугополучателя. Посредством интеграции ИИС ЦОН с ЕИС "Беркут" заполняются установочные данные об иностранце и проверяется факт о пересечении государственной границы РК, подтверждающий его пребывание.
К заявке на формирование ИИН прилагаются электронные копии документа, удостоверяющего личность, и его нотариально удостоверенного перевода.
При отсутствии документов, удостоверяющих личность, сведения об услугополучателе заносятся в ИИС ЦОН на основе данных, указанных им в заявлении", - отмечается в документе.
При отсутствии оснований для отказа в оказании государственной услуги сотрудник услугодателя в ИС ЦОН направляет заявку в ИС МП, услугополучателю выдается расписка.
Стоит отметить, что день обращения услугополучателя в ГК не входит в срок оказания государственной услуги.
При одобрении заявки работник ГК распечатывает регистрационное свидетельство, а в случае отказа в государственной услуге услугодатель направляет уведомление об отказе в формировании ИИН.
Выдача результата оказания государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы Государственной корпорации при личном обращении в Государственную корпорацию", - следует из правил.
С полным текстом правил можно ознакомиться здесь.
Ранее сообщалось, что по новым правилам иностранец для получения ИИН должен лично обращаться в ЦОН.
14.03.2024, 13:50 18641
Какое наказание грозит продавцам вейпов после принятия закона об их полном запрете
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Первый вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Тимур Султангазиев рассказал, какое наказание получат продавцы вейпов после вступления закона в полную силу, передает корреспондент агентства.
При продаже и распространении некурительных табачных изделий, электронных систем потребления, то есть вейпов, ароматизаторов и жидкостей предусмотрено наказание штрафом в размере до 200 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом до 50 суток", - рассказал Тимур Султангазиев.
Кроме того, ввоз перечисленных изделий предусматривает наказание в виде штрафа до 2 тыс. МРП, исправительных работ в этом же размере, либо привлечение к общественным работам сроком до 600 часов, либо ограничение свободы сроком до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без.
Сегодня в ходе заседания депутаты сената заявили о необходимости переработки определенных положений законопроекта о запрете оборота некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них, в связи с чем документ был возвращен в мажилис на доработку.
Замечания, в частности, касаются исключения из Кодекса об административных правонарушениях норм, регламентирующих ответственность за продажу, использование, спонсорство электронных систем потребления и жидкостей для них ввиду установления законом уголовной ответственности за оборот некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них.
Предложено также установить запрет на рекламу товаров, работ и услуг с использованием элементов товарного знака или названия некурительных табачных изделий и вейпов, а также на проведение розыгрышей призов, лотерей, направленных на стимулирование спроса и интереса к некурительным табачным изделиям и вейпам.
В кулуарах сената председатель верхней палаты Маулен Ашимбаев прокомментировал предлагаемые доработки в проект закона.
Это нормальный процесс. Мы вносим изменения и дорабатываем их. По этому закону у нас нет концептуальных замечаний. Мы внесли ряд норм, которые устраняют пробелы, стыкуем некоторые нормы между собой и улучшаем этот закон", - сказал Ашимбаев.
Он также рассказал, почему было принято решение о полном запрете вейпов.
Мы должны запретить эти вейпы: продажу, производство, оборот. Это очень важное решение. Уже доказано и нет сомнений, что вейпы вредны для здоровья, поэтому законодательно приняли такое решение", - сказал спикер сената.
По его словам, если закон будет подписан и согласован с мажилисом, после его вступления в силу наступит уголовная ответственность за продажу вейпов.
Это уже не просто так замечание или штраф. Люди, которые продают, будут привлекаться (к уголовной ответственности. - Прим. ред.). Для потребителей есть административная ответственность", - добавил Маулен Ашимбаев.
Депутат сената Айнур Аргынбекова прокомментировала, что полный запрет оборота вейпов, нетабачных курительных изделий, ароматизаторов и жидкостей для них позволит полностью исключить потребление, особенно среди подростков и молодежи.
Необходимо отметить, что на сегодня ВОЗ опровергнуто заявление о снижении вреда для курильщиков при переходе с обычных сигарет на вейпы. На сегодня 33 страны в мире ввели полный запрет на оборот вейпов. В странах ЕАЭС на сегодня также обсуждается вопрос о полном запрете вейпов и некурительных табачных изделий", - пояснила она.
13.03.2024, 16:51 23291
Количество судебных дел с участием присяжных растет в Казахстане
О принимаемых мерах по улучшению качества отправления правосудия рассказал президенту председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев
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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев проинформировал президента Касым-Жомарта Токаева о принимаемых мерах по улучшению качества отправления правосудия, сообщает Акорда.
По словам Мергалиева, в работе суда произошли следующие изменения:
- усилен аналитический блок и скорректирована третья часть всего массива нормативных постановлений Верховного суда;
- повысился уровень защиты прав граждан в ходе следствия;
- увеличилась доля отказов в санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей;
- растет количество дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей, и доля гражданских споров, завершившихся мировым соглашением.
Председатель Верховного суда также рассказал Токаеву о продвижении судебной реформы.
Совместно с депутатским корпусом инициирован ряд законодательных поправок, направленных на реализацию поручений президента. В частности, предлагается пересмотреть институт возбуждения дисциплинарного производства по грубым нарушениям законности, усовершенствовать работу комиссии по качеству правосудия и образовать самостоятельную кассационную инстанцию", - доложил Мергалиев.
По итогам встречи Токаев отметил особую роль судов в обеспечении верховенства права и защите прав и законных интересов граждан и предпринимателей и поручил продолжить работу по дальнейшему реформированию судебной системы.
Напомним, в Астане в настоящее время рассматривается громкое дело о жестоком убийстве экс-министром нацэкономики Бишимбаевым своей жены - Салтанат Нукеновой. Подсудимый отказался признавать свою вину и потребовал суда присяжных. Общественность уверена, что таким образом министр пытается избежать сурового приговора. Данные опасения сегодня прокомментировал журналистам заместитель генпрокурора Асет Чиндалиев. По его словам, суд над Бишимбаевым будет объективным.
13.03.2024, 12:37 24436
В Казахстане могут исключить возврат дел из суда на доработку прокурору
Фото: Polisia.kz
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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов".
Как рассказал министр юстиции Казахстана Азамат Ескараев, представляя проект закона, первый блок документа направлен на усиление защиты прав граждан и предпринимателей.
В нем предусмотрены такие меры, как:
- исключение необоснованного вовлечения граждан в орбиту уголовного преследования;
- исключение возможности возврата дела прокурору для "доработки" нарушений и восполнения неполноты досудебного расследования;
- установление обязательного согласования с прокурором производства ревизии и проверки субъектов предпринимательства;
- установление 10-суточного срока действия санкции по осуществлению обыска, личного обыска и выемки;
- введение запрета на использование в качестве доказательств показаний лица, ранее пребывавшего в качестве "свидетеля, имеющего право на защиту";
- предоставление возможности заключать процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины по некоторым видам особо тяжких преступлений, не связанных с гибелью людей;
- интеграция свидетеля, имеющего право на защиту, в круг лиц, обладающих правом инициирования экспертизы;
- введение кратных штрафов по некоторым уголовным правонарушениям в целях обеспечения соразмерности наказания, а также альтернативы лишению свободы.
Второй блок предусматривает укрепление состязательности уголовного процесса. В нем предлагается усилить роль адвокатов в уголовном процессе, поскольку особенности реализации принципа состязательности в деятельности защитника обусловлены в первую очередь его активностью в процессе доказывания.
В настоящее время в производство суда поступает уголовное дело, сформированное стороной обвинения, что, в свою очередь способствует формированию у судей обвинительного уклона по делу. Учитывая, что суд должен обеспечить сторонам равные возможности и процессуальную активность по отстаиванию своих интересов, предлагается предоставить адвокатам право вносить в суд акт защиты, документ противоположный обвинительному акту. Также, поскольку органами уголовного преследования может размещаться информация в СМИ, что может создать общественный резонанс и повлиять на ход следствия, "очерняя" фигуру подозреваемого, проектом Закона предлагается предоставить адвокату возможность публиковать опровержение, не разглашая данные досудебного расследования", - пояснил министр.
Также проектом закона предусмотрено значительное усиление роли адвоката, в том числе при проведении экспертизы:
1) расширяется перечень документов, с которых адвокат вправе снимать копии;
2) все дополнительные и уточняющие вопросы адвоката по назначенной экспертизе будут незамедлительно направляться эксперту;
3) теперь адвокат может знакомиться с объектами экспертизы.
Вместе с этим проектом закона повышается состязательность сторон в уголовном процессе путем исключения возможности суда назначать отдельные процессуальные действия по собственной инициативе (к примеру, назначение следственным судьей экспертизы, вызов свидетелей сторон). Это позволит обвинению и защите реализовать на равных условиях свои права для отстаивания своих утверждений и оспаривания утверждений противоположной стороны", - сказал Ескараев.
Третий блок направлен на оптимизацию и дебюрократизацию уголовного процесса.
Данный блок поправок позволит вести уголовное дело в электронном формате по умолчанию. Сейчас необходимо учитывать мнение участников уголовного процесса.
Также планируется введение возможности дистанционной очной ставки, так как на сегодняшний день следователь обеспечивает явку лиц для проведения очной ставки даже из других регионов.
Вместе с тем расширяется круг субъектов дистанционных допросов и очной ставки. Тем самым наряду с потерпевшим и свидетелем будет возможно произвести указанные следственные действия с использованием научно-технических средств в режиме видеосвязи в отношении свидетеля, имеющего право на защиту, и подозреваемого.
Проектом закона также предусмотрено введение возможности производства досудебного расследования по месту нахождения потерпевшего - в случаях совершения уголовного правонарушения посредством информационной системы или интернета.
При расследовании интернет-мошенничеств, когда уголовное правонарушение не раскрыто, подозреваемый, свидетели не установлены, имеется только потерпевший. Место обнаружения деяния потерпевшим (место подачи заявления) зачастую не совпадает с местом постоянного проживания потерпевшего.
В указанных условиях наиболее рациональным подходом к определению места досудебного расследования будет местонахождения потерпевшего.
Отдельным блоком предусматриваются поправки, направленные на улучшение уголовно-исполнительного законодательства:
1) совершенствование порядка исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, в том числе взаимодействия служб пробации с местными исполнительными органами;
2) изменение видов и порядка назначения уголовных наказаний;
3) совершенствование института условно-досрочного освобождения осужденных;
4) улучшение правового положения осужденных;
5) усиление режимных требований и охраны учреждений УИС;
Наряду с вышеизложенным в рамках ревизии особое внимание уделено вопросу частоты внесения изменений и дополнений в УК и УПК.
Ответственность за уголовные правонарушения подвергается изменениям в зависимости от резонансных событий в стране (например, незаконная порубка лесов, жестокое обращение с животными, кража скота), без проведения аналитической работы, устранения причин, по которым "не работают" определенные нормы. Менее чем за 8 лет действия в Уголовный кодекс внесены поправки 70 законами, в УПК - 69 законами, в том числе законами, концепция которых не предусматривала его корректировку. В свою очередь нарушение стабильности законодательства негативно отражается на правоприменительной практике и качества защиты прав и свобод граждан. В этой связи предлагается механизм, не позволяющий вносить в эти кодексы "бесконечные" поправки. Внесение поправок в УК и УПК будет осуществляться не более одного раза в год законом, не предусматривающим внесения изменений и дополнений в другие законодательные акты. Кроме того, учитывая тесную взаимосвязь кодифицированных актов в уголовно-правовой сфере, целесообразно предусмотреть особые случаи, допускающие внесение одним законом взаимосвязанных поправок сразу в несколько кодексов (например, одновременно в УК, УПК, УИК и КоАП)" , - заключил глава Минюста.
28.02.2024, 15:04 40401
Мажилис одобрил законопроект о пожизненном заключении насильников детей
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса на пленарном заседании одобрили во втором чтении изменения в законодательные акты по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, передает корреспондент агентства.
Закон направлен на совершенствование правовых, экономических, социальных и организационных основ государственной политики по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактику и пресечение преступлений в отношении женщин и детей.
В частности, поправками предусматриваются криминализация действий, направленных на умышленное причинение легкого вреда здоровью, нанесение побоев, приставание сексуального характера к лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, пропаганду самоубийства и другие.
В ходе подготовки документа ко второму чтению депутаты внесли ряд дополнительных поправок. Теперь центры поддержки семьи будут предоставлять лицам с признаками бытового насилия возможность временного проживания. Урегулирован порядок содержания лиц, совершивших уголовное правонарушение за причинение легкого вреда и нанесение побоев. Также уточнены меры применения особых требований, установленных судом к лицам, осужденным или освобожденным от уголовной ответственности в связи с примирением",- отметили в мажилисе.
Кроме того, по предложению правительства внесены поправки, регламентирующие деятельность уполномоченных по правам ребенка области, города республиканского значения и столицы.
Что предусмотрено в законопроекте:
- пожизненный срок за убийство малолетнего и педофилию;
- уголовная ответственность за причинение легкого вреда здоровью с наказанием в виде штрафа до 200 МРП, либо привлечения к общественным работам до 200 часов, либо ареста до 50 суток;
- за нанесение побоев - штраф до 80 МРП, либо привлечение к общественным работам до 80 часов, либо арест до 25 суток;
- исключается ограничение свободы за истязание несовершеннолетнего либо лица, находящегося в беспомощном состоянии, нанесение тяжкого и среднего вреда здоровью - с применением только лишения свободы;
- к лицам, совершившим административное, уголовное правонарушение в отношении несовершеннолетнего либо в сфере семейно-бытовых отношений, по решению суда может быть установлено прохождение психологической помощи в медицинских организациях;
- уполномоченным органам дается возможность реагировать на сообщения в СМИ о фактах насилия;
- вводится уголовная ответственность за доведение до самоубийства в виде лишения свободы на срок от 5 до 9 лет и за пропаганду самоубийства в виде штрафа в размере 200 МРП;
- вводятся штрафы за буллинг и кибербуллинг несовершеннолетнего с наказанием в виде штрафа 10 МРП;
- штрафовать будут также за принудительную высадку из автобуса и иного общественного пассажирского транспорта несовершеннолетнего до 16 лет без сопровождения;
- уполномоченным органам разрешат проводить проверки в интернатах для детей всех типов и форм без предварительного уведомления и т.д.
Также в законопроекте предлагаются меры по обеспечению безопасности и защиты детей: открытие в каждом районе центров поддержки семьи; организация работы мобильных групп по раннему выявлению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; создание контакт-центра "111" для оказания психологической и иной помощи; разработка программ помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию, жестокому обращению, буллингу.
Напомним, депутаты предложили хирургически кастрировать насильников детей.
13.02.2024, 14:27 63596
Проект нового Строительного кодекса рассмотрели в мажилисе
Планируется принятие комплексных мер по применению строительными компаниями сейсмоизолирующих систем
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В разрабатываемом Строительном кодексе предусмотрена новая глава "Особенности проектирования и строительства в сейсмических зонах", сообщил в ходе презентации проекта в мажилисе вице-министр промышленности и строительства Казахстана Тимур Карагойшин.
Как рассказал министр, по итогам исследований последних лет, порядка 45 процентов территории Казахстана отнесены к сейсмоопасным зонам. В этой связи нормы по проектированию и строительству в сейсмических зонах для страны очень важны.
В целях повышения качества строительных объектов планируется принятие комплексных мер по применению строительными компаниями сейсмоизолирующих систем. В их числе: заблаговременное проведение оценки сейсмической опасности, выбор площадки для строительства, проведение испытаний и т.д.
Еще одним нововведением является ввод новых институтов регулирования: оценка сейсмической опасности и оценка сейсмического риска.
Вместе с тем в проекте кодекса предусмотрены нормы по паспортизации существующих объектов, направленные для определения износа, проверки качества конструкций, признанию объекта ветхим, возможность реновации.
При этом местные исполнительные органы должны обеспечивать проведение паспортизации в сейсмоопасных регионах для оценки сейсмической опасности и сейсмостойкости строительных объектов.
Напомним, в ходе расширенного заседания правительства 7 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт подчеркнул, что отсутствие эффективного регулирования строительной отрасли является актуальной проблемой. Еще одним из факторов, сдерживающих развитие строительного сектора и экономики в целом, остается коррупция.
07.02.2024, 14:43 77081
Выкупать арендное жилье разрешат в Казахстане - Скляр
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане введут возможность права выкупа арендного жилья, рассказал в кулуарах правительства первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр.
Министерство промышленности прорабатывает данный вопрос, и в скором времени документы уже будут приняты и опубликованы", - заявил Скляр.
Он напомнил, что решение о запрете приватизации арендного жилья было принято еще в 2016 году.
Теперь подходы изменились, поэтому они (Министерство промышленности. - Прим. Kazakhstan Today) дорабатывают этот вопрос. Есть определенные нюансы и региональные особенности. Право выкупа будет предоставлено, но сам механизм еще будет проработан", - резюмировал вице-премьер.
Напомним, в прошлом году было выделено 50 млрд тенге на субсидии для аренды жилья. Их могли получить около 70 тысяч казахстанцев.
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют запретить предварительные договоры приобретения жилья, чтобы избежать обмана дольщиков, которые вносят деньги застройщикам без заключения полноценного договора долевого участия.
За прошлый год цены на новые квартиры в республике выросли на 3%. Стоимость нового жилья в ноябре 2023 года в среднем по РК составляла 492 тысячи тенге за квадратный метр.
29.01.2024, 14:52 90221
В Казахстане пополнили список наркотических и психотропных веществ, подлежащих контролю
Расширен перечень наркотических и психотропных веществ, разрешенных и запрещенным в медицине
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Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана внесло дополнения в список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, передает корреспондент агентства.
Согласно внесенным поправкам, список наркотических средств и психотропных веществ, использование которых в медицинских целях запрещено, пополнился следующими веществами:
- пара-флуорофентанил (пара-фторфентанил);
- брорфин;
- метонитазе.
К психотропным веществам отнесли:
- 3-метоксифенциклидин;
- эутилон.
В список наркотических средств и психотропных веществ, используемых в медицинских целях и находящихся под контролем внесли:
- клоназолам;
- диклазепам;
- флубромазола.
К прекурсорам, находящимся под контролем, отнесли 4-метилпропиофенон.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
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