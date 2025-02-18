17.02.2025, 14:37 3866
В Казахстане при заказе такси будут фиксировать данные о пассажире, маршруте и перевозчике
Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в парламенте
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На рассмотрении мажилиса находится законопроект, предусматривающий создание саморегулируемых организаций (СРО), где будут предусмотрены меры по контролю за водителями транспортных средств, что обеспечит безопасность пассажиров такси, сообщил в ответ на депутатский запрос вице-премьер Роман Скляр.
По словам вице-премьера, в рамках законопроекта предусмотрены поправки по созданию информационной системы в СРО, которая будет интегрирована с интеллектуальной транспортной системой Министерства транспорта, обеспечивающей регистрацию, мониторинг и контроль участников СРО. Также предусмотрена возможность интеграции информационной системы СРО (в которую также будут входить агрегаторы такси) с информационными системами заинтересованных государственных органов, содержащими информацию о наличии у водителя водительских прав, прохождении технического осмотра, а также о страховании гражданско-правовой ответственности перед пассажирами.
Кроме того, учитывая, что информационные системы СРО планируется интегрировать с информационными системами госорганов, вопрос фиксации данных о перевозчике и платформе, на которой был получен заказ, будет дополнительно проработан в рамках законопроекта.
Также правилами и стандартами СРО будет предусмотрен порядок проведения оплаты за проезд с отражением информации о перевозчике, пассажире, времени и маршруте следования.
Создание СРО в сфере пассажирских перевозок позволит внедрить механизм общественного контроля в части соблюдения законодательных требований его членами. В частности, использование информационных систем СРО предусматривает создание общего реестра водителей, отвечающих требованиям по безопасности для всех агрегаторов такси. Также в случае выявления фактов нарушения законодательства СРО будет обязана незамедлительно информировать государственные органы для принятия соответствующих мер", - добавил Скляр.
Ранее в своем депзапросе мажилисмены сообщили, что на 95% сегодняшний рынок такси состоит из нерегулярных маршрутов и неофициальных услуг, что не позволяет отслеживать статистику ДТП с участием перевозчиков.
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12.02.2025, 16:19 11816
Депутаты предложили ввести закон об иноагентах
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента РК предложили пересмотреть статус ряда неправительственных организаций, работающих в "серой зоне", и переписать правила игры с иностранными донорами, передает корреспондент агентства.
Нашим гражданам не нравится, что кто-то из-за рубежа навязывает им чуждые ценности, шокирующие наше общество и растлевающие нашу молодежь. Казахстанцы не желают быть заложниками чужих игр", - выступила депутат мажилиса Ирина Смирнова с запросом.
Депутат напомнила, что президент США Дональд Трамп предложил закрыть "Радио "Свободная Европа" и "Голос Америки", финансируемые американскими налогоплательщиками. Его сразу поддержал Илон Маск, он назвал эти СМИ никому не интересными, наполненными радикальными левыми безумцами, разговаривающими сами с собой и сжигающими миллиард долларов в год.
Как и в истории с USAID, опять сами американцы признают деструктивность финансируемых ими государственных СМИ. Они сами называют их пережитком прошлого, который создавался для идеологической борьбы в послевоенных реалиях", - отметила Ирина Смирнова.
В настоящее время известно, что в Казахстане иностранное финансирование получают примерно 200 неправительственных организаций, причем 70% из них финансировались через различные источники из США. По официальным данным правительства, в стране предоставляют гранты 165 различных доноров. Из них 53 - международные организации, 31 - иностранные государственные организации, 81 - зарубежные и казахстанские НПО.
Поддержку получают в основном проекты в области СМИ и свободы слова, защиты прав и интересов целевых групп, продвижения проектов в области развития демократии и гражданского общества, либеральных реформ, повышения толерантности и гражданской активности. Даже специалистам невозможно распознать, где дружественные нам ресурсы, а где нужно быть поосторожнее, дабы не нарваться на деструктивную мягкую в кавычках силу. И это проблема и вызов для всего нашего общества", - подчеркнула депутат.
По ее словам, внятного ответа требует вопрос, чего больше от деятельности иностранных фондов в стране - пользы или вреда. Особенно это актуально с учетом обострения геополитической обстановки, смещения мировых центров тяжести и роста противоречий по ключевым вопросам международной повестки внутри страны.
Пришло время пересмотреть статус целого ряда неправительственных организаций, годами работающих в "серой зоне", и переписать правила игры с иностранными донорами, маскирующими политические интересы под "медиаподдержку", "правозащиту" и повышение толерантности", - сказала Ирина Смирнова.
В мире немало примеров, продолжила депутат, когда страны, сталкивающиеся с аналогичными проблемами, противодействуют им через принятие законов об иностранных агентах. Например, такого рода законы работают в Израиле с 2016 года, в Китае с 2017 года, в Австралии с 2018 года, в Великобритании с 2023 года, во Франции с 2024 года.
Одним из образцовых законов в отношении лиц, действующих в интересах иностранных субъектов, считается закон США "О регистрации иностранных агентов", принятый еще в 1938 году. Закон распространяется на такие сферы, как политическая активность, информационные услуги, политическое консультирование, сбор и раздача финансовых средств, предоставление интересов иностранного заказчика перед любыми ведомствами, госслужащими США или членами конгресса. Эксперты отмечают богатый правоприменительный опыт США по многим основным положениям", - прокомментировала депутат.
Он уверена, что Казахстану необходимо поддержать эту практику и создать национальное законодательство, четко маркирующее любого рода структуры, для того чтобы казахстанцы могли оценивать и сравнивать информацию, понимая ее источник. При этом необходимо установить ряд исключений для гуманитарных и научных организаций. Такой подход позволит защитить национальные интересы, но не приведет к преследованию и замедлению развития здорового гражданского общества.
Наша общая цель - укрепление суверенитета, и мы не позволим выдавать навязывание чуждых ценностей за толерантность, в которой казахстанцы и так главные эксперты в мире, а пропаганду - за независимую журналистику", - заключила Ирина Смирнова.
Ранее стало известно, что на "борьбу с дезинформацией" в Казахстане США потратили $4,5 млн.
23.01.2025, 16:18 35566
Иностранцы смогут оформить ИИН за рубежом через посольства Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - На сайте "Открытые НПА" опубликован проект совместного приказа "О реализации пилотного проекта по оказанию государственной услуги "Формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан", передает корреспондент агентства.
По словам разработчиков документа, пилот по выдаче ИИН иностранцам разработан в целях обеспечения благоприятных условий и возможности получения нерезидентами государственной услуги по формированию ИИН без необходимости посещения территории Казахстана.
Согласно документу, государственная услуга оказывается Министерством внутренних дел Республики Казахстан через загранучреждения РК:
- потенциальным инвесторам;
- экспортерам товаров и лекарственных средств;
- иностранным гражданам, являющимся супругами граждан Республики Казахстан (для проставления отметки о регистрации актов гражданского состояния в ИС ЗАГС);
- детям иностранного государства (до 16 лет), один из родителей, которых является гражданином Республики Казахстан;
- иностранным гражданам, осуществляющим принятие наследства;
- потенциальным участникам программ Digital Nomad Residensy и Digital Nomad Visa;
- иностранным гражданам, имеющих инвалидность;
- иностранным гражданам от 65 лет.
Через МИД услуга оказывается сотрудникам дипломатических представительств.
Срок оказания государственной услуги составляет один рабочий день.
С полным содержанием документа можно ознакомиться здесь.
Напомним, с 1 января 2025 года выдача ИИН иностранцам через загранучреждения была временно приостановлена.
24.12.2024, 14:28 69856
В правила оказания госуслуг по лицензированию и аттестации нотариусов, адвокатов и частных судисполнителей внесены поправки
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Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр юстиции Казахстана Азамат Ескараев подписал изменения и дополнения правила оказания государственных услуг по лицензированию и аттестации нотариусов, адвокатов и частных судебных исполнителей, передает корреспондент агентства.
Лицо, претендующее на занятие адвокатской деятельностью, успешно прошедшее стажировку у адвоката направляет в Комиссию по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью, создаваемой при департаментах юстиции областей, городов республиканского значения и столицы через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz, www.elicense.kz документы, указанные в пункте 8 перечня основных требований к оказанию государственной услуги "Проведение аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью" согласно приложению 1 к настоящим Правилам в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью", - говорится в измененной редакции правил проведения аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью.
Что касается правил проведения аттестации лиц, претендующих на право занятия нотариальной деятельностью, согласно новой редакции, перечень вопросов, подлежащих включению в тесты и экзаменационные билеты, формируется и утверждается Комитетом регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции Республики Казахстан. Вопросы для претендентов на знание норм законодательства Республики Казахстан должны содержать не менее трех вариантов ответа с одним правильным.
Правила проведения аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью частного судебного исполнителя, изложены в следующей редакции:
Услугодатель размещает на своем интернет-ресурсе объявление о дате, времени и месте проведения аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью частного судебного исполнителя. Физическое лицо (услугополучатель) для получения государственной услуги не позднее пяти рабочих дней до дня проведения аттестации направляет услугодателю заявление через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz".
С полным текстом поправок и дополнений можно ознакомиться здесь.
18.12.2024, 15:49 79161
Правительство Казахстана, Нацбанк и стороны Стати завершили урегулирование спора
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Республики Казахстан, Национальный банк Республики Казахстан и стороны Стати при поддержке и согласии ведущих кредиторов Tristan Oil успешно завершили процесс урегулирования продолжительного спора о нефтегазовых активах в Казахстане, сообщили в Министерстве юстиции Казахстана.
Подписанное соглашение об окончательном урегулировании является основанием для прекращения всех текущих споров без права на их возобновление в будущем. Конкретные условия соглашения являются конфиденциальными, рассказали в Минюсте.
Данное урегулирование и подход, принятый Республикой Казахстан для поиска справедливого разрешения для всех сторон, подчеркивает, что страна является местом, где соблюдаются права инвестора. Мы благодарим президента Касым-Жомарта Токаева за лидерство в изменении представления иностранных инвесторов о Казахстане. Мы с нетерпением ждем возможности работать над новыми проектами в будущем", - отметил CEO Argentem Creek Partners Дэниел Чапман.
Argentem Creek Partners - это инвестиционный управляющий конкретными фондами, которые являются кредиторами Tristan Oil Limited, инвестиционного инструмента сторон Стати.
Глава Минюста РК Азамат Ескараев сказал, что с завершением продолжительного спора у Казахстана появляются дополнительные возможности для развития экономики, в том числе за счет привлечения инвестиций. Он напомнил, что средства из республиканского бюджета в рамках урегулирования не использовались.
Напомним, в июле текущего года правительство РК, Нацбанк и стороны Стати заключили соглашение о мирном разрешении спора.
27.11.2024, 14:09 100781
В Казахстане введут норму о пожизненном лишении свободы за изготовление наркотиков
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса приняли во втором чтении закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
В законе определен новый порядок разграничения ответственности между производством наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и их сбытом.
Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств по-прежнему регулируется статьей 297 УК РК, где наказание будет варьироваться в зависимости от квалифицирующих признаков. Например, за такие деяния, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения, грозит лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет (ранее было от 10 до 15 лет)", - пояснили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Кроме того, в целях усиления ответственности за распространение наркотиков статья 301 УК РК дополнена санкцией в виде конфискации имущества. Уголовный кодекс дополняется ответственностью за незаконный оборот сильнодействующих веществ и прекурсоров (статья 301), а также за нарушение правил обращения с сильнодействующими веществами и прекурсорами для лиц, в обязанности которых входит соблюдение таких правил (статья 303).
Вместе с тем теперь незаконное производство наркотиков будет приравниваться к наиболее опасным видам наркопреступлений, влекущих наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Незаконные изготовление, переработка, производство в целях сбыта наркотических средств выделяется в отдельную новую статью 297-1 УК РК, где производство наказывается лишением свободы от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы", - уточнили в мажилисе.
Новыми нормами четко разграничены понятия "изготовление" и "производство" наркотиков, где основными признаками последнего является "серийность", характерная для подпольных нарколабораторий.
14.11.2024, 11:20 115416
Родственникам погибшего на "Майкаинзолото" в 4 раза сократили компенсацию
Фото: ДЧС Павлодарской области
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Павлодар. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Павлодарский областной суд в 4 раза сократил сумму компенсации, которую должны были выплатить семье погибшего на руднике "Майкаинзолото", сообщили в пресс-службе суда.
Ранее Экибастузский городской суд удовлетворил иск к виновнику, которым является ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб", о взыскании компенсации морального вреда семье погибшего в размере 120 млн тенге, по 30 млн тенге каждому родственнику.
Однако Павлодарский областной суд отменил решение суда первой инстанции и снизил сумму морального вреда в 4 раза, до 7 500 000 тенге в пользу каждого.
Решение в суде объяснили тем, что при определении размера компенсации морального вреда суд первой инстанции руководствовался актом о несчастном случае, связанном с трудовой деятельностью, актом специального расследования обстоятельств несчастного случая, которыми установлена 100% вина работодателя.
Между тем суд не учел, что причинами несчастного случая согласно акту специального расследования являются: неудовлетворительная организация производств работ, выразившаяся в ненадлежащем производственном контроле за безопасным ведением работ со стороны ответственных лиц АО "Майкаинзолото"; ненадлежащий контроль за процессом обрушения из выработок при отработке блоков; отсутствие (не разрабатывались) проекты на отработку выемочных единиц при отработке рудного тела II и выше и ниже гор +90 м (160). То есть несчастный случай связан с производственной деятельностью АО "Майкаинзолото", - пояснили в суде.
Данные обстоятельства должны быть учтены судом при определении размера компенсации морального вреда.
Руководствуясь критериями разумности, справедливости и достаточности, коллегия пришла к выводу, что в данном случае с ответчика подлежит взысканию в пользу истцов компенсация морального вреда в связи со смертью близкого родственника по 7 500 000 тенге каждому", - резюмировали в суде.
Постановление вступило в законную силу.
Напомним, в январе в результате обвала дороги на горно-рудном карьере в воронку провалился автобус с четырьмя работниками аварийно-спасательной службы, тела двоих были извлечены в тот же день. Поиск еще двух человек велся более полутора месяцев. Спасательные работы прерывали из-за риска обвала грунта. 21 февраля международные эксперты заявили о риске продолжения спасательных работ на "Майкаинзолото" из-за нестабильного состояния почвы. Тело последнего рабочего было извлечено лишь в июле. Суд признал полную вину в случившейся трагедии АО "Майкаинзолото".
В сентябре шестерых сотрудников "Майкаинзолото" задержали по делу о падении автобуса в воронку. Они проходят по делу о нарушении правил безопасности при проведении горных и строительных работ.
07.11.2024, 12:26 125006
Сенат принял поправки в закон о судебной системе
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сенаторы одобрили во втором чтении закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты республики по вопросам реформирования судебной системы и совершенствования процессуального законодательства", сообщает пресс-служба верхней палаты.
Закон, инициированный депутатами парламента, направлен на дальнейшее совершенствование судебной системы.
Задачами закона являются реформирование судебной системы и совершенствование процессуального законодательства", - говорится в заключении сената.
Закон предусматривает следующие основные положения:
- исключение предварительного рассмотрения дел в кассационной инстанции по гражданским и уголовным делам;
- упрощение правил обращения в кассационную инстанцию;
- устанавливаются разумные сроки, но не более шести месяцев, пересмотра уголовных и гражданских дел в кассационном суде;
- исключены ограничения по спорам, связанным с имущественными интересами физических лиц при сумме иска менее 2 000 МРП и юридических лиц при сумме иска менее 30 000 МРП, а также по уголовным проступкам и преступлениям небольшой тяжести;
- в УПК, ГПК и АППК введен порядок пересмотра Верховным Судом вступивших в законную силу судебных актов после их рассмотрения в кассационной инстанции;
- пересмотр дел в Верховном Суде осуществляется только в исключительных случаях по представлению судьи Верховного Суда или протесту Генерального Прокурора;
- предлагается внедрить экстерриториальную подсудность по административным делам по выбору истца, в котором ответчиком является административный орган;
- судебные акты по административным делам будут вступать в законную силу после апелляционного обжалования.
Также в закон внесены изменения и дополнения в соответствии с принятыми в июне поправками в Конституционный закон РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан.
В целом закон позволит усовершенствовать деятельность кассационной инстанции по уголовным, гражданским и административным делам и обеспечит усиление правовых гарантий реализации права на судебную защиту граждан", - говорится в заключении.
05.11.2024, 15:09 129386
В правила предоставления участков под ИЖС разработаны дополнения
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Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства Казахстана разработало проект поправок в правила предоставления прав на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, передает корреспондент агентства.
Согласно правилам, предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства допускается на площадках, обеспеченных сетями водо- и электроснабжения. В населенных пунктах, где отсутствует централизованное водоснабжение, предоставление таких земельных участков допускается только при наличии сетей электроснабжения.
При испрашивании земельных участков для индивидуального жилищного строительства заявления (ходатайства) граждан берутся на специальный учет и удовлетворяются по мере подготовки площадок для отвода либо при наличии свободных территорий, используемых для индивидуального жилищного строительства.
Новой редакцией правил запрещается предоставление гражданам Республики Казахстан земельных участков для индивидуального жилищного строительства вне их постановки на специальный учет.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?