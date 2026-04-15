14.04.2026, 20:24
Экспорт китайских электромобилей в страны Центральной Азии вырос на 330%
Фото: Цзоу Хун / China Daily
В структуре китайского экспорта в регион произошла масштабная трансформация в пользу высокотехнологичной продукции, экспорт товаров "новой тройки" вырос на рекордные 330,2% по сравнению с прошлым годом, сообщил представитель руководства Синьцзянского филиала China News Service в ходе медиасалона "Китай - Центральная Азия" в Хоргосе, передает корреспондент агентства.
Происходит качественный переход от традиционных товаров к продукции машиностроения и "новой тройке": электромобилям, литиевым аккумуляторам и солнечным батареям", - проинформировал спикер.
Стремительный рост поставок высокотехнологичной продукции обусловлен не только глобальным энергетическим переходом, но и развитием соответствующей инфраструктуры в странах Центральной Азии. Ключевым хабом для распределения этих потоков стал Синьцзян, где благодаря оптимизации логистических маршрутов и внедрению упрощенных процедур таможенного оформления для "зеленого" транспорта сроки доставки электромобилей сократились в несколько раз. Это позволило китайским брендам оперативно занять пустующие ниши на рынке Казахстана и соседних государств, предлагая конкурентные решения в области чистой энергии.
Помимо готовой продукции, стороны активно обсуждают перспективы локализации сервисного обслуживания и производства комплектующих. Участники экспертных встреч подчеркивают, что масштабный экспорт литиевых аккумуляторов и солнечных панелей закладывает основу для реализации совместных проектов в сфере возобновляемой энергетики. Это не только способствует снижению углеродного следа в регионе, но и открывает возможности для интеграции промышленных секторов Казахстана и Китая в рамках создания новых высокотехнологичных кластеров.
В марте 2026 года на китайской части МЦПС "Хоргос" в рамках медиасалона "Китай - Центральная Азия", организованного Синьцзянским филиалом China News Service, журналистам рассказали о технологических трендах экспорта, в частности было особо отмечено ключевое значение технологического обмена в рамках инициативы Шелкового пути.
14.04.2026, 23:58
Опубликован план создания пилотной зоны свободной торговли во Внутренней Монголии
Фото: Жэньминь жибао/ Го Пэнцзе
Автономный район Внутренняя Монголия обладает стратегически важным географическим положением. Расположенная на севере Китая, эта территория связывает три ключевых макрорегиона страны - Северо-Восток, Север и Северо-Запад, граничит с восемью административными единицами провинциального уровня и обеспечивает сухопутный выход на рынки Европы и Азии.
Недавно Государственный совет КНР утвердил и опубликовал генеральный план создания пилотной зоны свободной торговли во Внутренней Монголии. С ее появлением общее число ЗСТ в Китае достигло 23, что способствует дальнейшему совершенствованию их национальной сети и расширению открытости страны.
Помощник министра коммерции КНР Юань Сяомин пояснил, что генеральный план направлен на полную реализацию географического преимущества ЗСТ Внутренней Монголии и эффективное использование как внутренних, так и внешних рынков и ресурсов.
По его словам, в документе определены семь приоритетных направлений, включая создание значимых торговых узлов, повышение качества двустороннего инвестиционного сотрудничества, углубление внутренней и внешней интеграции, а также содействие свободному перемещению факторов производства.
Кроме того, предложено 19 реформаторских и инновационных мер, среди которых - поддержка качественного роста товарной торговли и усиление функций международной логистики. Конечная цель - превратить ЗСТ в "пять центров", связывающих внутренние и внешние рынки и оказывающих влияние на прилегающие территории: центр обмена информацией, транспортно-логистический центр, центр распределения факторов производства и ресурсов, центр технологических инноваций в ключевых отраслях и центр промышленного сотрудничества.
ЗСТ во Внутренней Монголии призвана способствовать расширению северного коридора с целью наращивания международного товарооборота. В 2025 году объем грузоперевозок через сухопутные пункты пропуска Внутренней Монголии достиг 132 млн тонн, увеличившись на 8,3% по сравнению с предыдущим годом; третий год подряд этот показатель превышает 100 млн тонн.
Генеральный план предусматривает модернизацию пограничной инфраструктуры, совершенствование международных логистических услуг в сфере авиасообщения, почтовых отправлений и железнодорожных маршрутов Китай - Европа, а также создание новых интеллектуальных трансграничных транспортных коридоров с применением беспилотных технологий.
Формирование новой ЗСТ придаст мощный импульс повышению открытости экономики и укреплению внутреннего рынка региона. В 2025 году через Внутреннюю Монголию проследовало 9 557 грузовых поездов по маршруту Китай - Европа, что на 16,9% превышает показатель 2024 года. Таким образом, на долю региона приходится почти половина общенационального объема перевозок по данному направлению.
ЗСТ во Внутренней Монголии обладает значительным потенциалом для развития внутреннего рынка, перехода от транзитной экономики к экономике транспортного хаба и оптимизации промышленного производства.
Генеральный план предусматривает углубление реформ в области интеграции внутренней и внешней торговли, содействие развитию приграничных территорий и повышение уровня жизни национальных меньшинств, проживающих в приграничных районах.
Новая ЗСТ способствует согласованному региональному развитию и достижению взаимовыгодной связанности. В генеральном плане заложена поддержка ускоренного внедрения модели "железнодорожного экспресса" в рамках схемы "море - суша", включая налаживание совместного использования ресурсов между пунктом пропуска Маньчжурия и портами Далянь, Циньхуандао и другими, а также оптимизацию структуры логистических маршрутов.
ЗСТ Внутренней Монголии будет содействовать развитию трансграничного сотрудничества с соседними государствами в таких областях, как сельское хозяйство, энергетика и охрана окружающей среды, а также формированию трансграничных и межрегиональных производственно-сбытовых цепочек.
Эта ЗСТ осуществит институциональные инновации с учетом особенностей своего приграничного положения и укрепит обмен и сотрудничество со странами - участницами инициативы "Пояс и путь" в таких сферах, как развитие инфраструктуры, взаимное признание правил и стандартов, а также гуманитарные связи.
Тем самым она будет выполнять роль важной площадки и плацдарма - форпоста страны на пути к расширению открытости в северном направлении.
В 2025 году внешнеторговый оборот автономного района Внутренняя Монголия вырос на 6,4%, а объем приграничной торговли с участием местных жителей увеличился на 65,4% в годовом выражении. Все это свидетельствует о том, что Внутренняя Монголия обладает прочной базой для развития торговли в качестве открытого приграничного региона", - заявил глава управления коммерции автономного района Внутренней Монголии Ло Цин.
Он также отметил, что генеральный план определяет направления институциональных реформ в области качественного роста товарной торговли, повышения динамики сферы услуг и инновационного развития приграничной торговли с участием местных жителей.
Природные ресурсы Внутренней Монголии поистине значительны. Но как задействовать это ресурсное богатство для развития современной промышленности?
Объем производства зерна во Внутренней Монголии второй год подряд превышает 40 млн тонн; по производству говядины, баранины и молока регион занимает первое место в стране.
С целью максимально реализовать потенциал региона как "житницы", "мясного и молочного региона", а также сформировать важную национальную базу производства агропромышленной продукции генеральный план включает меры по развитию экологически ориентированного сельского хозяйства и животноводства, продвижению сертификации экологически чистых продуктов питания и привлечению высококачественных семенных и племенных ресурсов.
Внутренняя Монголия лидируетв стране по установленной мощности введенных в эксплуатацию объектов возобновляемой энергетики, производственным мощностям по добыче угля, суммарной установленной мощности генерации, объему передачи электроэнергии в другие регионы, а также по разведанным запасам 20 видов полезных ископаемых. Технически освоенный потенциал ветровой энергетики составляет около 57% от общенационального показателя, а ресурсы солнечной энергии - около 21%.
Генеральный план нацелен на совершенствование политики потребления и использования возобновляемой электроэнергии, развитие торговли сертификатами "зеленой" электроэнергии, модернизацию системы стандартов утилизации и переработки оборудования, а также другие меры, направленные на повышение конкурентоспособности энергетического сектора.
Вместе с тем Внутренняя Монголия активно развивает перспективные отрасли будущего. Являясь национальным узловым элементом интегрированной сети вычислительных ресурсов, в 2025 году регион занял первое место в стране как по суммарному объему вычислительных мощностей, так и по мощности интеллектуальных вычислений.
Генеральный план определяет задачи по созданию периферийных центров обработки данных, обучению и применению крупных моделей искусственного интеллекта, расширению сфер использования "зеленых" вычислительных мощностей, а также поддержке ЗСТ Внутренней Монголии в предоставлении быстрых и эффективных вычислительных услуг более широкому кругу потребителей.
Параллельно активно осваиваются новые ниши, в том числе биопроизводство. Производительные силы нового качества развиваются с учетом местной специфики: географическое преимущество трансформируется в преимущество открытости, а политические стимулы - в реальные факторы роста.
Автор: корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Ло Шаньшань
14.04.2026, 13:17
Песчаные земли превращаются в плодородные поля: на окраине пустыни Такла-Макан появились "зеленые круги"
Фото: информационная компания Урумчи
11 апреля на базе проекта освоения земель площадью 4920 гектаров в 224-м полку города Куньюй Синьцзяна 533,3 гектара озимой пшеницы вошли в ключевую стадию роста. Среди бескрайних желтых песков особенно выделяются "концентрические круги" разных оттенков зеленого. На месте применяется технология кругового дождевания с точным управлением, что позволяет реализовать режим "частого полива малыми объемами и синхронного внесения воды и удобрений", экономя по сравнению с традиционным заливным орошением 187,5-281,25 кубометра воды на гектар, сообщает информационная компания "Урумчи".
На базе за счет культур, таких как овес, люцерна и озимая пшеница, сформирована экосистема взаимного содействия и сосуществования. В настоящее время имеется 25 круглых полей диаметром 800 метров, а сельскохозяйственный цикл в течение года организован последовательно. От непрерывных песчаных дюн к сплошной зелени - эффективное водосберегающее сельское хозяйство постепенно превращает пустыню в плодородные земли.
Город Куньюй расположен у северного подножия Куньлуньских гор, на южной окраине пустыни Такла-Макан. Название связано с выражением "Куньган производит прекрасный нефрит", это новый город военного освоения у подножия Куньлуня.
Перевод: Равиль Будуков
10.04.2026, 20:42
На долю Синьцзяна приходится более 40% всей торговли Китая с Центральной Азией
Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) закрепил за собой роль главного торгового канала между КНР и центральноазиатским регионом, на долю СУАР приходится более 40% всей торговли Китая с Центральной Азией, сообщил представитель руководства Синьцзянского филиала China News Service в ходе медиасалона "Китай - Центральная Азия" на Хоргосе, передает корреспондент агентства.
В 2025 году объем импортно-экспортных операций Синьцзяна с пятью странами Центральной Азии достиг 276,69 млрд юаней, третий год подряд сохраняясь на уровне выше 270 млрд юаней", - отметил спикер. По его словам, "это составляет более половины от общего внешнеторгового оборота Синьцзяна и более 40% от общего объема торговли Китая с Центральной Азией".
Значительную роль в этих показателях играет взаимодействие с Казахстаном, который остается крупнейшим торговым партнером Синьцзяна в регионе. Основной грузопоток обеспечивается через ключевые сухопутные порты Алашанькоу и Хоргос, ставшие важными звеньями трансграничных логистических цепочек. При этом эксперты отмечают высокую активность частного сектора: на долю частных предприятий приходится более 90% всего внешнеторгового оборота Синьцзяна, что свидетельствует о гибкости и устойчивости сложившихся бизнес-связей.
Помимо традиционного товарообмена, драйвером роста выступает инвестиционное сотрудничество в сферах энергетики, инфраструктуры и переработки сельскохозяйственной продукции. Формирование новых производственных мощностей в Пилотной зоне свободной торговли СУАР позволяет не только увеличивать объемы экспорта китайских технологий, но и создавать условия для глубокой переработки казахстанского сырья перед его отправкой на внутренний рынок Китая.
В марте 2026 года на китайской части МЦПС "Хоргос" в рамках медиасалона "Китай - Центральная Азия", организованном Синьцзянским филиалом China News Service, журналистам рассказали о динамике торговых отношений, в частности, было особо отмечено стратегическое значение СУАР для дальнейшего укрепления экономических связей.
10.04.2026, 12:27
Летающие посылки: как "экономика малых высот" меняет правила игры в логистической индустрии Китая
23 июля 2025 года, полет электрического летательного аппарата с возможностью вертикального взлета и посадки (eVTOL) компании Guangzhou EHang Intelligent Technology над городом Шанхай (Восточный Китай) во время проведения Международной выставки низковысотной экономики-2025. Фото: Синьхуа
В Китае стремительно развивается "логистика малых высот": дроны и eVTOL уже сокращают время доставки в разы, удешевляют перевозки и открывают доступ к труднодоступным регионам. Эксперты считают, что в ближайшие годы эта технология может кардинально изменить всю отрасль доставки и стать новым драйвером экономики страны, сообщает информационное агентство "Синьхуа".
Проезд по 13-километровой извилистой горной дороге занимает на машине не менее 25 минут при условии, что вам посчастливится избежать пробок, а логистический электрический летательный аппарат с возможностью вертикального взлета и посадки (eVTOL) долетит до места назначения всего за 8 минут", - говорит Ли Хайтао, оператор eVTOL компании JD Logistics - одного из ведущих игроков в секторе экспресс-доставки в Китае.
Ли Хайтао - один из десяти специалистов по управлению eVTOL компании JD Logistics в Чунцине, который ориентируется в сложной городской местности, чтобы справиться с большим количеством посылок.
JD Logistics расширила использование дронов и eVTOL в девяти провинциях, включая Цзянсу, Цинхай и Хайнань, объединив их с местными курьерскими станциями и службами доставки в сельской местности.
Компания запустила около 50 маршрутов доставки с помощью дронов или eVTOL по всему Китаю. Только в Чунцине действуют 14 маршрутов, что обеспечивает самый высокий объем перевозок грузов в стране, а продолжительность рейса в один конец составляет всего 3 минуты.
2026 год обещает стать годом масштабных перемен для логистического сектора в Китае, считают многие отраслевые эксперты, отметив, что за "логистикой малых высот" стоит стремительное развитие "экономики малых высот" как стратегической нарождающейся индустрии Поднебесной.
В 2024 и 2025 годах "экономика малых высот" - сектор, охватывающий дроны, eVTOL, а также связанные с ними услуги, функционирующий ниже стандартной высоты воздушного пространства, дважды была внесена в ежегодный доклад о работе правительства Китая, что свидетельствует об ее важной роли в экономическом развитии страны.
Данные показывают, что в настоящее время в Китае насчитывается более 36 тысяч предприятий, связанных с беспилотными летательными аппаратами. Управление гражданской авиации КНР прогнозирует, что рыночный объем экономики малых высот Китая может достигнуть 3,5 трлн юаней (около 507 млрд долл. США) к 2035 году, что закрепляет за ней роль нового фактора экономического роста страны.
В настоящее время "экономика малых высот" ускоряет реконструкцию логистической отрасли, и ожидается, что ее развитие позволит устранить узкие места в горной логистике, повысить эффективность логистики и снизить стоимость эксплуатации предприятий.
Факты доказывают, что удельные транспортные расходы в некоторых сценариях "логистики малых высот" ниже, чем в традиционных логистических моделях. Согласно предварительным данным, логистическая модель малых высот позволяет компаниям, работающим в данной сфере, снизить эксплуатационные расходы более чем на 30% и повысить эффективность работы более чем на 50%.
Как полагают инсайдеры, с дальнейшим расширением спектра применения "логистики малых высот", такой вид транспортировки может широко использоваться для перевозки ценных или аварийных ресурсов в труднодоступных районах, таких как горные районы, острова, отдаленные районы и т.д., для удовлетворения логистических потребностей в таких сферах, как электронная коммерция, медицинское обслуживание и холодовая цепь.
Китайская платформа электронной коммерции Мэйтуань (Meituan) открыла спецмаршруты доставки медикаментов при помощи "логистики малых высот" в таких городах, как Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Сучжоу. Речь идет об образцах для медицинского обследования, крови, материалах для экстренной догоспитальной медицинской помощи, специальных лекарственных средствах и других медицинских материалах.
Доставка медицинских материалов из северного отделения больницы "Жэньцзи", относящейся к госпиталю при Шанхайском университете Цзяотун, до ее восточного отделения с помощью дрона занимает всего 8 минут, что более чем на 50% быстрее по сравнению с 19-минутной доставкой традиционными способами.
Обладая целым рядом таких уникальных преимуществ, как прямая доставка, гибкость и эффективность, "летающие посылки" не только изменяют экосистему последнего этапа доставки в городах, уменьшают пробки, и более точно соответствуют потребностям в транспортировке ценных и срочных товаров, но и эффективно решают проблемы высоких затрат на логистику, несвоевременности доставки и узкого охвата логистическими услугами в отдаленных районах, а также создают воздушные каналы в городских и сельских логистических сетях, способствуя преобразованию и модернизации этой важной для современной экономики отрасли в направлении высокоэффективности, экологичности и общедоступности.
Автор: корреспондент ИА Синьхуа, Хуа Ди
09.04.2026, 23:00
Как казахстанский наставник повлиял на развитие борьбы в Синьцзяне
Фото: информационная компания Урумчи
27 марта в спортивном зале уезда Хутуби развернулись напряженные поединки в рамках первого в Синьцзяне тренировочного лагеря и противостояния по вольной борьбе среди мужчин "Кубок Даху". У тренерской зоны, сбоку от ковра, тихо сидел пожилой человек с поседевшими волосами в форме национальной сборной Казахстана, внимательно наблюдая за спортсменами. Каждый раз, когда китайский спортсмен покидал ковер, он переговаривался с сидящим рядом главным тренером мужской сборной Синьцзяна по вольной борьбе Даутнур Тур. Присутствующие на месте тренеры из Узбекистана, Беларуси и других стран при встрече с ним уважительно кивали, сообщает информационная компания "Урумчи".
Этот уважаемый всеми пожилой человек у края ковра - 71-летний бывший главный тренер национальной сборной Казахстана по борьбе Нургали Рахманкулов. Его связь с китайским Синьцзяном началась более 20 лет назад.
В 2004 году я был главным тренером сборной Казахстана по боксу. На многих азиатских соревнованиях я видел немало спортсменов из Синьцзяна - у них была особая настойчивость и талант, что произвело на меня глубокое впечатление", - вспоминает Нургали Рахманкулов.
Именно это впечатление побудило его в 2006 году, после ухода с поста главного тренера сборной Казахстана по боксу, отправиться в Синьцзян Китая и занять должность главного тренера команды по борьбе.
В тот год перед Нургали Рахманкуловым стояли подростки - среди них были нынешние тренеры Даутнур Тур и Куатбек Бакытхан.
Тогда в команде было более 40 мальчиков и более 20 девочек. Они были трудолюбивыми и усердными - каждый технический момент, о котором я говорил, они записывали. Для меня было честью быть их тренером", - говорит он.
Нургали Рахманкулов привез с собой передовые для того времени в Центральной Азии тренировочные концепции и системную тактико-техническую базу, особенно усилив подготовку в ближней борьбе вольного стиля. Под его руководством Даутнур и Куатбек быстро выросли как спортсмены, проявили себя на национальных соревнованиях и впоследствии неоднократно становились чемпионами страны.
Он не только обучал нас технике, но и расширил наш кругозор", - говорит Даутнур.
В период с 2006 по 2008 год Нургали Рахманкулов неоднократно возил молодых спортсменов из Синьцзяна на тренировки и соревнования в Казахстан, Беларусь и другие страны.
Это был первый раз, когда я по-настоящему тренировался и соревновался с ведущими спортсменами Центральной Азии и Европы. Мы познакомились со многими людьми - наши тогдашние соперники сегодня стали тренерами национальных сборных разных стран. Мы до сих пор поддерживаем связь, и это позволяет мне постоянно знакомиться с передовыми международными методиками тренировок", - говорит он.
По его словам, Нургали Рахманкулов "открыл для них дверь в мир".
В 2009 году Нургали Рахманкулов покинул Синьцзян. В течение следующих 14 лет он не возвращался туда, но продолжал следить за выступлениями синьцзянских борцов. В 2023 году, когда Даутнур планировал международное мероприятие, он вспомнил о своем наставнике, нашел его контакты и направил приглашение. В августе того же года, спустя 14 лет, Нургали Рахманкулов вновь приехал в Синьцзян уже как тренер молодежной сборной Казахстана по борьбе.
Изменения огромные! Тренировочные базы стали очень современными, спортсмены и персонал в отличной форме - это радует", - говорит Нургали Рахманкулов.
С тех пор контакты стали еще более тесными: он неоднократно привозил молодежную сборную Казахстана в Синьцзян для совместных тренировок, а синьцзянская команда также выезжала в Казахстан. Когда Даутнур со своей командой участвует в соревнованиях в Центральной Азии, Нургали Рахманкулов, где бы он ни находился, старается приехать на место и дать советы своим бывшим ученикам.
Сейчас я часто учусь у своих учеников", - с улыбкой говорит Нургали Рахманкулов.
Он с удовлетворением наблюдает, как Даутнур вырос в самостоятельного и выдающегося тренера. Сегодня он в основном сосредоточен на подготовке молодых борцов в Казахстане и внимательно следит за развитием борьбы в Синьцзяне. Он считает, что возраст начала профессиональной подготовки у детей в Синьцзяне можно снизить.
Борьба - это вид спорта, требующий прочной базы. Если шире внедрять её в школах и знакомить детей с ней с шести-семи лет, в будущем в Синьцзяне обязательно появится больше спортсменов мирового уровня", - поделился Нургали Рахманкулов.
От зрелости до преклонного возраста Нургали Рахманкулов за 20 лет построил между Синьцзяном Китая и Казахстаном, а также на более широкой спортивной арене Центральной Азии, мост дружбы, связующим звеном которого стала борьба. Состоявшееся в уезде Хутуби противостояние стало очередным ярким подтверждением существования этого моста.
09.04.2026, 18:12
Китай проложит высокоскоростную железную дорогу под водой реки Янцзы
Фото: CCTV News
В первый год реализации пятнадцатой пятилетки, нацеленной на строительство сильного государства и национальное возрождение, грандиозный план постепенно разворачивается по всей стране. В настоящее время от побережья Янцзы до приграничных и прибрежных районов новые транспортные артерии непрерывно расширяются, придавая региональному развитию постоянный новый импульс.
В устье реки Янцзы крупные грузовые суда курсируют туда и обратно, "золотая водная артерия" демонстрирует оживленную картину. Под поверхностью реки ускоренными темпами ведется строительство знакового проекта пятнадцатой пятилетки - высокоскоростной железной дороги вдоль Янцзы.
На глубине 89 метров под водой Янцзы здесь ускоренно продвигается крупнейшая в мире щитовая машина для прокладки высокоскоростных железных дорог. Находясь внутри этой машины, можно увидеть, что ее высота достигает уровня пятиэтажного здания. Этот гигант проложит 14-километровый тоннель под дном реки, чтобы высокоскоростная железная дорога могла беспрепятственно пересечь Янцзы.
Мы оснастили это оборудование чувствительными "нервными окончаниями" и интеллектуальным "мозгом", чтобы точно контролировать его положение. Ожидается, что к концу этого года будет достигнута сквозная проходка всего тоннеля", - сообщает главный инженер проекта тоннеля через Янцзы (участок Чунмин - Тайцан) управления тоннелей Китайской железнодорожной корпорации Ли Бинь.
В план пятнадцатой пятилетки включено создание высокостандартного транспортного коридора высокоскоростной железной дороги вдоль Янцзы, который входит в число 109 ключевых проектов. Он протянется от Шанхая до Чэнду, соединяя три крупных городских кластера, общей протяженностью около 2000 километров.
Каждый дополнительный участок высокоскоростной железной дороги расширяет возможности развития. Прокладка тоннелей и строительство мостов стимулируют разработку и индивидуальное производство более чем 200 комплектов крупных машин, таких как щитовые проходческие комплексы и мостостроительные установки. Укладка рельсов приносит заказы на 570 тысяч тонн высокопрочной специальной стали, даже сборные железобетонные конструкции для тоннелей способствовали созданию интеллектуального производственного предприятия. Общий объем инвестиций в высокоскоростную железную дорогу вдоль Янцзы превышает 500 млрд юаней. По оценкам, это приведет к росту добавленной стоимости смежных отраслей почти на 1,5 трлн юаней.
Новый экономический коридор также ускоренно формируется. Если наложить маршрут высокоскоростной железной дороги вдоль Янцзы на карту распределения национальных кластеров передового производства, можно увидеть, что она соединит более четверти таких кластеров по всей стране. Более того, она свяжет почти 40% ключевых национальных лабораторий, что позволит инновационным ресурсам быстрее перемещаться вдоль железнодорожных линий. Если посмотреть еще детальнее, новые станции высокоскоростной железной дороги уже закладываются, более 20 небольших городов вдоль маршрута впервые войдут в эпоху скорости 350 км/ч, пространственно-временные расстояния значительно сократятся, а возможности развития придут прямо к порогу.
В уезде Лэчжи провинции Сычуань строительство станции высокоскоростной железной дороги еще продолжается, однако данные мобильных сигналов уже показывают изменения: с момента начала строительства интенсивность деловых поездок в регионе растет из года в год, многие делегации подписывают соглашения о намерениях сотрудничества.
Сейчас первая очередь проекта только начала работать, и мы уже активно готовим вторую очередь, чтобы успеть занять выгодную позицию до открытия высокоскоростной железной дороги", - поделился инвестор из уезда Лэчжи города Цзыяна провинции Сычуань Чэнь Лянфэн.
Если открыть план пятнадцатой пятилетки, можно увидеть, что еще больше межрегиональных и межбассейновых транспортных коридоров формируют новую картину развития. Проект пролива Шицзыян сокращает расстояние между берегами Жемчужной реки и способствует ускоренному формированию мирового уровня городского кластера в районе Большого залива Гуандун - Гонконг - Макао, канал Пинлу обеспечивает самый быстрый выход к морю для юго-западных регионов, соединяя внутренние районы с акваторией залива Бэйбу.
К концу пятнадцатой пятилетки в Китае в основном будет создана основная сеть высокоскоростных железных дорог по схеме "восемь вертикалей и восемь горизонталей", а степень завершенности основной структуры национальной комплексной транспортной сети повысится с нынешних 90% до более чем 95%.
Природные преграды превращаются в удобные транспортные магистрали, и огромный потенциал согласованного регионального развития полностью раскрывается.
Источник: по сообщению CCTV News, перевод Равиль Будуков
07.04.2026, 12:34
Смена лидера на мировом авторынке: как стратегия и инновации вывели Китай в лидеры
Фото: Жэньминь жибао/Тан Кэ
В 2025 году совокупные мировые продажи китайских автопроизводителей вплотную приблизились к отметке в 27 млн единиц. Китай впервые превзошел Японию с ее показателем в 25 млн, положив конец 25-летнему японскому лидерству.
В топ-10 крупнейших автоконцернов мира вошли сразу три китайские компании, а BYD четвертый год подряд удерживает статус мирового лидера по продажам электромобилей.
Смена фаворита на мировом авторынке вызвала бурные обсуждения. Один из пользователей Сети подобрал точное сравнение: сегодня японские автоконцерны напоминают Nokia в момент взлета Apple или Kodak, оказавшуюся на обочине цифровой революции.
И действительно, подъем китайского автопрома - это не просто количественный рост продаж. Это глобальная смена поколений в отрасли, за которой стоят четкое стратегическое видение и неустанное стремление к инновациям.
Автомобильная промышленность - это "жемчужина в короне" современной индустрии и один из главных символов промышленной мощи государства.
В начале XX века внедрение конвейера Ford перенесло центр тяжести мирового автомобилестроения из Европы в Америку. В 1970-е годы, на фоне мирового нефтяного кризиса, Япония покорила рынки Европы и США благодаря концепции бережливого производства, экономичности и надежности своих машин. В 1980 году Япония впервые обошла США по объему выпуска. С начала 2000-х Toyota, Honda, Nissan и другие японские марки прочно удерживали глобальное лидерство.
Теперь пришла очередь Китая. В то время как мировая экономика разворачивалась в сторону "зеленого" развития, китайские компании вовремя уловили тренды электрификации и интеллектуализации. Они сделали ставку на тяговые аккумуляторы, широкоформатные дисплеи и системы умного вождения (NOA), ориентированные на городские условия. Пока руководство японских концернов на бесконечных совещаниях задавалось вопросом: смогут ли электромобили действительно вытеснить гибриды, и осторожно держалось за зону комфорта, китайские игроки активно инвестировали в будущее. Именно так возник этот исторический разрыв.
К 2025 году доля автомобилей на новых источниках энергии (электромобилей и подзаряжаемых гибридов) в структуре продаж Китая достигла почти 60%, тогда как на японском рынке этот показатель не превысил и 3%.
Сменить полосу и уйти в отрыв китайскому автопрому позволило прежде всего стратегическое мышление.
Еще в 2001 году Китай включил разработку транспорта на новых источниках энергии в государственную программу развития высоких технологий (Программу 863) в качестве приоритетного спецпроекта. На протяжении более 20 лет через субсидии для покупателей и строительство сети зарядных станций, через технологические прорывы и планомерное формирование рынка страна неуклонно следовала принципу "делать трудное, но правильное". Все это создало мощный политический фундамент для развития отрасли.
Кроме того, наличие самой полной в мире производственной цепочки в секторе транспорта на новых источниках энергии и колоссальный внутренний рынок создали идеальные условия для быстрой доработки продуктов и внедрения инноваций. Например, развитая экосистема смежных отраслей, включая разработку новых материалов, ускорила технологический прорыв в сфере тяговых аккумуляторов и позволила Китаю занять лидирующие позиции по объемам производства.
Кластерные преимущества всей производственной цепочки не только обеспечивают синергию инноваций, но и существенно снижают издержки, сокращая сроки разработок. По некоторым оценкам, китайские автопроизводители выводят новый электромобиль на рынок всего за 18 месяцев - вдвое быстрее японских конкурентов. Эксперт японской финансовой группы Mizuho Financial Group с нескрываемым восхищением констатировал: это концентрированное воплощение передовых технологий, ценовых преимуществ и высочайшей скорости разработки в их совокупности.
Однако лидерство в продажах еще не означает обладания подлинной мощью. Путь от "крупной" к "великой" автомобильной державе - это марафон, а не спринт.
В 2025 году чистая прибыль Toyota сократилась, но прибыль с одного проданного автомобиля составила около 17 тыс. юаней (2,47 тыс. долларов США) - это по-прежнему выше показателей китайских компаний. Завоевав первенство по объемам продаж, теперь необходимо бороться за стабильные технологические прорывы и высокую маржинальность.
Перед китайскими автопроизводителями стоит еще немало серьезных испытаний: премиальность бренда, скрытые барьеры, "зарядная тревога" и совершенствование систем автопилотирования.
За одной вершиной всегда открывается следующая, еще более высокая. Однако одно не вызывает сомнений: китайский автопром вышел на центральную арену мирового рынка. И на всей дистанции, что ждет впереди, необходимо продолжать "делать трудное, но правильное".
Автор: Корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Ван Хуэй
