19.04.2026, 10:43 4671
Время оформления агроэкспорта на границе с КНР сократилось до 24 часов
Рассказать друзьям
Цифровизация пограничных переходов и внедрение систем "умных портов" на границе Синьцзяна и Казахстана радикально ускорили прохождение скоропортящихся грузов; время таможенного оформления агроэкспорта сократилось с 5 суток до 24 часов, сообщил представитель руководства Синьцзянского филиала China News Service в ходе медиасалона "Китай - Центральная Азия" на Хоргосе, передает корреспондент агентства.
Благодаря механизмам "прямого сообщения" и использованию системы TIR (международные дорожные перевозки), время таможенного оформления экспорта сельскохозяйственных товаров сократилось с 5 суток до 24 часов", - сообщил представитель медиасообщества КНР.
По его словам, это решение значительно повышает сохранность продукции и общую эффективность трансграничной логистики, позволяя фермерам стран региона быстрее доставлять свежую продукцию до конечного потребителя.
Внедрение интеллектуальных систем досмотра и электронного обмена данными на ключевых пунктах пропуска, таких как Хоргос и Алашанькоу, позволило минимизировать человеческий фактор и устранить заторы. Созданные "зеленые коридоры" для сельхозпродукции обеспечивают приоритетный порядок прохождения границы, что критически важно для поддержания качества продовольственных товаров. Кроме того, синхронизация фитосанитарных стандартов позволяет проводить проверку грузов в режиме "одного окна", что делает логистическую цепочку прозрачной и предсказуемой.
Участники медиасалона подчеркнули, что технологическое обновление портов является частью масштабной стратегии по сопряжению рынков Китая и Центральной Азии. Оптимизация процедур не только способствует росту товарооборота, но и создает условия для долгосрочного сотрудничества в сфере переработки сельхозпродукции в приграничных зонах.
В марте 2026 года на китайской части МЦПС "Хоргос" в рамках медиасалона "Китай - Центральная Азия", организованном Синьцзянским филиалом China News Service, журналистам рассказали об упрощении таможенных процедур, в частности, было особо отмечено значение технологического обновления портов на современном Шелковом пути.
новости по теме
18.04.2026, 18:06 12856
Пилотная зона свободной торговли в Синьцзяне стала локомотивом институциональной открытости и экономического роста региона
Фото: Kazakhstan Today
Рассказать друзьям
Алматы. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Китайская (Синьцзянская) пилотная зона свободной торговли (СЭЗ) за короткий срок стала ключевым драйвером модернизации региона, генерируя сегодня порядка 40% всего внешнеторгового оборота СУАР, сообщил представитель руководства Синьцзянского филиала China News Service в ходе медиасалона "Китай - Центральная Азия" на Хоргосе, передает корреспондент агентства.
"С момента официального запуска в ноябре 2023 года зона свободной торговли продемонстрировала беспрецедентную эффективность. Несмотря на то что она занимает лишь малую часть территории региона, эта площадка аккумулирует почти половину его внешнеторговых потоков, став передовым краем институциональной открытости Китая в западном направлении", - проинформировал спикер. По его словам, "успех зоны обусловлен внедрением инновационных моделей управления, радикальным упрощением административных барьеров и созданием максимально благоприятных условий для привлечения трансграничных инвестиций".
В рамках функционирования СЭЗ особое внимание уделяется развитию цифровой торговли и созданию финансовых сервисов нового поколения, которые позволяют компаниям из стран Центральной Азии проводить операции быстрее и с меньшими издержками. Эксперты подчеркивают, что зона стала "испытательным полигоном" для отработки новых таможенных режимов и механизмов промышленной кооперации, которые в дальнейшем планируется масштабировать на весь Шелковый путь.
Кроме того, интеграция производственных мощностей внутри зоны позволяет создавать добавленную стоимость непосредственно в приграничных районах. Это превращает СЭЗ из простого транзитного узла в мощный производственный центр, где сырье из стран региона может перерабатываться с использованием высокотехнологичных китайских решений для последующего экспорта на мировые рынки.
В марте 2026 года на китайской части МЦПС "Хоргос" в рамках медиасалона "Китай - Центральная Азия", организованном Синьцзянским филиалом China News Service, журналистам представили глубокий анализ работы пилотной зоны. Участники встречи сошлись во мнении, что развитие подобных площадок является стратегическим приоритетом для углубления экономического партнерства между КНР и государствами Центральной Азии.
17.04.2026, 11:28 35611
Автопутешествия из Китая в Центральную Азию стали новым драйвером трансграничного туризма
Рассказать друзьям
Упрощение визового режима и масштабное развитие приграничного сервиса вызвали взрывной рост популярности трансграничных автомобильных туров по маршрутам Великого шелкового пути, сообщил представитель руководства Синьцзянского филиала China News Service в ходе медиасалона "Китай - Центральная Азия" в Хоргосе, передает корреспондент агентства.
Благодаря Синьцзяну самостоятельные автопутешествия в Центральную Азию становятся новым модным трендом среди китайских туристов. При этом древний город Кашгар, руины города Цзяохэ и другие достопримечательности становятся окнами взаимного познания цивилизаций", - отметил спикер.
По его словам, вследствие упрощения визового режима большой популярностью стали пользоваться трансграничные туристические маршруты, позволяющие путешественникам вторично пройти по Великому шелковому пути.
Популярность автотуризма поддерживается созданием сети современных кемпингов, сервисных центров и зон отдыха вдоль основных магистралей СУАР. Благодаря действующему безвизовому режиму поездки через границу стали массовым явлением: путешественники ценят возможность увидеть уникальное сочетание древней архитектуры и футуристических городов. Особое внимание уделяется развитию трансграничных маршрутов, которые объединяют природные достопримечательности Казахстана и культурные объекты Китая в единые туристические пакеты, способствуя реальному "сближению сердец".
Участники медиасалона подчеркнули, что туризм становится важнейшим инструментом гуманитарной интеграции. Ожидается, что в 2026 году поток автотуристов через пункты пропуска Хоргос и Алашанькоу обновит исторические максимумы, что даст дополнительный стимул для развития малого и среднего бизнеса в приграничных районах обеих сторон.
В марте 2026 года на китайской части МЦПС "Хоргос" в рамках медиасалона "Китай - Центральная Азия", организованном Синьцзянским филиалом China News Service, журналистам рассказали о новых трендах в сфере туризма, в частности было особо отмечено стратегическое значение культурной интеграции.
16.04.2026, 20:28 47591
Казахстан наращивает экспорт экологически чистого продовольствия в КНР: мед и зерно бьют рекорды
Рассказать друзьям
Аграрный сектор Казахстана и Китая демонстрирует высокую взаимодополняемость, при этом особый акцент делается на поставках экологически чистой продукции из РК, которая пользуется повышенным спросом у китайских потребителей, сообщил представитель руководства Синьцзянского филиала China News Service в ходе медиасалона "Китай - Центральная Азия" в Хоргосе, передает корреспондент агентства.
Через "зеленый коридор" Синьцзяна в Китай сегодня активно поставляются казахстанская пшеница, ячмень, семена льна и подсолнечное масло. Мы видим огромный потенциал в экспорте готовой продукции, такой как натуральный мед и свежие фрукты", - резюмировал спикер.
По его словам, в обратном направлении налажен стабильный экспорт китайских орехов, сухофруктов и томатной пасты, что формирует сбалансированный и качественный товарообмен.
Ключевым фактором роста аграрного экспорта стало упрощение фитосанитарного контроля и создание лабораторий на границе, которые признают сертификаты обеих стран. Казахстанская пшеница и мука ценятся в Китае за высокое содержание клейковины и отсутствие ГМО, что позволяет позиционировать их в премиальном сегменте. В свою очередь казахстанский мед из Восточного Казахстана и Алматинской области стал настоящим брендом в крупных городах КНР.
Эксперты подчеркивают, что развитие агрологистики на Хоргосе позволяет фермерам сокращать путь до прилавка. Создание "умных" складов и холодильных терминалов обеспечивает сохранность продукции, что особенно важно для скоропортящихся товаров. Участники встречи отметили, что такая "продовольственная связка" не только выгодна бизнесу, но и напрямую влияет на продовольственную безопасность и стабильность цен в регионе.
В марте 2026 года на китайской части МЦПС "Хоргос" в рамках медиасалона "Китай - Центральная Азия", организованном Синьцзянским филиалом China News Service, журналистам рассказали об агропромышленном взаимодействии, в частности, было особо отмечено успешное создание экологически чистых производственных цепочек.
16.04.2026, 14:31 50781
Россия впервые установила национальный павильон в рамках CICPE
Фото: Синьхуа
Рассказать друзьям
Россия впервые установила национальный павильон на шестом Китайском международном ЭКСПО потребительских товаров, которое проходит с 13 по 18 апреля в городе Хайкоу провинции Хайнань, сообщает "Синьхуа".
В рамках национального павильона 14 российских компаний представили свои уникальные потребительские товары, включая продукты питания, товары для здоровья, лечебную и уходовую косметику, ювелирные изделия и предметы искусства.
Генеральный представитель Российского экспортного центра в КНР Евгений Бажов заявил, что российская сторона впервые открыла национальный павильон на CICPE, чтобы системно представить национальный бренд "Сделано в России", способствовать выходу на китайский рынок кластеров высококачественных российских потребительских товаров и точно соответствовать тенденции повышения потребительского спроса в Китае.
Евгений Бажов отметил, что Китай обладает крупнейшим и самым динамичным потребительским рынком в мире. Российские предприятия имеют уникальные преимущества в области природных ресурсов, научно-исследовательского потенциала и высокой ценовой доступности своей продукции, что в полной мере соответствует китайскому рынку.
Стоит отметить, что 6-е CICPE является первой организованной подобной выставкой после запуска режима независимых таможенных операций в декабре прошлого года на всей территории Хайнаньского порта свободной торговли.
На текущей выставке российские компании-участницы единодушно отметили высокую эффективность и бесперебойность таможенного оформления ввозимых экспонатов, точность и результативность деловых контактов на месте, а также значительное повышение узнаваемости бренда "Сделано в России" благодаря общему имиджу национального павильона России.
По словам Евгения Бажова, после запуска режима независимых таможенных операций на всей территории Хайнаньского ПСТ на острове были приняты некоторые политические меры, содействующие созданию институциональной среды с низкими барьерами входа и высокой эффективностью для иностранных предприятий, что позволило снизить издержки при выходе на китайский рынок и сократить логистические циклы.
14.04.2026, 23:58 70036
Опубликован план создания пилотной зоны свободной торговли во Внутренней Монголии
Фото: Жэньминь жибао/ Го Пэнцзе
Рассказать друзьям
Автономный район Внутренняя Монголия обладает стратегически важным географическим положением. Расположенная на севере Китая, эта территория связывает три ключевых макрорегиона страны - Северо-Восток, Север и Северо-Запад, граничит с восемью административными единицами провинциального уровня и обеспечивает сухопутный выход на рынки Европы и Азии.
Недавно Государственный совет КНР утвердил и опубликовал генеральный план создания пилотной зоны свободной торговли во Внутренней Монголии. С ее появлением общее число ЗСТ в Китае достигло 23, что способствует дальнейшему совершенствованию их национальной сети и расширению открытости страны.
Помощник министра коммерции КНР Юань Сяомин пояснил, что генеральный план направлен на полную реализацию географического преимущества ЗСТ Внутренней Монголии и эффективное использование как внутренних, так и внешних рынков и ресурсов.
По его словам, в документе определены семь приоритетных направлений, включая создание значимых торговых узлов, повышение качества двустороннего инвестиционного сотрудничества, углубление внутренней и внешней интеграции, а также содействие свободному перемещению факторов производства.
Кроме того, предложено 19 реформаторских и инновационных мер, среди которых - поддержка качественного роста товарной торговли и усиление функций международной логистики. Конечная цель - превратить ЗСТ в "пять центров", связывающих внутренние и внешние рынки и оказывающих влияние на прилегающие территории: центр обмена информацией, транспортно-логистический центр, центр распределения факторов производства и ресурсов, центр технологических инноваций в ключевых отраслях и центр промышленного сотрудничества.
ЗСТ во Внутренней Монголии призвана способствовать расширению северного коридора с целью наращивания международного товарооборота. В 2025 году объем грузоперевозок через сухопутные пункты пропуска Внутренней Монголии достиг 132 млн тонн, увеличившись на 8,3% по сравнению с предыдущим годом; третий год подряд этот показатель превышает 100 млн тонн.
Генеральный план предусматривает модернизацию пограничной инфраструктуры, совершенствование международных логистических услуг в сфере авиасообщения, почтовых отправлений и железнодорожных маршрутов Китай - Европа, а также создание новых интеллектуальных трансграничных транспортных коридоров с применением беспилотных технологий.
Формирование новой ЗСТ придаст мощный импульс повышению открытости экономики и укреплению внутреннего рынка региона. В 2025 году через Внутреннюю Монголию проследовало 9 557 грузовых поездов по маршруту Китай - Европа, что на 16,9% превышает показатель 2024 года. Таким образом, на долю региона приходится почти половина общенационального объема перевозок по данному направлению.
ЗСТ во Внутренней Монголии обладает значительным потенциалом для развития внутреннего рынка, перехода от транзитной экономики к экономике транспортного хаба и оптимизации промышленного производства.
Генеральный план предусматривает углубление реформ в области интеграции внутренней и внешней торговли, содействие развитию приграничных территорий и повышение уровня жизни национальных меньшинств, проживающих в приграничных районах.
Новая ЗСТ способствует согласованному региональному развитию и достижению взаимовыгодной связанности. В генеральном плане заложена поддержка ускоренного внедрения модели "железнодорожного экспресса" в рамках схемы "море - суша", включая налаживание совместного использования ресурсов между пунктом пропуска Маньчжурия и портами Далянь, Циньхуандао и другими, а также оптимизацию структуры логистических маршрутов.
ЗСТ Внутренней Монголии будет содействовать развитию трансграничного сотрудничества с соседними государствами в таких областях, как сельское хозяйство, энергетика и охрана окружающей среды, а также формированию трансграничных и межрегиональных производственно-сбытовых цепочек.
Эта ЗСТ осуществит институциональные инновации с учетом особенностей своего приграничного положения и укрепит обмен и сотрудничество со странами - участницами инициативы "Пояс и путь" в таких сферах, как развитие инфраструктуры, взаимное признание правил и стандартов, а также гуманитарные связи.
Тем самым она будет выполнять роль важной площадки и плацдарма - форпоста страны на пути к расширению открытости в северном направлении.
В 2025 году внешнеторговый оборот автономного района Внутренняя Монголия вырос на 6,4%, а объем приграничной торговли с участием местных жителей увеличился на 65,4% в годовом выражении. Все это свидетельствует о том, что Внутренняя Монголия обладает прочной базой для развития торговли в качестве открытого приграничного региона", - заявил глава управления коммерции автономного района Внутренней Монголии Ло Цин.
Он также отметил, что генеральный план определяет направления институциональных реформ в области качественного роста товарной торговли, повышения динамики сферы услуг и инновационного развития приграничной торговли с участием местных жителей.
Природные ресурсы Внутренней Монголии поистине значительны. Но как задействовать это ресурсное богатство для развития современной промышленности?
Объем производства зерна во Внутренней Монголии второй год подряд превышает 40 млн тонн; по производству говядины, баранины и молока регион занимает первое место в стране.
С целью максимально реализовать потенциал региона как "житницы", "мясного и молочного региона", а также сформировать важную национальную базу производства агропромышленной продукции генеральный план включает меры по развитию экологически ориентированного сельского хозяйства и животноводства, продвижению сертификации экологически чистых продуктов питания и привлечению высококачественных семенных и племенных ресурсов.
Внутренняя Монголия лидируетв стране по установленной мощности введенных в эксплуатацию объектов возобновляемой энергетики, производственным мощностям по добыче угля, суммарной установленной мощности генерации, объему передачи электроэнергии в другие регионы, а также по разведанным запасам 20 видов полезных ископаемых. Технически освоенный потенциал ветровой энергетики составляет около 57% от общенационального показателя, а ресурсы солнечной энергии - около 21%.
Генеральный план нацелен на совершенствование политики потребления и использования возобновляемой электроэнергии, развитие торговли сертификатами "зеленой" электроэнергии, модернизацию системы стандартов утилизации и переработки оборудования, а также другие меры, направленные на повышение конкурентоспособности энергетического сектора.
Вместе с тем Внутренняя Монголия активно развивает перспективные отрасли будущего. Являясь национальным узловым элементом интегрированной сети вычислительных ресурсов, в 2025 году регион занял первое место в стране как по суммарному объему вычислительных мощностей, так и по мощности интеллектуальных вычислений.
Генеральный план определяет задачи по созданию периферийных центров обработки данных, обучению и применению крупных моделей искусственного интеллекта, расширению сфер использования "зеленых" вычислительных мощностей, а также поддержке ЗСТ Внутренней Монголии в предоставлении быстрых и эффективных вычислительных услуг более широкому кругу потребителей.
Параллельно активно осваиваются новые ниши, в том числе биопроизводство. Производительные силы нового качества развиваются с учетом местной специфики: географическое преимущество трансформируется в преимущество открытости, а политические стимулы - в реальные факторы роста.
Автор: корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Ло Шаньшань
14.04.2026, 20:24 72146
Экспорт китайских электромобилей в страны Центральной Азии вырос на 330%
Фото: Цзоу Хун / China Daily
Рассказать друзьям
В структуре китайского экспорта в регион произошла масштабная трансформация в пользу высокотехнологичной продукции, экспорт товаров "новой тройки" вырос на рекордные 330,2% по сравнению с прошлым годом, сообщил представитель руководства Синьцзянского филиала China News Service в ходе медиасалона "Китай - Центральная Азия" в Хоргосе, передает корреспондент агентства.
Происходит качественный переход от традиционных товаров к продукции машиностроения и "новой тройке": электромобилям, литиевым аккумуляторам и солнечным батареям", - проинформировал спикер.
По его словам, в 2025 году экспорт товаров данной категории вырос на рекордные 330,2% по сравнению с прошлым годом.
Стремительный рост поставок высокотехнологичной продукции обусловлен не только глобальным энергетическим переходом, но и развитием соответствующей инфраструктуры в странах Центральной Азии. Ключевым хабом для распределения этих потоков стал Синьцзян, где благодаря оптимизации логистических маршрутов и внедрению упрощенных процедур таможенного оформления для "зеленого" транспорта сроки доставки электромобилей сократились в несколько раз. Это позволило китайским брендам оперативно занять пустующие ниши на рынке Казахстана и соседних государств, предлагая конкурентные решения в области чистой энергии.
Помимо готовой продукции, стороны активно обсуждают перспективы локализации сервисного обслуживания и производства комплектующих. Участники экспертных встреч подчеркивают, что масштабный экспорт литиевых аккумуляторов и солнечных панелей закладывает основу для реализации совместных проектов в сфере возобновляемой энергетики. Это не только способствует снижению углеродного следа в регионе, но и открывает возможности для интеграции промышленных секторов Казахстана и Китая в рамках создания новых высокотехнологичных кластеров.
В марте 2026 года на китайской части МЦПС "Хоргос" в рамках медиасалона "Китай - Центральная Азия", организованного Синьцзянским филиалом China News Service, журналистам рассказали о технологических трендах экспорта, в частности было особо отмечено ключевое значение технологического обмена в рамках инициативы Шелкового пути.
14.04.2026, 13:17 74741
Песчаные земли превращаются в плодородные поля: на окраине пустыни Такла-Макан появились "зеленые круги"
Фото: информационная компания Урумчи
Рассказать друзьям
11 апреля на базе проекта освоения земель площадью 4920 гектаров в 224-м полку города Куньюй Синьцзяна 533,3 гектара озимой пшеницы вошли в ключевую стадию роста. Среди бескрайних желтых песков особенно выделяются "концентрические круги" разных оттенков зеленого. На месте применяется технология кругового дождевания с точным управлением, что позволяет реализовать режим "частого полива малыми объемами и синхронного внесения воды и удобрений", экономя по сравнению с традиционным заливным орошением 187,5-281,25 кубометра воды на гектар, сообщает информационная компания "Урумчи".
На базе за счет культур, таких как овес, люцерна и озимая пшеница, сформирована экосистема взаимного содействия и сосуществования. В настоящее время имеется 25 круглых полей диаметром 800 метров, а сельскохозяйственный цикл в течение года организован последовательно. От непрерывных песчаных дюн к сплошной зелени - эффективное водосберегающее сельское хозяйство постепенно превращает пустыню в плодородные земли.
Город Куньюй расположен у северного подножия Куньлуньских гор, на южной окраине пустыни Такла-Макан. Название связано с выражением "Куньган производит прекрасный нефрит", это новый город военного освоения у подножия Куньлуня.
Перевод: Равиль Будуков
13.04.2026, 20:48 46281
Образовательные проекты "Лу Бань": подготовка технических кадров нового поколения для стран региона
Рассказать друзьям
Подготовка высококвалифицированных технических кадров и молодежные обмены становятся фундаментом для технологического сближения Китая и Центральной Азии; ключевую роль в этом процессе играют международные профессиональные центры, сообщил представитель руководства Синьцзянского филиала China News Service в ходе медиасалона "Китай - Центральная Азия" на Хоргосе, передает корреспондент агентства.
В Казахстане, Таджикистане и других странах региона уже сегодня эффективно работают "Мастерские Лу Баня". Эти высокотехнологичные образовательные площадки являются важным связующим звеном в гуманитарных обменах и способствуют качественному сближению наших народов", - сообщил спикер.
По его словам, развитие таких проектов помогает молодежи стран региона получать востребованные навыки и адаптироваться к требованиям современной цифровой экономики.
Проект "Мастерские Лу Баня" представляет собой уникальную модель профессионального образования, где акцент сделан на практическом обучении. В Казахстане, например, такие мастерские специализируются на автомобильном транспорте, интеллектуальных системах и робототехнике. Китайская сторона оснащает центры современными стендами, симуляторами и диагностическим оборудованием, что позволяет студентам осваивать работу с техникой "будущего" - от электромобилей до автоматизированных производственных линий. Это создает необходимый кадровый резерв для обслуживания транспортно-логистических коридоров и совместных промышленных предприятий.
Помимо технического обучения, гуманитарное сотрудничество активно развивается через платформы Молодежного лагеря ШОС и форумы медиа-сообществ, которые углубляют взаимное доверие. Участники медиасалона подчеркнули, что инвестиции в образование молодежи сегодня закладывают основу для долгосрочного технологического суверенитета и устойчивого развития всего Шелкового пути.
В марте 2026 года на китайской части МЦПС "Хоргос" в рамках медиасалона "Китай - Центральная Азия", организованном Синьцзянским филиалом China News Service, журналистам рассказали о социальных проектах, в частности, было особо отмечено стратегическое значение молодежных обменов для укрепления добрососедства.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
20.04.2026, 09:33В Павлодаре выявили фиктивные медуслуги на более чем 100 млн тенге 13.04.2026, 18:49426236Двое рабочих погибли при обвале грунта в Павлодаре 14.04.2026, 14:54408981Товарооборот между Казахстаном и Беларусью достиг $1,2 млрд 13.04.2026, 15:01401371В Алматы пожарные вынесли котят из огня 13.04.2026, 12:47370086Сразу четыре человека погибли при лобовом столкновении на трассе в Костанайской области 14.04.2026, 18:47364916Кирпич упал на голову ребенка в Карагандинской области 27.03.2026, 18:18ЕАБР и Министерство цифрового развития Кыргызстана договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации1230711ЕАБР и Министерство цифрового развития Кыргызстана договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации 30.03.2026, 13:401015931Евразия 2030+: ЕАБР проведет в Алматы годовое собрание и бизнес-форум 30.03.2026, 15:00Фонд цифровых инициатив ЕАБР укрепляет сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере искусственного интеллекта1014621Фонд цифровых инициатив ЕАБР укрепляет сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере искусственного интеллекта 01.04.2026, 14:28Фонд цифровых инициатив ЕАБР расширяет сотрудничество с Республикой Узбекистан в сфере цифровой трансформации923126Фонд цифровых инициатив ЕАБР расширяет сотрудничество с Республикой Узбекистан в сфере цифровой трансформации 01.04.2026, 11:16586586ЕАБР разместил долларовые облигации на KASE на $121,6 млн
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?