В районы и села Костанайской области по программе "С дипломом в село" прибывают молодые врачи

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Костанай. 15 июля. Kazakhstan Today - В районы и села Костанайской области прибывают молодые врачи по программе "С дипломом в село" , передает Kazakhstan Today.

Всего в 2019 году по персональному распределению Министерства здравоохранения РК в нашу область направлены 184 молодых специалиста. Они закончили резидентуру и выезжают по местам. В разных районах области молодых специалистов ожидают в разное время. Каждый прибывший врач, согласно решению акима области Архимеда Мухамбетова, в этом году получит по полтора миллиона тенге "подъемных" и будет обеспечен жильем по месту пребывания", - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения акимата Костанайской области Ксения Жилкибаева.

В 2018 году в Костанайскую область по программе прибыли 30 молодых врачей.

В проекте могут принять участие специалисты здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, а также специалисты со стажем, имеющие указанное образование, проживающие в городах и иных населенных пунктах и изъявившие желание работать и проживать в сельских населенных пунктах.

Государство предлагает выплату единовременного подъемного пособия в размере 70 месячных расчетных показателей и бюджетный кредит в 1500 месячных расчетных показателей, для приобретения и строительства жилья. Срок кредита 15 лет, а ставка вознаграждения всего 0,01%. В свою очередь, специалист, заключивший договор по проекту, берет на себя обязательство отработать не менее 3 лет в сельской местности.

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