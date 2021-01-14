Как развиваются сёла Карагандинской области по программе "Ауыл - Ел бесігі"

Караганда. 13 января. Kazakhstan Today - Сёла Карагандинской области продолжат развивать по программе "Ауыл - Ел бесігі". В этом году внимание уделят 11 сельским населённым пунктам в Осакаровке, Абайском, Актогайском, Бухаржырауском, Каркаралинском, Нуринском и Шетском районах. В них намерены реализовать 19 проектов в социальной, строительной сферах и в ЖКХ, передает Kazakhstan Today.

Так, по информации пресс-службы акимата Карагандинской области, в селе Кертинди Нуринского района должны будут построить фельдшерско-акушерский пункт, а в Егиндыбулаке - физкультурно-оздоровительный центр.

К слову, спортивный объект неоднократно просили построить акима области местные жители", - отметили в ведомстве.

В посёлке Агадырь Шетского района средства пойдут на строительство и обслуживание 3,8 километра канализационных сетей, а также строительство резервной линии 5 километров водопровода.

В посёлке Молодёжный и селе Акбулак Осакаровского района намерены реализовать 7 проектов. Финансирование выделят и на ремонт нескольких школ и поселковых дорог.

Что касается в целом дорог, то по программе "Ауыл - Ел бесігі" в трёх районах области отремонтируют 35 километров внутрипоселковых дорог.

Государственная программа рассчитана до 2027 года. Стоит задача охватить все опорные и спутниковые сёла области.

В этом году необходимо охватить все районы. Мы видим, что, благодаря проекту улучшается инфраструктура сёл, повышается предпринимательская активность сельчан, живущих в опорных и спутниковых сёлах, что обеспечивает создание постоянных рабочих мест", - отметил аким Карагандинской области Женис Касымбек.

По итогам прошлого года в рамках спецпроекта "Ауыл - Ел бесігі" проводилась работа по 47 проектам.

В 2020 году финансирование этой программы увеличено более чем в 4 раза. Было отремонтировано девять общеобразовательных школ и одна спортивная, завершены ремонты зданий двух районных больниц и врачебной амбулатории. Прошла реконструкция 25 километров водопроводных сетей. Осуществлён ремонт 70 километров внутрипоселковых дорог", - добавили в облакимате.

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