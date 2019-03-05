Счета в приложении Kaspi.kz обнулились в результате технического сбоя

Алматы. 14 декабря. Kazakhstan Today - Счета в мобильном приложении Kaspi.kz обнулились в результате технического сбоя, передает Kazakhstan Today.





Сегодня клиенты Kaspi bank пожаловались на нулевой баланс на своих картах, который показало мобильное приложение Kaspi.kz. При этом, как отмечается в многочисленных сообщениях в соцсетях, клиенты банка не могут дозвониться в колл-центр банка.





Как сообщила пресс-служба банка, "произошел небольшой технический сбой в программном обеспечении Kaspi Gold!".





В мобильном приложении Kaspi.kz некорректно отображаются остатки на счетах у некоторых клиентов. Снятия в банкоматах и покупки в магазинах можно совершать, как обычно", - проинформировали в пресс-службе.





Отметим, что к данному моменту проблема устранена. "Остатки Kaspi Gold на Kaspi.kz отображаются корректно", - сообщили в банке.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства