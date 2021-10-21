Вопросы внедрения цифровизации рассмотрели в правительстве

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НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - Шпионская программа Snake Keylogger стала причиной утечки учетных записей казахстанцев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Информация о записях пользователей, скомпрометированных при помощи вредоносной программы на зараженных личных компьютерах, поступила в Службу реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT, сообщили в пресс-службе компании.





В основном, компрометации подверглись авторизационные данные от личных кабинетов таких популярных интернет-сервисов, как Mail.ru, VK.com, Faberlic, Lamoda, Chocofood, Pinterest, Apple ID и т.д. Также среди них оказались данные от корпоративных электронных ящиков и учетные записи ломбардов, предположительно используемых для проведения финансовых операций.

Анализ данных показал, что в ПО содержится 28 565 строк данных (в том числе и повторяющиеся данные) с информацией о 131 паре уникальных связок логинов/паролей для авторизации на различных интернет-ресурсах и популярных сервисах. Стоит отметить, что большая часть скомпрометированных данных потеряла свою актуальность, а на некоторых сервисах необходимо пройти двухфакторную авторизацию. Получив скомпрометированные данные, преступник может под вашим именем заниматься всеми видами мошенничества. Используя эти данные, можно получить доступ к средствам на банковских картах жертвы, а также взять кредиты в нескольких финансовых организациях на имя пострадавшего. Злоумышленники могут совершить и другие юридические действия: незаконные манипуляции с чужой недвижимостью, перевод долгов, открытие так называемых фирм-однодневок".

Основной причиной утечки данных с личных компьютеров пользователей эксперты KZ-CERT считают несоблюдение основных правил кибергигиены.

KZ-CERT направила уведомления организациям об утечке учетных данных их клиентов с соответствующими рекомендациями.

Чтобы защитить себя от действий злоумышленников KZ-CERT рекомендует пользователям:

- связаться со службой поддержки того сервиса, где произошел взлом. Например, в случае с Facebook есть соответствующая страница. У больших сетевых сервисов не всегда есть телефон, но всегда есть инструменты для восстановления доступа к учетной записи (например, форма обратной связи);

- проинформировать банк/кредитную организацию. Следует позвонить во все финансовые учреждения, где у вас есть учетные записи, в случае, если вы не уверены на 100%, что не использовали одни и те же аккаунты в разных сервисах;

- установить качественное антивирусное программное обеспечение для обеспечения безопасности в Интернете: убедитесь, что оно включает превентивную защиту от новых угроз, а не только базовую антивирусную защиту;

- не переходить по подозрительным/неизвестным ссылкам в нежелательных сообщениях. Всегда лучше вводить URL-адрес прямо в браузере, чтобы избежать попадания на фишинговый сайт;

- использовать менеджер паролей;

- использовать двухфакторную аутентификацию, если она доступна. Все чаще онлайн-провайдеры помогают защитить вашу учетную запись, требуя ввести одноразовый код, а также обычный пароль (например, код, отправленный по SMS на ваше мобильное устройство);

- внимательно следить за своими различными учетными записями на предмет подозрительной активности и немедленно связаться с поставщиками, если таковая имеется.

Для справки:





Snake Keylogger - модульный кейлоггер, вредоносная программа, используемая для кражи данных учетных записей с возможностью их отправки на электронную почту злоумышленника. Основная функция кейлоггера - записывать нажатия клавиш пользователей на устройствах и передавать собранные данные злоумышленникам.