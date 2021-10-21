Вопросы внедрения цифровизации рассмотрели в правительстве

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НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел заседание комиссии при президенте РК по вопросам внедрения цифровизации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин и первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев доложили о ходе работы по созданию информационной системы Единого государственного кадастра недвижимости (ЕГКН).
ЕГКН консолидировал 226 разрозненных баз данных автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра (АИС ГЗК) и государственной базы данных "Регистр недвижимости" (ГБД РН). Доступ к информации о земельном фонде и объектах недвижимости предоставляется посредством публичной кадастровой карты, которая работает в онлайн-режиме и к настоящему времени наполнена на 93,6%. В мае запущен пилотный проект по оказанию государственных услуг в сфере земельных отношений в тестовом режиме. Ввод ЕГКН в промышленную эксплуатацию планируется осуществить до конца 2021 года", - сообщили министры.
В дальнейшем будет сформирована единая платформа, объединяющая ЕГКН, информационные системы государственного градостроительного кадастра, "Адресный регистр" и региональные геоинформационные системы.
В свою очередь, министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев доложил о ходе работы по созданию Национального банка данных минеральных ресурсов РК. Данная информационная система обеспечит инвесторам доступность геологических данных по месторождениям Казахстана в онлайн-режиме. Выдача лицензий недропользования будет полностью автоматизирована по принципу "первый пришел - первый получил".
Для госорганов будут доступны инструменты мониторинга недропользователей и аналитики. К настоящему времени внедрение цифровизации позволило исключить такие процессы, как ознакомление с фондовой информацией, подача заявки, подписание соглашения, предоставление копий геологической информации, что сократило срок процедуры получения информации о недрах с 6 месяцев до 1 рабочего дня. ИС "Национальный банк данных минеральных ресурсов РК" планируется внедрить до конца 2022 года".
Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов доложил о ходе работ по внедрению пилотного проекта "социального кошелька", предусматривающего начисление социальных выплат в виде электронных денег Нацбанка на электронные кошельки, открытые на базе индивидуальных идентификационных номеров граждан. В качестве инфраструктуры выступит "Система мгновенных платежей".
Данный проект позволяет усовершенствовать инструменты социальной поддержки населения и обеспечить возможность проактивного зачисления платежей на счета получателей. Пилотный проект будет внедрен в декабре 2021 года, ввод в промышленную эксплуатацию - в 2022 году, интеграция "социального кошелька" с Национальной товаропроводящей системой - в 2023-2024 годах.
Участники заседания также рассмотрели вопросы подготовки к 2025 году не менее 100 тыс. квалифицированных IT-специалистов. В течение пяти лет планируется открыть 20 инновационных школ программирования в регионах РК, передать 50 региональных вузов под шефство IT-компаний и профильных IT-вузов, выделить 20 тыс. грантов школам программирования. При этом с 2023 года во всех средних школах Казахстана планируется внедрить проект "Виртуальный учитель" по предмету "Информатика", который в настоящее время апробируется в 150 школах ВКО с включением данного предмета в ЕНТ.
Глава правительства поручил обеспечить своевременность и качество реализации всех проектов по цифровизации экономики, подготовке кадров и развитию IT-отрасли.