Злоумышленники пытались взломать портал eGov

Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 9 ИЮЛЯ - На электронный портал правительства eGov.kz совершена кибератака, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Было обнаружено вредоносное программное обеспечение, так называемое семейство Razy. Образцы семейства Razy, представляют собой троян-загрузчик, который маскируется под офисный документ (Word, Excel и Adobe PDF) для заражения пользователей. Зачастую злоумышленники распространяют Razy, используя способ, при котором вредоносное ПО располагается на официальных сайтах. Таким образом злоумышленник добивается эффекта доверия со стороны потенциальной жертвы", – говорится в сообщении АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде".
По словам специалистов, злоумышленники использовали метод "атака на водопое".
Они получили доступ к загрузке файлов на сайт и опубликовали под видом офисных документов вредоносное программное обеспечение. Первый документ представляет собой постановление районного акимата, а второй документ – финансовую сводку по бюджету акимата. Это означает, что злоумышленники занимаются поиском подходящих для жертвы документов и последующим его встраиванием в конечный вредоносный файл", – отметили в пресс-службе.
Сервер пришлось отключить, чтобы объекты не смогли загрузить дополнительный вредоносный функционал.
Команда T&T Security совместно с сотрудниками АО "НИХ "Зерде" оперативно отработала по данным инцидентам с целью локализации и блокировки данного вредоносного контента, используя систему tLab. Это передовой продукт по защите от киберугроз нового типа, против которых типичный антивирус малоэффективен. Система tLab используется в составе "Киберщит РК", а значит, можно с уверенностью сказать, что государство готово к отражению подобных угроз", – отмечается в сообщении.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства