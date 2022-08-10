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Житель Нур-Султана поймал выпавшую с 10-го этажа пятилетнюю девочку

09.08.2022, 19:59 15191
НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - В Нур-Султане пятилетняя девочка сорвалась с десятого этажа жилого дома, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Инцидент произошел 31 июля на проспекте Кабанбай батыра, сообщает пресс-служба ДЧС столицы. 
 
34-летний Талгат Абдиханулы, проживающий в том же доме, попытался поймать ребенка в момент падения. Ему удалось смягчить удар. 
 
Сотрудники столичного ДЧС предложили наградить мужчину, но Талгат от награды отказался, так как девочка все еще в тяжелом состоянии.
 
Напомним, в мае житель Нур-Султана спас трехлетнего ребенка от падения из окна восьмого этажа. В МЧС первый вице-министр генерал-лейтенант Кульшимбаев Ибрагим наградил героя - гражданина Шонтакбаева Сабита нагрудным знаком "Тотенше жагдайдагы ерлігі ушін". 
 

новости по теме

В Казахстане нет случаев инфицирования вирусом "Ланъя"

10.08.2022, 11:28 2916
В Казахстане нет случаев инфицирования вирусом "Ланъя"
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - В Казахстане не зарегистрировано случаев инфицирования вирусом "Ланъя", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным МВК по нераспространению COVID-19 , впервые вирус "Ланъя" обнаружили четыре года назад в результате геномного исследования. 
 
В дальнейшем за два года тот же вирус обнаружили еще у 35 человек в двух провинциях Китая. У заболевших наблюдались следующие симптомы: лихорадка, усталость, кашель, миалгия, тошнота, головная боль, отсутствие аппетита. 
 
Сообщается, что это зоонозная инфекция, то есть люди заражаются вирусом от больных животных. 
 
Антитела к вирусу были выявлены у домашних питомцев - коз и собак. В дикой природе вирус обнаружен у землероек.
 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие дни

10.08.2022, 11:17 2666
НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 11-13 августа, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Отрог северо-западного антициклона будет оказывать свое влияние на западную, северо-западную половину республики, поэтому в ближайшие сутки здесь ожидается преимущественно сухая и солнечная погода", - информирует РГП "Казгидромет". 

 
Северная, центральная, восточная и южная части страны будут под влиянием ложбины южного циклона и атмосферных фронтов, что способствует выпадению осадков, на севере, востоке, юго-востоке страны ожидаются сильные дожди. Прогремят грозы, возможно выпадение града, шквалистый ветер. 
 
Основной фон температуры воздуха днем: на западе составит +30 - +38 градусов, на северо-западе +23 - +35 градусов, на севере +20 - +28 градусов, в центре +23 - +33 градусов, на востоке +18 - +28 градусов, на юге, юго-востоке страны в пределах +23 - +35 градусов, в горных районах +13 - +20 градусов.
 

День Абая отмечают в Казахстане

10.08.2022, 09:51 4716
НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - Казахстанцы отмечают 177-летие великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Новый праздник появился два года назад. С тех пор официально 10 августа объявили Днем Абая. Дата хоть и внесена в официальный перечень праздников, но не является выходным днем, сообщает "Хабар 24". 
 
Сегодня во многих регионах Казахстана проводятся творческие встречи и конкурсы чтецов, где и распространяется наследие великого классика. 
 
В столице в день рождения поэта пройдет литературно-музыкальный вечер "Абай тагылымы" в Национальной академической библиотеке. 
 
В Алматы организована передвижная выставка, где будут представлены ценные экспонаты, рассказывающие о жизни и творчестве Абая. Выставка будет работать две недели. 
 
Праздничная программа организована и на родине поэта в Семее. В музее изобразительных искусств имени семьи Невзоровых проведут вернисаж, посвященный Абаю Кунанбаеву.

 

В большинстве регионов Казахстана синоптики прогнозируют дожди

10.08.2022, 08:23 5946
В большинстве регионов Казахстана синоптики прогнозируют дожди
НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана пройдут дожди, в центре, на севере и в горных районах юго-востока пройдут сильные дожди, которые будут соправождаться грозами и порывистым ветром, в дневные часы градом и на юго-востоке шквалом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным РГП "Казгидромет", на севере республики ночью и утром ожидается туман, на юге утром и днем ожидается пыльная буря.
 
На большей части Карагандинской области, на юге, востоке, в центре Акмолинской области, на юге Павлодарской области, в горных районах Жамбылской, Алматинской областей ожидается сильный дождь.
 
Днем в Атырауской области, на юге Западно-Казахстанской области, на северо-востоке Мангистауской области ожидается сильная жара.
 
На большей части Кызылординской области, на юге, востоке Туркестанской области, на севере Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

Состоялась церемония награждения победителей конкурса "Русский язык в Казахстане - новые горизонты"

10.08.2022, 08:21 6301
Состоялась церемония награждения победителей конкурса "Русский язык в Казахстане - новые горизонты"
Фото: Россотрудничество
МОСКВА. 10 АВГУСТА - 8 августа представители Россотрудничества и Русской гуманитарной миссии наградили победителей Международного конкурса "Русский язык в Казахстане - новые горизонты". Торжественную церемонию провели заместитель руководителя Россотрудничества Алексей Полковников, заместитель генерального директора Русской гуманитарной миссии Татьяна Орлова и временный поверенный в делах посольства Республики Казахстан Еркебулан Бектурганов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Победителями конкурса стали 10 преподавателей-русистов, главным призом для которых стала поездка в Москву. Церемония награждения проходила в Россотрудничестве по адресу: улица Воздвиженка, 18/9. Победители конкурса получили свои заслуженные награды и обсудили дальнейшие перспективы развития конкурса.
 

Каждый из участников успешно справился со всеми этапами конкурса. Деятельность, которую осуществляет каждый из преподавателей русского языка в Казахстане, дает детям из разных регионов и социальных слоев общества получить полноценное образование. Мы очень ценим то, что наши совместные проекты успешно реализуются. Это дает почву для дальнейшего совместного развития образовательной сферы России и Казахстана", - отметил Алексей Полковников.

 
Всего в конкурсе принял участие 161 преподаватель из Казахстана. Каждый из учителей-победителей особо отметил организацию конкурса и совместную деятельность Россотрудничества и Русской гуманитарной миссии. 
 

Главная задача каждого преподавателя - это раскрытие талантов наших детей. Благодаря этому конкурсу мы получили огромный опыт, который будем применять в нашей преподавательской практике. Нужно создавать такие проекты для дальнейшего развития международных отношений за счет внедрения русского языка в общество. Большое спасибо за этот конкурс Россотрудничеству и Русской гуманитарной миссии", - говорит победитель конкурса Гульмира Карибаева.

 

Нам удалось собрать самых творческих, незаурядных, талантливых преподавателей русского языка и литературы, и единственное, о чем мы можем сожалеть, - о том, что их количество по условиям конкурса ограничивается лишь десятью. На самом деле их гораздо больше. Надеюсь, что время, проведенное в Москве, в одной из мировых культурных столиц, запомнится нашим победителям надолго, подарит массу впечатлений и им будет о чем рассказать своим коллегам и ученикам. Благодарю всех участников конкурса, в том числе и не прошедших в финал, за гостеприимство, с каким нас принимали в Казахстане, за верность своему призванию и любовь к русскому языку - без границ и предубеждений", - прокомментировал генеральный директор Русской гуманитарной миссии Сергей Шевчук.

 
Как отметили в Россотрудничестве, Россия наращивает культурно-гуманитарные связи с Казахстаном в рамках гуманитарных проектов. Популяризация русского языка как инструмента межнационального общения - один из приоритетов двустороннего взаимодействия.
 

Русский язык в Казахстане - новые горизонты" проводится АНО "Русская гуманитарная миссия" при поддержке Россотрудничества, посольства Российской Федерации в Республике Казахстан, Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), Казахстанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Проект реализуется в рамках гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

 

Штормовое предупреждение объявили в шести областях

09.08.2022, 21:22 13711
Штормовое предупреждение объявили в шести областях
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 10 августа на юге, востоке, в центре Акмолинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, днем град. Ночью и утром на северо-западе, юго-востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на северо-западе, юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 10 августа на севере, востоке, юге Атырауской области ожидается гроза. Днем сохраняется сильная жара - 37 градусов. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Днём 10 августа на северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара - 36 градусов. 
 
10 августа в Кызылординской области ожидается ветер северный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
10 августа на юге Павлодарской области ожидается сильный дождь, на юге, западе области гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. 
 
10 августа ночью на западе, востоке, днем на севере, западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на западе, юге области ожидается град. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный, днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду.
 

Аким Актау получил выговор за плохую санитарную очистку города

09.08.2022, 18:48 15551
АКТАУ. 9 АВГУСТА - 9 августа на аппаратном совещании с участием главы Мангистауской области Нурлана Ногаева был рассмотрен вопрос санитарной очистки и вывоза твердо-бытовых отходов городов и районов области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За ненадлежащую организацию работы глава региона объявил выговор акиму Актау, его заместителю и начальнику отдела ЖКХ, сообщает "Лада".
 
По данным пресс-службы акима Мангистауской области, в регионе остро стоит вопрос санитарного состояния и своевременного вывоза твердых бытовых отходов в населенных пунктах. Историко-культурные и природные достопримечательности Мангистау загрязняются пищевыми отходами как туристами, так и жителями. В последнее время сильно увеличилось количество жалоб от жителей областного центра на скопление мусора.
 
Несвоевременный вывоз ТБО беспокоит также жителей близлежащих районов - Мунайлинского района и села Акшукур Тупкараганского района.
 

Санитарное состояние населенных пунктов вызывает беспокойство. Нельзя допускать загрязнения Актау. Большинство жалоб, поступающих в Telegram-чат, связаны с проблемой скопления и вывоза мусора. Несвоевременный сбор отходов негативно сказывается на красоте города и здоровье жителей. Это результат неправильной организации работы акима города", - отметил Нурлан Ногаев.

 

В Нур-Султане в рамках пожарных учений будут эвакуировать людей из торгового центра

09.08.2022, 17:54 15406
В Нур-Султане в рамках пожарных учений будут эвакуировать людей из торгового центра
Фото: chapmantaylor.com
НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - Департамент по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана 10 августа проведет масштабные пожарно-тактические учения с полной эвакуацией людей из ТРЦ "Mega Silk Way", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В тренировке примут участие посетители торгово-развлекательного центра, арендаторы, администрация ТРЦ, экстренные службы города. Основные действия произведут огнеборцы столичной службы пожаротушения с привлечением специализированной техники, использованием средств пожаротушения и спасения людей", - сообщает пресс-служба ДЧС города. 

 
Начало учения в 10.30, сбор в 10.20 на парковке со стороны ул. Рыскулова. ТРЦ "Mega Silk Way" по адресу: пр. Кабанбай батыра, 62, проинформировали в ведомстве.
 

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