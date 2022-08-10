Житель Нур-Султана поймал выпавшую с 10-го этажа пятилетнюю девочку

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НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 10 августа на юге, востоке, в центре Акмолинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, днем град. Ночью и утром на северо-западе, юго-востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на северо-западе, юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
Ночью 10 августа на севере, востоке, юге Атырауской области ожидается гроза. Днем сохраняется сильная жара - 37 градусов. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днём 10 августа на северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара - 36 градусов.
10 августа в Кызылординской области ожидается ветер северный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
10 августа на юге Павлодарской области ожидается сильный дождь, на юге, западе области гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
10 августа ночью на западе, востоке, днем на севере, западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на западе, юге области ожидается град. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный, днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду.