Жителей Нур-Султана предупредили о возможных проблемах с доступом к интернет-ресурсам

Ведомство сообщило, что в настоящее время уполномоченными органами совместно с операторами связи в Нур-Султане проводятся технические работы, направленные на усиление защиты граждан, государственных органов и частных компаний от хакерских атак, интернет-мошенников и иных видов киберугроз.
В случае возникновения проблем с доступом к отдельным интернет-ресурсам, рекомендуем проверить регистрацию ваших мобильных устройств (сотовых телефонов и планшетов), установить сертификат безопасности (размещен на сайтах операторов связи) или обратиться в call-center вашего оператора связи. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.
Ранее служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT выявила фишинговый интернет-ресурс, имитирующий официальный интернет-ресурс Народного банка Казахстана. Сообщалось также, что хакеры получили данные 210 клиентов Народного банка.
Напомним, в апреле на компании Казахстана и России была совершена кибератака с помощью платформы Яндекс.Директ, а в феврале хакеры взломали сайты нескольких казахстанских университетов. Также стало известно, что данные 11 миллионов казахстанцев попали в открытый доступ в Интернете.
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