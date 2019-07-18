Жителей Нур-Султана предупредили о возможных проблемах с доступом к интернет-ресурсам

Нур-Султан. 17 июля. Kazakhstan Today - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана предупредило жителей Нур-Султана о возможных проблемах с доступом к интернет-ресурсам, передает Kazakhstan Today.

Ведомство сообщило, что в настоящее время уполномоченными органами совместно с операторами связи в Нур-Султане проводятся технические работы, направленные на усиление защиты граждан, государственных органов и частных компаний от хакерских атак, интернет-мошенников и иных видов киберугроз.

В случае возникновения проблем с доступом к отдельным интернет-ресурсам, рекомендуем проверить регистрацию ваших мобильных устройств (сотовых телефонов и планшетов), установить сертификат безопасности (размещен на сайтах операторов связи) или обратиться в call-center вашего оператора связи. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.









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