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Жителей Нур-Султана предупредили о возможных проблемах с доступом к интернет-ресурсам

17.07.2019, 13:03 5860
Жителей Нур-Султана предупредили о возможных проблемах с доступом к интернет-ресурсам
Нур-Султан. 17 июля. Kazakhstan Today - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана предупредило жителей Нур-Султана о возможных проблемах с доступом к интернет-ресурсам, передает Kazakhstan Today.
 
Ведомство сообщило, что в настоящее время уполномоченными органами совместно с операторами связи в Нур-Султане проводятся технические работы, направленные на усиление защиты граждан, государственных органов и частных компаний от хакерских атак, интернет-мошенников и иных видов киберугроз.
 

В случае возникновения проблем с доступом к отдельным интернет-ресурсам, рекомендуем проверить регистрацию ваших мобильных устройств (сотовых телефонов и планшетов), установить сертификат безопасности (размещен на сайтах операторов связи) или обратиться в call-center вашего оператора связи. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.


Ранее служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT выявила фишинговый интернет-ресурс, имитирующий официальный интернет-ресурс Народного банка Казахстана. Сообщалось также, что хакеры получили данные 210 клиентов Народного банка

 

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