Нур-Султан. 6 декабря. Kazakhstan Today - В ряде регионов Казахстана из-за непогоды ограничено движение на автодорогах, передает Kazakhstan Today.

В частности, в Восточно-Казахстанской области сегодня, с 12.30, в связи с ухудшением погодных условий (мокрый снег, гололед) введено ограничение для движения грузовых, маршрутных рейсовых пассажирских транспортных средств на участке автодороги республиканского значения Алматы - Усть-Каменогорск (768-й - 615-й километры, город Аягоз - граница Алматинской области), сообщили в Комитете по ЧС.

6 декабря, с 12.30, в связи с ухудшением погодных условий (мокрый снег, гололед) вводится ограничение для движения грузовых, маршрутных рейсовых пассажирских транспортных средств на участке автодороги республиканского значения Таскескен - Бахты (0-й - 75-й километры, село Таскескен - село Урджар).

6 декабря, с 06.00, в связи с ухудшением погодных условий (гололед) введено ограничение для движения грузовых, маршрутных рейсовых пассажирских транспортных средств на участке автодороги республиканского значения Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ (15-й - 102-й километры, поселок Глубокое - город Шемонаиха).

6 декабря, с 14.30, в связи с ухудшением погодных условий (гололед) закрыто движение на автодороге областного значения Семей - Курчатов (0-й - 130-й километры) для всех видов автотранспорта.

6 декабря, с 18.00, в связи с ухудшением погодных условий (мокрый снег, гололед) вводится ограничение для движения грузовых, маршрутных рейсовых пассажирских транспортных средств на участке автодороги республиканского значения Усть-Каменогорск - Семей (10-й - 198-й километры, село Герасимовка - город Семей).

В Актюбинской области 6 декабря, с 17.30, в связи с ухудшением погодных условий (нулевая видимость, метель) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения Самара - Шымкент, (773-й - 1153-й километры, поселок Белогорка - поселок Иргиз) для всех видов автотранспорта.

В Костанайской области 6 декабря, с 18.00, в связи с выпадением осадков и ограниченной видимостью, создающих аварийную обстановку для участников движения, введено ограничение движения на автодорогах республиканского значения: Р-36 Костанай - Аулиеколь - Сурган (3-й - 232-й километры; город Костанай - граница Акмолинской области); А-21 Мамлютка - Костанай (330-й - 180-й километры; город Костанай - граница СКО); М-36 Екатеринбург - Алматы (589-й - 729-й километры; город Костанай - граница СКО) для всех видов транспорта.

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