Из-за метелей и тумана в ряде областей объявлено штормовое предупреждение

Алматы. 20 января. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Кызылординской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Акмолинской и Мангистауской областях, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, 21 января в Костанайской области местами сохраняется гололед, днем на большей части ожидается снег, местами метель, туман.

21 января в Северо-Казахстанской области ожидается снег, местами низовая метель, туман. В Кызылординской области местами сохраняются туман, гололед. В Туркестанской области также местами ожидаются туман, гололед, днем ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области ожидается снег, местами туман, низовая метель. В Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед.

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