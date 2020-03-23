Нур-Султан. 22 марта. Kazakhstan Today - В Нур-Султане выявлены два новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в Telegram-канале Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султане. На сегодняшний день в стране подтверждено 56 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 31 случай, в Алматы - 22 случая, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай", - уточнили в ведомстве.





Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией , к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 280 тысяч.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения

Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств

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