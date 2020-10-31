В Карагандинской области состоялась онлайн-конференция НПО

Акимат Карагандинской области

Караганда. 30 октября. Kazakhstan Today - В Караганде в17-й раз прошла ежегодная областная конференция неправительственных организаций "Активное гражданское общество - фактор успешного решения стратегических задач государства", передает Kazakhstan Today.

Роль НПО, политических партий и общественных объединений, которые являются золотым мостом между государством и обществом, особенно важна в развитии страны. Это наглядное свидетельство растущего престижа местных НПО и их способности решать социальные вопросы. В регионе ведётся планомерная работа по укреплению отношений с институтами гражданского общества. Поэтому надеюсь, что в ходе сегодняшней встречи мы обсудим много актуальных вопросов", - отметил аким Карагандинской области Женис Касымбек.

В пресс-службе акима региона отметили, что гражданский сектор является активным участником всех общественно значимых событий области. Состоит практически во всех консультативно-совещательных органах, в общественном совете, комиссии по организации госзакупок и в других. Охватывает самые разные и важные направления деятельности региона: волонтёрское движение, организацию программ для социально уязвимой части населения и т. д. Только в Карагандинской области в сфере неправительственного сектора занято более 2 тысяч человек.

Организаторы подчёркивают, что цель конференции - обсудить наиболее актуальные вопросы деятельности неправительственного сектора. И сотрудничество с государством поможет эффективно реализовать инициативы НПО.

В ноябре мы проведём республиканский гражданский форум. До него проходят конференции во всех регионах. Карагандинская область дала им старт. Сегодня я услышала ответы на такие вопросы, как: многого ли добились НПО региона, какие проблемы ещё не решены, и, самое главное, насколько тесно и эффективно правительство и гражданское общество сотрудничают как партнёры. В развитых странах представители гражданского общества работают наравне с властями. Все вопросы и проблемы будут озвучены на предстоящем гражданском форуме", - сказала президент гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева.

По словам президента гражданского альянса Карагандинской области Гульнар Курбанбаевой, предстоящий 9-й гражданский форум должен подвести итоги 30-летней работы неправительственного сектора Казахстана и указать на основные векторы развития в последующие годы.

По окончании пленарного заседания конференция продолжилась на четырёх дискуссионных площадках.

Говорили о роли гражданского общества в развитии территорий и формировании комфортной городской среды, перезагрузке инструментов финансирования НПО, социальном предпринимательстве и общественном контроле за деятельностью органов исполнительной власти Казахстана", - рассказали в облакимате.

Кроме того, была организована выставка о деятельности волонтёров Карагандинской области и презентация работ НПО региона. Также наградили лучшие НПО и лучших волонтёров.

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