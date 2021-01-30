Как будут работать кинотеатры, фитнес-центры и салоны красоты в Алматы.

Алматы. 29 января. Kazakhstan Today – Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, как будут работать салоны красоты и фитнес-центры в период действия ограничительных мер, передает Kazakhstan Today.

По словам Жандарбека Бекшина, деятельность кинотеатров запрещена в соответствии с постановлением главного государственного санврача.

"У нас есть базовое постановление главного государственного санитарного врача РК, которое подразумевает проведение ограничительных мероприятий в зависимости от нахождения того или иного региона в "красной", "желтой", "зеленой" зоне. Все это четко регламентировано. В данном случае деятельность театров и кинотеатров, при нахождении в "красной зоне" запрещается. Мы выполняем постановление главного государственного санитарного врача РК. Смягчать мы его не имеем права. Работа компьютерных клубов тоже запрещена", - рассказал Бекшин в эфире телеканала Atameken Business

Сокращение режима работы общепита с 23.00 до 20.00 он объяснил тем, что многие заведения нарушали прописанные нормы и работали до часу, а то и до трех ночи.

На сегодня работа общепита под контролем. Особенно рестораны, которые постоянно нарушали режим работы. В предыдущем постановлении мы разрешали работать до 23.00, но мы видим: есть факты (мониторинговой группы зафиксировали) и до часу, двух и трех ночи. Поэтому работа данных ресторанов нами регламентируется во избежание заражения. Днем человек приходит целенаправленно в обеденное или рабочее время быстро покушать и уйти. Вечером же клиенты задерживаются от нескольких часов и более. Поэтому такие ограничения введены", - объяснил спикер.

Однако доставлять еду рестораны общественного питания могут круглосуточно. Здесь ограничений нет.

Что касается работы фитнес-центров и салонов красоты города, то их работа сохраняется в прежнем режиме.

Размеры штрафов при нарушении ограничительных мер не меняются. Они утверждены Кодексом по административным правонарушениям. Согласно статьям 425, 462, суммы там четко регламентированы. Сегодня мы усилили работу, и буквально за 26 дней января текущего года уже наложено штрафов на сумму 15 млн 200 тыс. тенге. Основная масса штрафов наложена на юридические лица. На физические лица наложено штрафов на 3 млн 750 тыс. тенге", - добавил Бекшин.

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