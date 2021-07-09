В Нур-Султане частично ограничат движение на мосту по улице Иманова

Фото из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - Движение для пешеходов и велосипедистов на мосту по улице Иманова частично ограничат, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы по согласованию с районным акиматом в целях обеспечения безопасности пешеходного движения начало работы по окраске металлических мостовых конструкций моста через Ак-Булак по улице Иманова, сообщает официальный сайт акимата города.

В связи с проведением работ по окраске мостовых конструкций с 10 июля по 1 августа будет частично ограничено движение для пешеходов и велосипедистов, а также будут закрыты спортивные площадки от улицы Пушкина до канала Ак-Булак.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства