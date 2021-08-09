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НУР-СУЛТАН. 8 АВГУСТА - Премьер-министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанских строителей с профессиональным праздником, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Полный текст поздравления опубликовала пресс-служба главы правительства.

Уважаемые работники строительной отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем строителя.

Ваша профессия является одной из самых почетных, созидательных и востребованных в жизни общества. Вы строите промышленные и социальные объекты, жилье, развиваете инженерную и транспортную инфраструктуру нашей страны.

Ваш благородный труд нацелен на повышение качества жизни и обеспечение достойного будущего всех казахстанцев.

Сегодня строительный сектор является одним из основных драйверов экономики, от вашего профессионализма и преданности делу зависит реализация масштабных задач социально-экономического развития Казахстана.

Примите самые искренние слова признательности за ваш труд. Желаю всем работникам строительной отрасли крепкого здоровья, успехов и благополучия!", - сказал премьер-министр.

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