Премьер-министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанских строителей с профессиональным праздником

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Полный текст поздравления опубликовала пресс-служба главы правительства.
Уважаемые работники строительной отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем строителя.
Ваша профессия является одной из самых почетных, созидательных и востребованных в жизни общества. Вы строите промышленные и социальные объекты, жилье, развиваете инженерную и транспортную инфраструктуру нашей страны.
Ваш благородный труд нацелен на повышение качества жизни и обеспечение достойного будущего всех казахстанцев.
Сегодня строительный сектор является одним из основных драйверов экономики, от вашего профессионализма и преданности делу зависит реализация масштабных задач социально-экономического развития Казахстана.
Примите самые искренние слова признательности за ваш труд. Желаю всем работникам строительной отрасли крепкого здоровья, успехов и благополучия!", - сказал премьер-министр.
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