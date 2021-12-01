На дороге Сарыозек - Коктал закрыто движение для всех видов автотранспорта

НУР-СУЛТАН. 30 НОЯБРЯ - По прогнозу РГП "Казгидромет", в декабре температура воздуха ожидается около нормы в южных регионах Казахстана, выше нормы на 1 градус в северных областях и на западе страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Количество осадков прогнозируется около нормы на большей части, меньше нормы - на юго-западе республики, больше нормы - в восточных областях и на крайнем северо-западе страны.

В начале месяца атмосферные фронты, связанные с северо-западным циклоном с районов Скандинавии, будут определять неустойчивую погоду в начале на западе, а затем и в остальных регионах страны, ожидаются осадки, преимущественно снег, в южных регионах - дождь с переходом в снег. В середине месяца в горных и предгорных районах юго-восточных областей пройдут сильные осадки. Неустойчивая погода будет сопровождаться усилением ветра до 15-23 метров в секунду, с метелями, туманами и гололедными явлениями.

В первые дни декабря жителей большинства регионов порадует теплая погода с высоким температурным фоном:

на севере температура воздуха повыситься ночью от -10-18 градусов до 0, -8 днем от -3-8 градусов до -5 +5 градусов;

на юге республики - ночью до -2 +8, днем до +10 +18 градусов;

в западных регионах, напротив, ожидается понижение температуры воздуха ночью до 0, -8 градусов, днем до 0, +7 градусов.

С середины первой декады с вторжением северо-западного антициклона из районов Баренцева моря прогнозируется понижение температуры воздуха:

на западе, северо-западе ночью до -7-15, днем до -5-11 градусов;

на севере, в центре, на востоке ночью до -18-26, днем до -10-18 градусов;

на юго-западе ночью до 0,-5, днем до +2+7 градусов;

в конце первой декады на юге, юго-востоке ночью до -5-13, днем до 0,-5 градусов.

В конце первой и в начале второй декады с очередным выносом теплых воздушных масс из районов восточного побережья Средиземного моря прогнозируется ослабление морозов.

Возвраты волн холода большей интенсивности в ночные часы до -27-35, днем до -18-25 градусов ожидаются в северных, восточных и центральных регионах республики в третьей декаде декабря. В западных и в южных регионах Казахстана температура воздуха будут колебаться ночью от -5-15 до 0,-5, днем от 0,-10 до 0,+5 градусов.

Теплой погоды следует ожидать жителям южных и юго-восточных регионов в середине месяца, когда дневная температура воздуха достигнет отметки +10.

Снег с метелями и усилением ветра ожидается в северных областях и в горных предгорных районах Казахстана во второй и в третьей декадах месяца.