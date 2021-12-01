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На дороге Сарыозек - Коктал закрыто движение для всех видов автотранспорта

30.11.2021, 17:44 79867
АЛМАТЫ. 30 НОЯБРЯ - На дороге республиканского значения Сарыозек - Коктал закрыто движение для всех видов автотранспорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По сообщению АОФ АО НК "КазАвтоЖол" и Алматинского областного филиала ТОО "Казахавтодор" 30 ноября 2021 года с 12.00 до 16.00 в связи с проведением взрывных работ будет закрыто движение на автодороге республиканского значения Сарыозек - Коктал, с 45-го по 68-й километры, для всех видов автотранспорта", - сообщает пресс-служба ДЧС Алматинской области.

 
Также в ДЧС Алматинской области попросили граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать СМС-сообщениями, передаваемыми службой 112. При выезде в дальнюю дорогу ознакомится с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях.
 
 

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Мошенники под видом работников Нацбанка звонят гражданам

01.12.2021, 13:10 35128
Мошенники под видом работников Нацбанка звонят гражданам
Фото: itcrumbs.ru
НУР-СУЛТАН. 1 ДЕКАБРЯ - Национальный банк РК предупреждает об активизации мошенников, которые представляются работниками Нацбанка для получения персональных данных с целью хищения денежных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе Нацбанка, злоумышленники в ходе телефонного разговора запрашивают информацию о номерах банковских счетов и наличии кредитов. Одновременно с целью якобы "технического мониторинга" просят предоставить паспортные данные, в частности, ИИН. Мошенники также якобы в целях проверки просят открыть счет или в тестовом режиме оформить кредит и перевести деньги на счета третьих лиц.
 

Национальный банк рекомендует игнорировать электронные письма и анонимные телефонные звонки с просьбой отправки денежных средств или проведения подозрительных операций. Сообщения или звонки о неожиданной возможности получения денег, содержащие реквизиты неизвестных банковских счетов, в большинстве случаев указывают на мошеннические действия", - отметили в пресс-службе ведомства.

 
Национальный банк не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок. Счета в Национальном банке могут быть открыты исключительно для учета операций Национального банка, банков второго уровня и ограниченного числа юридических лиц.
 
В случае получения подозрительных писем или звонков "от Национального банка" с просьбой отправки денежных средств необходимо обращаться в правоохранительные органы.
 
Как сообщалось ранее, в Нур-Султане задержан 26-летний мошенник, оформлявший кредиты на граждан. Общая сумма ущерба составляет более 10 миллионов тенге.
 
Также напомним, что интернет-мошенники похищают данные казахстанцев через онлайн-анкеты, которые якобы предлагает заполнить Halyk Bank. Ссылки на анкеты они рассылают в WhatsApp.
 
Ранее сообщалось, что территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области расследуется уголовное дело по факту организации деятельности финансовой пирамиды, которая привлекала средства граждан под видом жилищного кооператива. 
 

В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

01.12.2021, 11:10 49789
НУР-СУЛТАН. 1 ДЕКАБРЯ - На большей части республики под влиянием отрога антициклона 1 декабря сохраняется погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает РГП "Казгидромет", на западные регионы республики будет оказывать влияние ложбина северо-западного циклона, в связи с чем ожидается осадки в виде дождя и снега, гололедные явления, низовая метель. 
 

На большей части республики под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра", - прогнозируют синоптики.

 
Также, согласно прогнозу, на севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, на западе, северо-западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
На северо-западе и в центре Атырауской области ожидается туман, днем на западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе Мангистауской области ожидается туман, в центре усилится ветер 15 - 20 метров секунду. 
 
На западе Актюбинской области ночью ожидаются гололед, низовая метель, на западе, севере и в центре области усиление ветра 15 - 20 метров секунду. 
 
В Костанайской области ожидаются усиление ветра 15 - 20 метров секунду, на западе, севере области гололед, туман, низовая метель.
 
На северо-западе Северо-Казахстанской, Акмолинской областей ожидаются усиление ветра 15 - 20 метров секунду, днем в Северо-Казахстанской области низовая метель, гололед. На севере Кызылординской, в горных и предгорных районах Жамбылской областях ожидается туман. 
 
В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра до 28 метров секунду. 
 

Синоптики рассказали, какой будет погода в декабре

30.11.2021, 21:21 168940
Синоптики рассказали, какой будет погода в декабре
НУР-СУЛТАН. 30 НОЯБРЯ - По прогнозу РГП "Казгидромет", в декабре температура воздуха ожидается около нормы в южных регионах Казахстана, выше нормы на 1 градус в северных областях и на западе страны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Количество осадков прогнозируется около нормы на большей части, меньше нормы - на юго-западе республики, больше нормы - в восточных областях и на крайнем северо-западе страны.
 
В начале месяца атмосферные фронты, связанные с северо-западным циклоном с районов Скандинавии, будут определять неустойчивую погоду в начале на западе, а затем и в остальных регионах страны, ожидаются осадки, преимущественно снег, в южных регионах - дождь с переходом в снег. В середине месяца в горных и предгорных районах юго-восточных областей пройдут сильные осадки. Неустойчивая погода будет сопровождаться усилением ветра до 15-23 метров в секунду, с метелями, туманами и гололедными явлениями. 
 
В первые дни декабря жителей большинства регионов порадует теплая погода с высоким температурным фоном:
 
на севере температура воздуха повыситься ночью от -10-18 градусов до 0, -8 днем от -3-8 градусов до -5 +5 градусов; 
 
на юге республики - ночью до -2 +8, днем до +10 +18 градусов;
 
в западных регионах, напротив, ожидается понижение температуры воздуха ночью до 0, -8 градусов, днем до 0, +7 градусов. 
 
С середины первой декады с вторжением северо-западного антициклона из районов Баренцева моря прогнозируется понижение температуры воздуха:
 
на западе, северо-западе ночью до -7-15, днем до -5-11 градусов;
 
на севере, в центре, на востоке ночью до -18-26, днем до -10-18 градусов;
 
на юго-западе ночью до 0,-5, днем до +2+7 градусов;
 
в конце первой декады на юге, юго-востоке ночью до -5-13, днем до 0,-5 градусов.
 
В конце первой и в начале второй декады с очередным выносом теплых воздушных масс из районов восточного побережья Средиземного моря прогнозируется ослабление морозов.
 
Возвраты волн холода большей интенсивности в ночные часы до -27-35, днем до -18-25 градусов ожидаются в северных, восточных и центральных регионах республики в третьей декаде декабря. В западных и в южных регионах Казахстана температура воздуха будут колебаться ночью от -5-15 до 0,-5, днем от 0,-10 до 0,+5 градусов.
 
Теплой погоды следует ожидать жителям южных и юго-восточных регионов в середине месяца, когда дневная температура воздуха достигнет отметки +10.
 
Снег с метелями и усилением ветра ожидается в северных областях и в горных предгорных районах Казахстана во второй и в третьей декадах месяца.
 

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