Группа экс-генералов и полковников заявила, что их незаконно осудили, когда главой КНБ был Масимов

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НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - Группа экс-генералов и полковников Вооруженных сил заявила, что их незаконно осудили по уголовным делам, которые расследовались Комитетом нацбезопасности во главе с Каримом Масимовым, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Полковник Мухтар Карабеков на пресс-конференции сообщил, что в 2017 году был осужден на 4 года колонии вместе с бывшим замом акима столицы Канатом Султанбековым по делу, связанному с деятельностью компании "Казахстан Инжиниринг". По версии следствия, его признали виновным в получении взятки. Вину офицер так и не признал, сообщает Sputnik.kz

Все люди осуждены без каких-либо улик. Обыск ничего не дал, единственным основанием были показания единственного заинтересованного лица. Сегодня все руководство КНБ, начиная с Карима Масимова, в местах заключения, и все они причастны к незаконному осуждению военнослужащих", - рассказал экс-начальник Центра военных представительств Минобороны Казахстана.

Мухтар Карабеков сообщил, что среди незаконно осужденых 157 военнослужащих, 7 из них были оправданы Верховным судом.

Полковник проинформировал, что к участникам уголовного дела никакого отношения не имеет, поэтому вины своей не признал. Также он сообщил, что во время следствия к нему поступали угрозы и он находился под давлением экс-замглавы КНБ Самата Абиша.

Экс-военнослужащие обратились к президенту, верховному главнокомандующему Касым-Жомарту Токаеву с просьбой прекратить уголовный произвол и снять обвинения со всех военнослужащих, осужденных бывшими главами правоохранительных органов.

Напомним, экс-глава КНБ Карим Масимов и его заместители были арестованы после январских беспорядков по подозрению в госизмене и попытке организовать государственный переворот.



