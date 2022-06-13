В нацпарке "Алтын-Эмель" удалось запечатлеть снежного барса

НУР-СУЛТАН. 13 ИЮНЯ - На большую часть территории Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В республике сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, так же ожидаются град, шквал, на севере, на юге, юго-востоке - сильный дождь. Ожидается усиление ветра, на юго-западе - пыльная буря, информирует РГП "Казгидромет".

На западе, юге, востоке, в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, град, шквал, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.

На западе, юге, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, ночью в горных районах, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем в горных районах порывы 25 метров в секунду.

На юге, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, град, ночью и утром на западе области - туман, днем на западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На северо-западе, юго-востоке, в центре Акмолинской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе, востоке, Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, днем на большей части области - усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.

На юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на востоке, в центре, днем на юге Актюбинской области ожидается гроза, ночью в центре области - туман.

Днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Утром и днем на западе, севере Павлодарской области ожидается гроза, днем на западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на севере Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, на севере, в центре области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, днем на западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





Днем на севере Мангистауской области ожидается пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской, на западе Восточно-Казахстанской, на юге, востоке Актюбинской, на юге Костанайской, на юге, западе Карагандинской, на западе Алматинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.