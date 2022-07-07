Шымкентские археологи нашли останки древней женщины-воина

ШЫМКЕНТ. 6 ИЮЛЯ - Во время раскопок на могильнике Кызылжар они наткнулись на воинственную кочевницу, возраст которой насчитывает свыше двух тысяч лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Останки женщины-воительницы - находка для археологов неожиданная. Чтобы добраться до нее, историкам пришлось постараться. Рядом с умершей не только керамика, но и оружие и дорогие украшения. Женское погребение со столь полным вооружением археологи в этом регионе находят впервые. Здесь лук, редкие наконечники стрел, кинжал. Впрочем, воительница любила не только оружие, но еще и стеклянные бусы с подглазурным нанесением золота, гагатовые золоченные и бронзовые украшения, сообщает " Хабар ".

Сам по себе курган в пределах 22-25 метров в диаметре. Размер кургана тоже определяет статус человека. То есть это знатная женщина, которая, возможно, была предводителем определенного небольшого круга номадов. Уникально и то, что находки, несмотря на почтенный возраст больше 2 тысяч лет, хорошо сохранились", - рассказал профессор ЮКГПУ Александр Подушкин.





По его словам, женщине-воительнице на момент смерти было примерно 50 лет. Предположительно, она относится к сарматскому кругу племен.

В соседнем кургане археологов ждали не менее любопытные артефакты. Здесь тоже захоронение женщины. Но историков больше заинтересовали ее личные вещи: бронзовое зеркало, а также игольница. Зеркало является как бы олицетворением человека. Клали его в могилу, произведя ритуальную порчу. Его портили, ломали ручку и били.

Находки, по словам археологов, говорят о высоком уровне цивилизации древнего народонаселения. Артефакты передадут в музей. А территории, где проводилось исследование, вернут ее первоначальное состояние. Восстановят исторический ландшафт.