В Нур-Султане запущено производство масок мощностью до 5 млн штук в месяц

Акимат Нур-Султан

Нур-Султан. 31 июля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане открылось производство по производству медицинских масок разового использования, мощностью до 5 млн штук в месяц, передает Kazakhstan Today.

10 июня к нам начало поступать оборудование, после чего мы приступили к его наладке, а также к набору персонала. А с 20 июля началась работа в тестовом режиме и параллельно обучение сотрудников. Линия в тестовом режиме в месяц может выпускать до двух миллионов масок. Полная производственная мощность - до пяти миллионов масок в месяц", - рассказал технический директор ТОО "Болашак 2019" Габит Нусупов.

Особенностью медицинских масок является то, что в качестве фильтрующего элемента используется материал, обладающий высоким защитным свойством и водонепроницаемостью.

Сотрудники предприятия работают в три смены.

В рамках акции "Біз біргеміз" предприятие передало 5 тыс. масок в городскую поликлинику №12.

Планируемая цена масок - 55 тенге (опт), 60 тенге (розница). Желающие приобрести маски могут обратиться в ТОО "Болашак 2019" (ТМ Bolashak Pharma) по адресу: Нур-Султан, улица Байыркум, 15. Телефоны: 8-701-111-58-64, 8-776-311-58-64, 8-775-672-26-36", - сообщили в пресс-службе акима Нур-Султана.

В столице пошивом масок занимаются также ряд других предприятий.





Кроме того, акиматом с середины июля в город завезено порядка 110 тонн медикаментов, которые используют при лечении пневмонии, COVID-19 и ряда других заболеваний", - добавили в акимате.

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