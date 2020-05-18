Сегодня Касым-Жомарту Токаеву исполнилось 67 лет

Нур-Султан. 17 мая. Kazakhstan Today - Сегодня президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву исполнилось 67 лет, передает Kazakhstan Today.

Пресс-секретарь Токаева Берик Уали рассказал, как глава государства проведет свой день рождения.

17 мая в этом году приходится на воскресенье, поэтому Касым-Жомарт Кемелевич будет работать дома. Никаких мероприятий в связи с этой датой не будет, даже сотрудников администрации попросили воздержаться от поздравлений и сувениров", - написал Уали в Facebook .

Он подчеркнул, что президент не любит праздновать этот день, потому что в его семье не было принято отмечать дни рождения как детей, так и родителей.

Тем не менее ожидается, что президенты соседних государств поздравят Касым-Жомарта Кемелевича по телефону.

Пресс-секретарь рассказал, что уже поступают многочисленные приветственные телеграммы от глав государств и правительств, руководителей парламентов и международных организаций. Поздравления продолжают поступать.





Касым-Жомарт Токаев родился 17 мая 1953 года в городе Алма-Ате (ныне Алматы).





В 1975 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), преддипломную стажировку прошел в посольстве СССР в КНР, в 1983-1984 годах стажировался в Пекинском лингвистическом институте. В 1992 году окончил Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ.





Трудовую деятельность начал в 1975 году в Министерстве иностранных дел СССР и был направлен на работу в советское посольство в Республике Сингапур. В 1979 году вернулся в аппарат МИД СССР. В 1984-1985 годах работал в МИД СССР, затем был направлен в советское посольство в Китайской Народной Республике, где работал до 1991 года на должностях второго секретаря, первого секретаря и советника.





В 1992 году был назначен заместителем министра иностранных дел РК. В 1993 году стал первым заместителем министра иностранных дел РК. В 1994 году назначен министром иностранных дел РК. В марте 1999 года стал заместителем премьер-министра РК. В октябре 1999 года был назначен премьер-министром РК. В январе 2002 года стал государственным секретарем - министром иностранных дел РК. С 2003 по 2007 год - министр иностранных дел РК.





В январе 2007 года избран председателем сената парламента РК. В 2008 году в качестве спикера верхней палаты казахстанского парламента был избран вице-президентом парламентской ассамблеи ОБСЕ.





В марте 2011 года назначен заместителем генерального секретаря ООН, генеральным директором отделения ООН в Женеве, а также личным представителем генерального секретаря ООН на Конференции по разоружению.





16 октября 2013 года вновь избран председателем сената парламента РК.





20 марта 2019 года принес присягу в качестве президента РК.

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