102 года назад появился День Советской Армии и Военно-Морского Флота

Нур-Султан. 23 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня, 23 февраля, Россия, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан отмечают День защитника Отечества, передает Kazakhstan Today.

Традиция празднования перешла из Советского Союза: 23 февраля отмечался в СССР как День Советской Армии и Военно-Морского Флота.

Впервые дату 23 февраля отметили в 1919 году в честь годовщины создания Красной Армии. До распада Союза в этот день праздновали именно День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Своё сегодняшнее название День защитника Отечества праздник получил в 2006 году.

28 января (15 января по старому стилю) 1918 года Совнарком издал Декрет об организации Рабоче-крестьянской Красной Армии, создававшейся на смену старой армии, "которая служила орудием классового угнетения". Через год годовщину отметили 23 февраля, приурочив празднование ко Дню красного подарка, который решили устроить, чтобы население жертвовало вещи для сражавшихся красноармейцев.

Устройство Дня красного подарка по всей России перенесено на 23 февраля. В этот день по городам и на фронте будет организовано празднование годовщины создания Красной Армии, исполнившейся 28 января", - писала газета "Правда".

Впоследствии выбор дня 23 февраля для празднования годовщины Красной Армии связывали как с ошибочной датой издания декрета, так и началом формирования армии и победой красноармейцев над немецкими захватчиками под Псковом и Нарвой.

Как пишет ПГ , после распада Советского Союза праздник переименовывали не один раз. 1995 году приняли закон "О днях воинской славы", в котором его назвали "День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 году - День защитников Отечества". В 2006 году закон скорректировали, и сейчас 23 февраля россияне отмечают День защитника Отечества.

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