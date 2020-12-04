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В 10 регионах Казахстана откроют реабилитационные центры для детей с инвалидностью

02.12.2020 12934
В 10 регионах Казахстана откроют реабилитационные центры для детей с инвалидностью
Нур-Султан. 2 декабря. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой в ходе заседания правительства по вопросам социальной защиты лиц с инвалидностью сообщил о планах по открытию детских реабилитационных центров в десяти регионах Казахстана, передает Kazakhstan Today. 
 

С привлечением механизмов государственного и частного партнерства планируется открытие детских реабилитационных центров в 10 регионах страны. Это в Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях и в Нур-Султане", - сказал министр. 

 
По его информации, в Казахстане численность лиц с инвалидностью по итогам 10 месяцев 2020 года составляет 705 500 человек, из них 93 900 - дети. 
 

Для оказания медицинской реабилитации в стране функционируют более 500 организаций, из них 37 взрослых и 23 детских реабилитационных центра", - отметил А. Цой. 

 
По его словам, до конца этого года будут введены 8 детских центров для детей с ограниченными возможностями. Открытие 18 реабилитационных центров позволит обеспечить медицинской реабилитацией более 45 тыс. детей. 
 

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