Наурыз в Казахстане планируют праздновать 10 дней

Нур-Султан. 14 февраля. Kazakhstan Today - Наурыз в Казахстане хотят праздновать десять дней. На сайте "Открытые НПА" появился проект постановления по утверждению концепции празднования Наурыза, передает Kazakhstan Today.

Согласно документу, Наурыз предлагается праздновать с 14 по 23 марта включительно: 14 марта - День приветствий; 15 марта - День природы; 16 марта - День памяти предков и благословений; 17 марта - День истории; 18 марта - День добрых дел; 19 марта - День спорта и мастерства; 20 марта - День мудрости и знаний; 21 марта - День национальной кухни; 22 марта - ¦лыстыњ ±лы к‰ні; 23 марта - День почтения.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в статье "Независимость дороже всего" поручил разработать концепцию празднования Наурыза и обогатить содержание весеннего праздника... Основная цель праздника Наурыз мейрамы - укрепление мира и дружбы на казахстанской земле, сохранение национальной идентичности, популяризация семейных ценностей, формирование бережного отношения к окружающей среде", - говорится в документе.

Задачами праздника, согласно концепции, являются:

1) возрождение традиций и обычаев казахского народа, направленных на укрепление общеказахстанских духовных ценностей, единства и согласия народа;

2) укрепление института семьи посредством популяризации традиции заботы о родителях, общения с близкими и родственниками;

3) сохранение гражданского мира, развитие социального партнерства и культуры благотворительности;

4) развитие культуры межэтнических отношений, укрепление дружбы и доверия в обществе;

5) осознание уникальности природы Казахстана и необходимости бережного отношения к природе, развитие экологической культуры и общественных инициатив по благоустройству территорий населенных пунктов.

Празднование Наурыза мейрамы имеет большое значение в контексте реализации идейных ценностей программы "Рухани жањѓыру". Наурыз - праздник национальной идентичности и гармонии, благополучия и единства. Это важный праздник с точки зрения сохранения национальной идентичности, формирования прагматизма, повышения открытости сознания", - также отмечается в концепции.

Мероприятия, связанные с празднованием Наурыза мейрамы, проводятся с 14 по 23 марта (10 дней). Особо важным является проведение мероприятий с участием общественных активистов, представителей интеллигенции, аксакалов в учебных заведениях и трудовых коллективах городов, районов, сельских округов, направленные на разъяснение воспитательного значения Наурыза мейрамы, роли единства и солидарности в стране, влияние национальных нравственных ценностей, незыблемого мира на укрепление независимости", - подчеркивается в документе.

Целью разработки проекта является последовательное продвижение общих ценностей, идей, объединяющих народ Казахстана, которые должны прочно закрепиться в сознании всех граждан. Основная задача празднования Наурыза мейрамы - это укрепление общенационального согласия и казахстанского патриотизма, популяризации ценностей духовной модернизации и модернизации, а принятие Концепции позволит обогатить содержание праздника", - говорится в пояснительной записке Министерства культуры и спорта.

Инициативу празднования Наурыза на протяжении десяти дней озвучила в 2020 году руководитель центра "Рухани жањѓыру" при Казахстанском институте общественного развития "Рухани жањѓыру" Жанар Буканова.

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