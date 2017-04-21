Астана. 20 апреля. Kazakhstan Today - Паводковыми водами в Казахстане подтоплены 18 школ и один детсад, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки РК.

В ведомстве отмечают, что с самого начала паводковой ситуации держат под постоянным контролем организацию учебно-воспитательного процесса в зонах подтопления. В состоянии повышенного внимания находятся все подразделения МОН РК. Среди сотрудников министерства организован сбор посильной помощи пострадавшим в паводке семьям, где есть дети, такая же работа ведется в "Бiлiм инновация лицей". В вузах регионов, где сложилась сложная паводковая ситуация, работают студенческие волонтерские штабы - они занимаются сбором гуманитарной помощи (продуктов питания, одежды, медикаментов, средств гигиены), передает Kazakhstan Today.

"По республике подтоплено паводковыми водами 18 школ и 1 детский сад - для продолжения дальнейшего обучения дети распределены в близлежащие школы. По состоянию на 15.00 19 апреля 2017 года 115 детей (57 - в Карагандинской области, 58 - в СКО) не охвачены обучением в паводковый период. Местными исполнительными органами ведутся работы по организации подвоза детей в ближайшие школы, а также прохождения обучения в местах эвакуации", - проинформировали в ведомстве.

По данным МОН РК, ученица 4-го класса 36-й школы Актобе Махаббат Ешимова вместе с семьей находится в эвакопункте, организованном при 40-й школе, в которой и учится. Напомним, ранее девочка в видеообращении рассказала о том, что из-за паводка потеряла все учебники и школьную форму.

"В данный момент она обеспечена школьной формой, школьными принадлежностями и учебниками, рюкзаком и новой одеждой", - подчеркнули в пресс-службе.

В Северо-Казахстанской области из-за паводка объявлена ЧС в районе имени Г. Мусрепова. 58 учащихся не подвозятся из-за отсутствия дорог из 13 населенных пунктов, из них 24 учащихся в Калиновский пришкольный интернат из сел Золотоноша, Брилевка, Чернозубовка, 19 учащихся - в Новоишимский казахский пришкольный интернат из сел Ефимовка, Токсан Би, Сарыбулак, Буденное, Ставрополка, Нежинка, 10 учащихся из села Стерлитамак в Возвышенский пришкольный интернат, пять учащихся в Чистопольский казахский пришкольный интернат из сел Жаркуль и Большой Талсай.

Родители учеников оповещены о ЧС. Подвоз, отмечают в МОН, будет возобновлен после восстановления дорог. В остальных районах ситуация стабильная. Ситуация с подтоплением населенных пунктов и организация учебного процесса в школах находится на постоянном контроле районного отдела образования и областного управления образования.

В Карагандинской области затоплению подверглись отдельные населенные пункты Абайского, Каркаралинского и Бухаржырауского районов, в связи с чем точечно отменен подвоз учащихся к школам. В Каркаралинском районе затоплению подверглось отделение Акшокы, где проживают 19 детей школьного возраста. Девять детей временно размещены у родственников в селе Жарлы и обучаются в СШ №10. Семьи 10 других учащихся от переезда отказались. Поэтому их подвоз и обучение не представляется возможным до ликвидации последствий паводков и восстановления дороги.

Также сообщается, что население села Садовое Бухаржырауского района полностью эвакуировано. Подвоз 47 учащихся, проживающих в данном селе, не осуществляется. В данный момент решается вопрос об организации их обучения в школе села Гагаринское. По данным ДЧС, паводкоопасный период в Бухаржырауском и Каркаралинском районах продлится до 20 апреля. Нормализация обстановки позволит восстановить подвоз учащихся до мест учебы.

"Что касается ситуации в Абайском районе: вследствие паводков был отменен подвоз к школам учеников, проживающих в селе Огороды (12 детей), селе Изумрудное (1 ребенок), отделении Пруды (3 детей), селе Бородиновка (3 детей). Семьи данных учащихся размещены в селе Самарка. Дети учатся в местной средней школе", - заключили в министерстве.

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