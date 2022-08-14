В арычной сети Талгара обнаружили еще 15 мешков с телами собак

ТАЛГАР. 13 АВГУСТА - 15 мешков с телами собак вытащили сотрудники акимата из арычной сети в Талгаре, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Это та самая арычная сеть, где ранее были обнаружены мертвые собаки, сообщает TALGARNEWSKZ

Арычный канал с мертвыми собаками находится вблизи жилых домов. По словам одного из работников, вокруг стоит невыносимая вонь. От запаха останков собак рабочие кашляют во время сбора мешков, несмотря на то что на них спецодежда и маски.

Страшную находку собрали и увезли на грузовой машине для дальнейшей утилизации.

Напомним, полиция ищет причастных к данному правонарушению лиц.