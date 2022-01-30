Участники событий 1986 года поддержали участников январской атаки в Казахстане

АЛМАТЫ. 29 ЯНВАРЯ - Участники декабрьских событий 1986 года, называющие свое движение "желтоксан" (декабрь - Прим. ред.) выступили в Facebook с видеообращением в поддержку участников январских террористических атак в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Они заявили, что участников январских событий "заключают в тюрьмы без вины", а также требуют "срочно прекратить зверства, творящиеся за решеткой и выпустить всех задержанных на свободу!".

Участники декабрьских событий 1986 года заявляют, что они точно также выступали 35 лет назад, а "зверские меры, которые сегодня применяют силовики по отношению к брошенной за решетку молодежи, уже в 100 раз превысили по силе репрессии, которые происходили в 1986 году".

Ветераны Желтоксана" заявляют, что участники организованной атаки на Казахстан - это "люди, которые вышли ради народа и страны - никакие не террористы!".