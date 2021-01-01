Гороскоп на 2021 год

Алматы. 31 декабря. Kazakhstan Today - Уже много сотен лет человечество изучает астрологию с разных точек зрения. Одним аспектом интересов людей является предсказание судеб по звездам. При этом у одних "звездочетов" предсказывать будущие события получается очень хорошо. Гороскоп от Тамары Глобы на 2021 год отличается именно высокой достоверностью, поэтому люди разных знаков зодиака с большим удовольствием хотят прочитать о событиях в своем ближайшем будущем, передает Kazakhstan Today.

Общие тенденции 2021 года

Наступающий год Белого Металлического Быка уже своим названием говорит о том, что нужно быть с чистой душой и крепкой волей. Покровительствующее животное не терпит фальши и откровенного тунеядства. Бык уважает целеустремленных лиц, знающих в достижимых желаниях толк.

Важно помнить, что покровитель года хотя и требует от людей работоспособности и активного продвижения вперед, но он не любит "бездумности". Это больше касается мужчин - представительницам прекрасного пола Бык простит некую творческую жилку в их повседневных делах. Сильным мира сего стоит избегать характерной для них рискованности и снизить склонность к экспериментам в любой сфере. Сейчас лучше идти проторенными дорожками, добиваясь желанных целей традиционными способами с малой толикой новаторского подхода.

Стремясь к чему-то необходимо не забывать про значимость трудолюбия в 2021 году - людей, работающих из-под "палки", никаких бонусов и поощрений не ждет. Речь идет о многих сферах жизни, а не только о ее материальной стороне. Даже в построении отношений важно проявить упорство, например, занявшись своей фигурой и воспитанием характера, не забывая регулярно посещать какие-то компании или хотя бы сайты знакомств, чтобы найти свою половинку.

Впрочем, кому-то из зодиаков в этом году может не повезти с любовными приключениями. Лучше не ограничиваться общим гороскопом на год, а узнать, что приготовили звезды каждому жителю планеты индивидуально по знакам зодиака.

Овен (21.03-20.04)

Представителей зодиака ждет большое количество жизненных изменений, начиная от личной сферы и заканчивая денежными отношениями. Звезды советуют смело браться за различные деловые проекты, особенно если присутствуют силы и потенциальные партнеры. В первой половине года Овнам будет на все хватать бьющей через край энергии.

Важно! В энергетике года кроется подвох - людям этого знака стоит заставлять себя чаще отдыхать или своевременно менять вид деятельности на более расслабленный, так как уже летом они могут почувствовать упадок сил. При отсутствии отдыха за бешеной активностью придет апатия, способная сильно снизить возможный годовой успех.

Сейчас время учиться делегировать свои полномочия - многим Овнам удастся завести полезные знакомства и обрести новых деловых партнеров, способных помочь в делах. Год в целом благоприятен для резкого роста финансового благополучия, но добытого лишь путем упорного труда.

И холостым, и семейным не стоит забывать про любовь. Первым стоит быть внимательнее при выборе второй половинки, сейчас определиться не так легко, так как подразумевается определенный "ассортимент" желающих счастья. Овнам, имеющим пару, важно помнить про свои обязанности, попутно не забывая про романтические поступки.

Телец (21.04-21.05)

Люди этого знака обладают множеством полезных для Белого Быка качеств. Целеустремленность и характерное для Тельцов упорство будет в 2021 году большим бонусом для них. Обладая высокой работоспособностью в год Быка можно достигнуть огромных успехов, что сейчас может сделать большинство из Тельцов. Исключением станут лишь редкие ленивые представители знака.

Внимание! Для представителей этого зодиака 2021 год пройдет под знаком любви. К семейным Тельцам вернется любовный огонь, даря яркие эмоции. Одинокие люди этого знака должны быть внимательными при всех знакомствах и возобновлении общение с полузабытыми приятелями-соседями - среди них прячется достойная вторая половинка.

Также удачной будут деловая и финансовая сферы. Причем первое со вторым не совсем связаны - деньги могут полагаться и за прошлые заслуги. Если же раньше таковых не было, то можно немного напрячься сейчас и справедливый Бык одарить материальной поддержкой. К концу года проявится и деловая сфера во всей красе, а самые смелые Тельцы могут попробовать начать свой бизнес-проект. Важно лишь не забывать про отдых, т.к. бесконечная работа способна пошатнуть здоровье.

Близнецы (22.05-21.06)

Если кому-то покровитель года и подарит легкую жизнь, то точно не Близнецам. Однако шанс на хорошие дивиденды Бык все же предоставит, но делать все придется самостоятельно. Особо не боящимся одинокой работы достанется хорошая порция успеха и финансовой благодарности. Есть и отдельная рекомендация астрологов, касающаяся женщин, - в этом году препятствием к успеху могут стать сплетни. Важно не только не давать повода для пересудов, но и не принимать участия в негативном обсуждении людей за их спиной.

Звезды советуют! Близнецы в 2021 году находятся в зоне риска осложнений со здоровьем. Наиболее выраженная опасность связана с нервными потрясениями, эмоциональными перегрузками и иными психологическими трудностями. Нестабильное душевное состояние может привести к различным физическим заболеваниям.

При этом Близнецам не уйти от насыщенной эмоциональной составляющей - одинокие могут понять, что не все их объекты обожания дорожат ими, а семейные рискуют погрузиться в пучину агрессивных разборок. И тем и другим рекомендуется освоить техники расслабления и научиться сдерживать гнев.

Рак (22.06-22.07)

Наиболее удачной сферой для Раков в 2021 году станет область работы и финансов. Всегда приятно работать в удовольствие, заодно получая достойное вознаграждение. При этом стоит обратить внимание на дремлющие способности, требующие раскрытия. В случае их применения возможны большие доходы.

Стоит знать! Сфера любви в зоне риска - вероятны ссоры, недопонимание и даже расставания. Ракам важно говорить о своих чувствах спокойно и своевременно.

Со стороны здоровья ожидаются проблемы, так как из-за переживаний и пассивности Раки могут перегрузить сердечно-сосудистую систему. Важно помнить про профилактику, чаще гулять на свежем воздухе и общаться с приятными людьми.

Лев (23.07-22.08)

Сейчас у Львов не самый простой период - нужно забыть про праздную жизнь, погрузившись с головой в процесс достижения целей. Важно проявлять царственную скрытность, так как Львы рискуют попасть в зону интриг, сплетен и провокаций. Если избежать этого, то можно и достичь целей и неплохо заработать.

Любопытно! Если сейчас вдруг закончатся любовные отношения, то не стоит искать новую пару. Сейчас продуктивнее начать анализировать и просто размышлять о жизни.

Со стороны здоровья особых подвохов ждать не стоит - желательно приблизить жизнь к ЗОЖ. Это улучшит самочувствие и придаст общий тонус.

Дева (23.08-22.09)

Очаровательных Дев в 2021 году ждет период спокойного течения деловых вопросов и некоторой пассивности. Однако проявлять усилия все же надо - сейчас время для успешной учебы и погружение в общение с близкими.

Звезды предупреждают! Девам важно сейчас пытаться быть более мягкими в общении с противоположным полом, особенно если речь идет о семейных людях. Одиноким стоит быть внимательными, чтобы не пропустить судьбоносное знакомство.

Девам нужно научиться сдерживать или трансформировать негативные эмоции - многое будет происходить не по их четкому плану, что способно вывести их из равновесия. Важно быть терпеливыми и идти вперед, несмотря на трудности.

Весы (23.09-22.10)

Весь 2021 год представители знака будут оправдывать свое название - им будет сложно двигаться вперед из-за попыток принять максимально взвешенное решение. Большую часть времени Весам будет казаться, что все идет не так, надо что-то изменить или как-то переделать.

Опасность! Весам важно освоить расслабляющие техники и попытаться делегировать ряд полномочий по принятию решений. Постоянное напряжение способно истощить организм, спровоцировав многочисленные проблемы с физическим и психологическим здоровьем.

В целом год Быка ожидается сложным. Сейчас Весам нужно научиться качественно коммуницировать с близкими людьми, не боясь рассказать им о своих "метаниях", выслушивая и применяя качественные советы. В любви же все будет также непонятно - у семейных то ли все просто очень спокойно, то ли немного напряженно. У одиноких тоже все неуравновешенно и неоднозначно - новые знакомства продлятся, но непонятно станут ли эти лица любимыми людьми или просто друзьями.

Скорпион (23.10-21.11)

Представителям этого знака в год Быка будет нелегко - импульсивность Скорпионов не раз окажет им "медвежью" услугу. При этом, несмотря на все перипетии, Скорпионы имеют шансы на карьерный рост и приличные доходы. Более того, доходы могут стать даже неприличными в плане своей убедительной величины.

Совет астролога! Несмотря на рост благосостояния, Скорпионам стоит начать вдумчиво расходовать заработанное. Сейчас лучше избегать спонтанных трат.

В любви и со стороны здоровья ожидаются бури. В первом случае конфликты на почве ревности и собственнического поведения Скорпионов. Во втором из-за неоднократных "нападок" инфекционных заболеваний.

Стрелец (22.11-21.12)

Последний месяц 2020 года Стрельцам стоит потратить на составление планов и проектов, так как уже в январе 2021 им представится возможность погрузиться в реализацию задуманного. Желание работать и возможность качественно трудиться совпадут - все это приведет к росту доходов.

Опасность! Сейчас лучше избегать экстремальных видов спорта и рискованных мероприятий. Год Быка травмоопасен для Стрельцов.

В любви и общении с друзьями год пройдет гладко. Надо лишь уделять время духовному развитию, получению удовольствий и заботе о собственном самочувствии. Это поможет усилить яркость красок и остроту чувств.

Козерог (22.12-20.01)

Этому знаку покровитель года отсыпал полную чашу благ - Козероги раньше всех проделали хорошую работу, сейчас они могут просто пожинать плоды. Однако это касается только тех, кто активно к чему-то двигался в прошлых периодах. Такие люди получат и спокойствие, и достаток, и плавное развитие текущих проектов.

Важно! Те, кто ленился в прошлом, сейчас имеют шанс все исправить. Для этого таким Козерогам нужно активно включиться в работу, тогда все начинает "плыть к ним у руки", позволяя легко достичь заметного прогресса.

Здоровье и личная жизнь тоже порадуют Козерогов - первое будет крепким и стабильным, а для большей любви у представителей зодиака могут появиться долгожданные дети.

Водолей (21.01-18.02)

Присущее некоторым Водолеям упорство способно в этом году оказать им хорошую услугу - Металлический Бык любит деятельных людей, настойчиво двигающихся к цели. Активная планомерная деятельность может дать хорошие дивиденды в виде карьерного продвижения и материального вознаграждения.

Радостные события! И одиноким, и семейным Водолеям в год Быка предстоит узнать всю полноту радости, счастья и взаимопонимания в любовной сфере. Сейчас идеальный период для завязывания и/или гармонизации отношений, дарящих глубокие искренние чувства.

Со стороны здоровья у Водолеев могут быть проблемы. Любовная лихорадка или резко растущая карьера способны нарушить правила здорового питания, нанеся урон пищеварительной системе. Важно помнить об этом, стараясь питаться умеренно и правильно, избегая переедания или редких приемов пищи.

Рыбы (19.02-20.03)

Девизом этого зодиака станет умеренность и спокойствие. Особых "скачков" жизни не предвидится, при этом сами Рыбы будут полны энергии, энтузиазма и множеством идей. В первой половине года все будет гладко. Это период завершения ранее начатых проектов, спокойной реализации текущих дел и сдержанного плавного развития вперед. Ближе к концу года Рыбы смогут себя полностью реализовать, так как получат ряд возможностей, способных положительно изменить финансовую сторону жизни.

Приятно знать! Согласно мнению астролога, большинство представителей зодиака в 2021 году будет наслаждаться любовными "приятностями". Это касается и духовной гармонии, и физических удовольствий, и мужчин, и женщин, и семейных, и одиноких. Нужно лишь поддерживать взаимопонимание и просто наслаждаться общением.

Несмотря на спокойствие жизни и любовные бонусы, Рыбы все же получат свою ложку дегтя. Сейчас важно быть предельно внимательными при выборе поверенных лиц и друзей, особенно важно оценивать их моральные качества. Также полезно и самим Рыбам уделить внимание своей духовной гармонии, отодвинув внешнюю атрибутику на задний план. Отдельно стоит обратить внимание на физическое самочувствие - в приоритете степенный отдых на свежем воздухе, способный одновременно расслаблять и тонизировать организм.

Гороскоп от Тамары Глобы на 2021 год обычно удивительно точен, причем для всех знаков зодиака. Каждый вправе самостоятельно решать, верить или нет предсказаниям астролога. С другой стороны, любой человек может прочитать все советы звезд и просто постараться избежать возможных ошибок.

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