Более 220 тонн сельхозпродукции привезут из Акмолинской области на ярмарку в столицу

Кокшетау. 2 июля. Kazakhstan Today - Более 220 тонн сельхозпродукции привезет Акмолинская область на ярмарку в столицу, передает Kazakhstan Today.





6-7 июля 2019 года в столице состоится ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей Акмолинской области, приуроченная к Дню столицы. На площади возле торгово-развлекательного комплекса "Хан Шатыр" сельхозтоваропроизводители региона представят более 220 тонн продукции на сумму 240 миллионов тенге, сообщает управление внутренней политики региона.

Всего акмолинские аграрии планируют привезти более 100 тонн мясных и колбасных изделий, 290 тысяч штук яиц, 26,4 тонны молока и молочной продукции, 3 тонны растительного масла, 18 тонн овощей и других изделий.

Жители и гости города смогут приобрести свыше 30 наименований продуктов питания по ценам ниже рыночных на 10-20%. Отечественные товары представят 50 предприятий из 2 городов и 17 районов.

Также для посетителей ярмарки будет организована культурная программа с участием музыкальных и танцевальных коллективов.

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