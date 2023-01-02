В Казахстане в новогоднюю ночь родились 240 малышей

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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Что ждет знаки зодиака в новом году Кролика - астролог дал прогноз по датам, по году рождения, по восточному календарю, для разных сфер жизни.





Наступающий 2023 год Черного Водяного Кролика по восточному календарю вселяет надежду и оптимизм, в то время как мир переживает трудные времена. После темной ночи всегда наступает рассвет, поэтому не стоит отчаиваться", - цитирует РИА Новости Юлию Рольник.





По словам эксперта, после года Тигра - опасного хищника наступает год Кролика, который может стать переходным этапом, ведущим к успокоению. В первой половине 2023 года (до 16 мая), когда Юпитер будет находиться в знаке Овна, будет сохраняться общее напряжение. Во второй половине года, когда эта планета перейдет в знак Тельца, можно ожидать позитивных перемен, умиротворения и движения к прогрессу.





ОВЕН



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Для Овнов год не обещает быть спокойным, но значительная поддержка планет поможет в борьбе с возникающими трудностями и приведет к важным успехам в жизни. Юпитер - планета, несущая счастье и удачу, до мая будет находиться в вашем знаке. Это значит, что оптимизм и фортуна будут с вами. Первая половина года - это период активности и самоутверждения в профессиональной деятельности, в которой не исключены взлеты и падения. Вас ожидают важные позитивные перемены в вашей личной жизни. Вторая половина года принесет новые возможности для улучшения финансового положения, вы сможете осуществить некоторые покупки, о которых давно мечтали.





ТЕЛЕЦ



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Этот год от вас потребует много усилий и работы для того, чтобы приблизиться к своим целям. На многие вещи вам придется теперь взглянуть по-другому. В лучшую сторону могут измениться условия вашей жизни, вы можете переехать в другое место. Влияние планет в первой половине года не слишком удачно для вашей карьеры. Однако представится возможность удачно решить старые проблемы и избавиться от всего ненужного, сдерживающего движение вперед. Во второй половине года можно ожидать благоприятных перемен в профессиональной деятельности и улучшения благосостояния.





БЛИЗНЕЦЫ



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Для Близнецов влияние планет в течение года будет смешанным. Вас ожидают перемены, которые сначала могут показаться неудачными, но в дальнейшем они приведут к значительным улучшениям в вашей жизни. У вас будет множество идей и планов, которые поддержат ваши друзья и единомышленники. Ваша решительность и предприимчивость принесет хорошие результаты. В конце апреля и начале мая обратите внимание на свое здоровье, берегите себя, чтобы не подхватить инфекцию. Для решения вопросов личной жизни более благоприятна вторая половина года.





РАК



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В течение года Раков ожидают важные перемены, которые коснутся работы и карьеры. В первой половине года вероятна смена работы или направления деятельности. Некоторые разочарования заставят вас пересмотреть ваши цели. Начиная с мая удача вернется к вам и станет возможным воплощение ваших заветных планов. Некоторые мечты могут исполниться. Вторая половина года также принесет позитивные перемены в личной жизни, одинокие представители знака могут встретить свою вторую половинку.





ЛЕВ



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Для Львов этот год будет во многом интересным и удачным, успех и личный рост возможен во многих сферах жизни. Вас ждет признание ваших заслуг и расширение влияния в профессиональной деятельности. Однако склонность к преувеличению своих возможностей может привести к некоторым проблемам. Не верьте тем, кто обещает золотые горы, и не давайте сами обещаний, которые вы, скорее всего, не сможете выполнить. Во второй половине года вероятны перемены в карьере, смена работы.





ДЕВА



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Для Дев этот год принесет перемены, и какими бы болезненными и фатальными они ни казались, они пойдут на пользу. Первая половина года обещает возможности для увеличения благосостояния благодаря связям с нужными людьми или получению наследства. В то же время есть опасность финансовых потерь из-за вашей излишней расточительности или доверчивости. Брак, заключенный в этом году, будет способствовать увеличению вашего богатства. Вторая половина года более удачна для карьеры и профессиональной деятельности.





ВЕСЫ



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Весам этот год может принести судьбоносные перемены, касающиеся личной жизни. В первой половине года ваш успех будет зависеть от окружающих и вашего умения сотрудничать. Это время налаживания полезных связей и новых знакомств. Вы можете получить выгодное предложение. Одинокие представители знака в этом году могут заключить счастливый брак. В конце апреля - начале мая обстоятельства могут потребовать пересмотреть ваш бюджет. Будьте осторожны с вложением средств, исключите финансовые риски. В то же время во второй половине года у вас появятся возможности для улучшения финансового положения.





СКОРПИОН



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Этот год принесет Скорпионам несколько важных перемен. Эти изменения прежде всего будут касаться области взаимоотношений. Важно быть готовыми к этим переменам, тогда вы сможете пережить этот период без потерь. Не исключена также смена работы. Особенно обратите внимание на события, которые будут происходить в конце апреля - начале мая, когда затмения могут принести судьбоносные изменения в вашей личной жизни. Первая половина не очень благоприятна для заключения брака. А вторая половина года, наоборот, хороша для создания союзов, партнерств, официального оформления отношений.





СТРЕЛЕЦ





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Для Стрельцов влияние планет в течение года будет довольно благоприятным, что поможет им существенно улучшить условия своей жизни. В первой половине года ваш оптимизм и способность радоваться жизни возрастут. Удачное стечение обстоятельств поможет в преодолении трудностей. Влияние планет будет способствовать расширению круга знакомств. Одиноких представителей знака ожидают романтические встречи и бурный роман. Поддержка Венеры поможет вам в решении вопросов личной жизни, а также в зарабатывании денег. Во второй половине года вас ожидают перемены в профессиональной деятельности. Это удачный период для поиска новой работы или начала нового проекта.





КОЗЕРОГ



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Для Козерогов в течение года влияние планет будет смешанным. Влияние вашей правящей планеты - Сатурна может создавать сложности и препятствия в делах, на работе. Вас могут тяготить обязанности, связанные с вашими родственниками, близкими, с теми, с кем вы общаетесь постоянно. Это период, когда надо быть готовыми к пересмотру своих целей или методов их достижения. В первой половине года будут актуальными вопросы и проблемы, связанные с домом, семьей, местом жительства. Вы будете стремиться улучшить свои условия жизни, поэтому перед вами могут встать вопросы покупки недвижимости, ремонта или строительства дома. Вторая половина года будет более благоприятной и позволит вам начать успешную реализацию давно задуманных планов.





ВОДОЛЕЙ



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Водолеям этот год принесет активное общение, способствующее обмену идеями и информацией с друзьями и единомышленниками. Ваш творческий потенциал будет расти, романтические замыслы будут воплощены в реальность. В марте Сатурн покидает ваш знак и переходит в ваш дом финансов. Складывающиеся обстоятельства поставят вас перед вопросом, что для вас является главным, а что - второстепенным. В этот период доходы если возрастут, то только благодаря упорной работе. В конце апреля - начале мая вы можете столкнуться с трудностями, касающимися семьи, дома, близких. Во второй половине года близким, пожилым родителям может понадобиться ваша помощь.





РЫБЫ



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Для Рыб влияние планет в этом году благоприятно. Вас ожидает улучшение материального состояния и новые возможности для развития. В первой половине года Юпитер даст возможность получить выгодную работу с повышением зарплаты или найти дополнительные источники доходов. С марта Сатурн - планета ограничений войдет в ваш знак и сосредоточит ваше внимание на вас самих и ваших целях. В это время жизнь может предъявить к вам повышенные требования. Вы сможете избавиться от своих иллюзий и поставить перед собой более реальные цели. Во второй половине года вас ожидают интересные встречи, обновление круга общения. Вы будете учиться чему-то новому, вы сами изменитесь, и ваши взгляды на мир могут поменяться.









Любовь и отношения в 2023 году





2023 год в сфере любви и отношений будет благоприятным для знаков стихии огня: Овен, Лев, Стрелец. Одинокие представители знака обретут свою вторую половинку и смогут заключить удачный брак. Для знаков воздушной стихии - Близнецов, Весов и Водолеев 2023 год обещает быть переменчивым. У Близнецов в течение года в сфере любви ожидаются взлеты и падения.

Вторая половина года будет удачна для знаков земной стихии: Тельцов, Дев, Козерогов. Для Тельцов год благоприятен в сфере любви и отношений, для заключения брака.

Для знаков водной стихии - Раков, Скорпионов и Рыб 2023 год будет переменчивым в сфере любви и отношений. Ракам предстоит напряженное начало года, однако благоприятное влияние Юпитера поможет им сохранить мир и гармонию.





Семья, дети и родственники в 2023 году





Для Львов в 2023 году появится шанс весной встретить особенного человека, с которым предстоит вместе строить семью и растить детей. Несмотря на возможные трудности, Весам в 2023 году будет помогать Венера поддерживать стабильность в отношениях. Девам планета любви поможет укрепить отношения в семье. Однако им предстоит что-то изменить, чтобы вернуть гармонию. Козерогам год может принести трудности в семейные отношения, но весной все наладится





Финансы, карьера и бизнес в 2023 году





В 2023 году Юпитер - планета счастья и удачи отметит своим присутствием знаки Овна и Тельца. В первой половине года более удачливыми в делах, карьере и бизнесе станут огненные знаки: Овен, Лев и Стрелец. Во второй половине года фортуна также придет к земным знакам: Телец, Дева и Козерог. В периоды затмений весной (в конце апреля - начале мая ) и осенью (в октябре) 2023 года. можно ожидать обострения существующих проблем в работе и бизнесе. В эти периоды не стоит начинать важные дела, новые проекты и открывать бизнес. Также нужно с осторожностью вкладывать средства и избегать рискованных финансовых операций.





Здоровье, питание и спорт в 2023 году





В плане здоровья в течение года для таких знаков, как Овен, Лев и Стрелец, не исключены инфекционные заболевания, поэтому надо запасаться витаминами и увеличить физическую активность. Тельцам рекомендуется в течение всего года обращать внимание на свое здоровье и особенно следить за своим питанием.



