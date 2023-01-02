В Казахстане в новогоднюю ночь родились 240 малышей
Больше всего детей родилось в праздничную ночь в Туркестанской области
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В новогоднюю ночь в казахстанских родильных домах на свет появились 240 малышей: 125 мальчиков и 115 девочек, из них одна пара двойняшек сообщает пресс-служба Минздрава.
Больше всего детей родилось в праздничную ночь в Туркестанской области - 44 ребенка, на втором месте - Атырауская область, где родились 29 детей, и в Алматы - 28 новорожденных.
В Астане в новогоднюю ночь появились на свет 17 малышей.
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01.01.2023, 17:18 30221
В СНГ 2023 год объявлен Годом русского языка
На русском говорят 250 млн человек в мире
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - 2023 год объявлен в СНГ Годом русского языка как языка межнационального общения.
На русском говорят 250 млн человек в мире. Русский - один из 6 официальных языков ООН.
26 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о высокой роли русского языка на пространстве СНГ. Он выразил уверенность в том, что присвоение Санкт-Петербургу официального статуса культурной столицы Содружества в 2023 году послужит на благо укреплению культурных связей между странами СНГ.
Напомним, в июне Токаев выразил уверенность, что позиции русского языка в Казахстане не претерпели какого-либо ухудшения.
Те, кто утверждает, что позиции русского языка в Казахстане уменьшились, сузились и тем более стали ущербными, очень сильно идут против истины. Это все рассуждения от лукавого в целях политизации той или иной ситуации. Зачем это делается? Это другой вопрос, я, в принципе, знаю ответ на него, но сейчас это не предмет нашей беседы. В целом позиция русского языка в Казахстане не претерпела какого-либо ухудшения. Я в этом уверен", - заявил президент в интервью телеканалу "Россия 24".
Он подчеркнул, что количество школ, где идет обучение на русском языке, осталось прежним.
В октябре президент России Владимир Путин поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за поддержку русского языка в республике.
Хотел бы также с удовлетворением отметить, что Касым-Жомарт Кемелевич выступил с инициативой создать под эгидой СНГ международную организацию по поддержке и продвижению русского языка", - сказал Путин на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Петербурге.
По его словам, Россия поддерживает предложение президента Казахстана и со своей стороны будет "делать все для скорейшего воплощения его в жизнь", в том числе с учетом того, что 2023 год объявлен в СНГ Годом русского языка как языка межнационального общения.
Также в октябре на заседании глав правительств Совета СНГ утвержден план мероприятий к Году русского языка в СНГ. План мероприятий был разработан во исполнение решения совета об объявлении в СНГ 2023 года Годом русского языка как языка межнационального общения. Документ содержит более 150 пунктов.
01.01.2023, 12:35 38996
С 1 января декретный отпуск по уходу за ребенком продлен до 1,5 года
На продление декретных выплат выделено 100 млрд тенге
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала этого года оплачиваемый декретный отпуск по уходу за ребенком продлен до 1,5 года. На продление декретных выплат выделено 100 млрд тенге.
Также с 1 января 2023 года предусмотрен перевод гарантированного социального пакета, предоставляемого детям в возрасте от 1 до 6 лет, с натурального на монетизированный вид помощи", - сообщил в ответе на депзапрос депутатов премьер-министр Алихан Смаилов.
На декретные выплаты из бюджета будут выделены:
в 2023 году - 23 448,7 млн тенге;
в 2024 году - 32 852,3 млн тенге;
в 2025 году - 34 545,5 млн тенге.
Также на 6 месяцев продлевается период субсидирования за счет бюджетных средств обязательных пенсионных взносов получателям социальных выплат в случае потери дохода в связи с уходом за ребенком.
На эти цели из республиканского бюджета в 2023-2025 году будет дополнительно выделено 19 506,3 млн тенге", - сообщил глава правительства.
Еще 562 310,7 млн тенге в 2023-2025 годах пойдут на выплаты участникам системы социального страхования (то есть официально работающим женщинам).
Смаилов также напомнил, что с 1 января 2024 года планируется запуск новой программы "Нацфонд - детям", где предлагается отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия.
Кроме того, с 1 января на 8,5 процента повышается размер соцвыплат на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца, говорится в постановлении правительства.
01.01.2023, 10:04 45351
Какая погода ожидается в Казахстане в первый день нового года Дополнено
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Алматы. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Почти вся территория Казахстана будет находиться под влиянием ложбины циклона и атмосферных фронтов, в связи с чем пройдет снег, на западе - осадки (дождь, снег), сообщает РГП "Казгидромет".
Также ожидаются туман, усиление ветра, низовая метель, на западе, юге, юго-востоке страны - гололед. На востоке и в горных районах области Жетысу, днем на северо-востоке в Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег.
В Астане ожидается переменная облачность, температура воздуха составит -10-12 °C, скорость ветра 7-12 метров в секунду.
В Шымкенте - переменная облачность, +2+4 °C, скорость ветра 8-13 метров в секунду.
В Алматы синоптики прогнозируют снег, температура воздуха составит 0,-2 °C, скорость ветра 0-5 метров в секунду.
Стоит отметить, что в новогоднюю ночь в Алматы прошел сильный снегопад. По данным управления развития коммунальной инфраструктуры города Алматы, с 21.00 31 декабря в городе Алматы началось выпадение снега, который закончился в 6 часов утра 1 января. В целях предупреждения гололедных явлений с начала снегопада силами 174 пескоразбрасывателей производится посыпка дорог противогололедными материалами. По состоянию на 06.00 часов утра 1 января использовано 2090 тонн. Высота снежного покрова составила 15-20 см. Организованы колонны по сгребанию снега с проезжей части дорог.
Ведутся работы по очистке тротуаров, мест общего пользования, остановок общественного транспорта, надземных и подземных переходов. В ночной период задействовано 462 единиц спецтехники и 312 дорожных рабочих. С утра очисткой продолжают заниматься 512 единиц спецтехники и 1280 дорожных рабочих. В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.
Сегодня в городе объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидаемым туманом и гололедом. Департамент по ЧС города призывает автомобилистов быть предельно аккуратными и снизить скорость движения. При возможности лучше отложить поездку и дождаться улучшения погоды.
Напомним, по данным управления городской мобильности, сегодня в Алматы на линию будут выведены 50% подвижных единиц общественного транспорта. 2, 3 января общественный транспорт будет работать по графику праздничного дня - на линии будут 70% автобусов и троллейбусов.
Сообщается, что в выходные дни на маршруте №12, который едет в направлении ВСК "Медеу" и работает до 00.30, будут курсировать 20 автобусов.
Метрополитен Алматы будет работать в штатном режиме с 06.20 до 00.00 по графику праздничного дня с интервалом движения 12-15 минут.
01.01.2023, 00:40 88231
Обзор основных событий 2022 года по версии Kazakhstan Today Эксклюзив КТ
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Агентство Kazakhstan Today представляет обзор основных политических, экономических событий, а также тех, которые вызвали наибольший резонанс в казахстанском обществе в 2022 году
ЯНВАРСКАЯ ТРАГЕДИЯ
2 января после решения о переходе на электронные торги сжиженным газом и повышения цен жители Жанаозена, сел Акшукур и Курык Мангистауской области вышли на митинг с требованием снижения цен на автогаз. Было принято решение о снижении стоимости газа. Однако 3-4 января протесты перекинулись на Алматы и другие города страны. Беспорядки в последующем переросли в погромы, мародерства, изнасилования, жестокие убийства гражданских лиц, полицейских и военных, в теракты. Бандиты жгли и брали штурмом административные здания, в числе которых акимат, департамент полиции Алматы, бывшая резиденция президента, здание партии Nur Otan и др., громили больницы, нанесли серьезный урон нескольким редакциям республиканских телеканалов. Был захвачен аэропорт, повреждены и сожжены сотни транспортных средств и спецтехника. ТРЦ, магазины, отделения банков, оружейные магазины и другие объекты подверглись нападениям мародеров и были разграблены.
Сумма ущерба, нанесенная городу Алматы, была оценена в порядка 100 млрд тенге, субъектам бизнеса - 67 млрд тенге.
Были разграблены десять охотничьих магазинов, похищено 1672 ружья. Также похищено 1288 единиц служебного оружия. Из всего этого объема на сегодняшний день найдена только треть, а более двух тысяч единиц, в том числе гранаты, автоматы, ружья, пистолеты и гранатометы, до сих пор не найдены.
В Казахстане было объявлено чрезвычайное положение. Введен комендантский час с 23.00 до 7.00, а также ограничения на въезд и выезд.
В крупных городах Казахстана на фоне массовых беспорядков наблюдались перебои с интернетом, перестали работать мессенджеры и социальные сети.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство Аскара Мамина в отставку. Исполнение обязанностей премьер-министра РК временно было возложено на Алихана Смаилова.
Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности Казахстана вместо Нурсултана Назарбаева.
Президент назвал январские события тщательно спланированной террористической атакой, направленной на подрыв власти. Она включала в себя спланированные действия террористических, экстремистских и криминальных бандгрупп под прикрытием беспорядков гражданского населения. Глава государства сообщил, что следствие показывает, что участвовавшие в боевых действиях бандиты находились под воздействием наркотиков.
Для привлечения помощи в борьбе с террористической угрозой, глава государства принял решение обратиться к ОДКБ. 6 января в Казахстан были направлены Коллективные миротворческие силы ОДКБ. В их состав вошли подразделения вооруженных сил России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Их задачами стала охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле.
В Алматы в ночь на 6 января началась антитеррористическая спецоперация для установления порядка. Полиция города в ходе зачистки городских улиц задержала около 2 тысяч участников беспорядков. Также в ходе спецоперации удалось освободить захваченный мятежниками аэропорт мегаполиса.
Также президент произвел ряд кадровых перестановок в Комитете национальной безопасности: он освободил от должности председателя комитета Карима Масимова и назначил на этот пост Ермека Сагимбаева, а Мурата Нуртлеу - первым заместителем председателя КНБ. От должности первого заместителя председателя КНБ был освобожден Самат Абиш.
Комитет национальной безопасности 6 января начал досудебное расследование по факту государственной измены. По подозрению в совершении данного преступления были задержаны бывший председатель КНБ Карим Масимов, экс-заместитель председателя КНБ - начальник службы специального назначения "А" А. Садыкулов и заместитель председателя КНБ Д. Ергожин. В ходе следствия в действиях Масимова были установлены многочисленные признаки коррупционных деяний.
Позже по подозрению в превышении должностных полномочий задержан бывший заместитель председателя КНБ Марат Осипов.
В начале ноября Генеральной прокуратурой РК уголовное дело в отношении Масимова и других подозреваемых для рассмотрения было направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны. Уголовное дело будет рассматриваться под грифом "совершенно секретно".
Обстановка в стране начала стабилизироваться 8 января. В стране было полностью восстановлено движение поездов. Постепенно стали возобновлять свою работу супермаркеты. Были освобождены все захваченные здания акиматов, восстановлена работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения.
Количество задержанных сторонников беспорядков превысило 5 тысяч, среди них в том числе были иностранцы.
10 января был объявлен днем национального траура по погибшим. В конце декабря 2022 года в Алматы был открыт мемориал жертвам январской трагедии.
Во время январских событий погибло 238 граждан. С различными травмами было госпитализировано более 3,3 тысячи сотрудников правоохранительных органов.
13 января начался вывод войск Организации Договора о коллективной безопасности из Казахстана. С этого дня и до 18 января в городах и областях страны снимается режим ЧП.
19 января президент снял с должности министра обороны Мурата Бектанова и назначил на этот пост заместителя министра внутренних - главнокомандующего Национальной гвардией Руслана Жаксылыкова. В феврале экс-глава Минобороны Бектанов был задержан, в его отношении заведено расследование по факту бездействия по службе.
Для стабилизации социально-экономической ситуации в стране правительство приняло план, предусматривающий оказание поддержки физическим и юридическим лицам, пострадавшим при январских событиях, в частности оказание помощи семьям погибших граждан и пострадавшим, а также возмещение понесенного ущерба объектам предпринимательства. Также предоставлена отсрочка по погашению банковских займов и микрокредитов и приостановлены проверки бизнеса. Кроме того, был введен мораторий на повышение тарифов на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение.
По данным Генпрокуратуры, по январским событиям всего правоохранительными органами зарегистрировано более 5 тысяч уголовных дел. Органами уголовного преследования установлена причастность к январским событиям членов преступных групп. Это группировки Джумагельдиева, "Казахстанские" и "Айшуак-Жантугел", от преступных действий которых пострадали граждане, есть жертвы. Всего привлекается 24 члена ОПГ.
На сегодня осуждены 1249 человек. В основном они совершали кражи, похищали оружие, участвовали в беспорядках. Реальные сроки лишения свободы получили 160 человек. Остальным назначены более мягкие меры наказания. С 3 ноября в отношении ряда лиц вступили в действие положения закона РК "Об амнистии". В настоящее время применена амнистия в отношении 1071 лица.
ВОЗВРАТ НЕЗАКОННО ВЫВЕДЕННОГО КАПИТАЛА
В связи с введением чрезвычайного положения президент Токаев отметил высокий риск вывода капитала отдельных финансово-промышленных групп за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок. В стране усилили контроль транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства из страны. Правительству был дан двухмесячный срок для предоставления предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов. В апреле была создана комиссия по возврату выведенного капитала из-за рубежа. За время ее работы удалось вернуть государству 631 млрд тенге, в том числе 400 млн долларов из-за рубежа в рамках уголовного преследования.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ
После январских событий в Казахстане последовал ряд реформ по переустройству политической модели развития Казахстана.
19 января на заседании парламента депутаты мажилиса одобрили законодательные поправки, которые отменяют пожизненное председательство Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности. 27 января сенаторы в ходе обсуждения законопроекта внесли еще одну поправку. Из закона о Первом Президенте исключается норма о том, что инициативы по основным направлениям внешней и внутренней политики согласовываются с Елбасы. 2 февраля депутаты мажилиса одобрили поправки, согласно которым отменяется необходимость согласования с Елбасы госинициатив по основным направлениям внешней и внутренней политики. 7 февраля Токаев подписал закон о сокращении полномочий Елбасы.
1 февраля бывший глава администрации президента РК Ерлан Кошанов был избран председателем мажилиса парламента Казахстана.
2 марта депутаты мажилиса проголосовали за прекращение депутатских полномочий Дариги Назарбаевой. Ранее Дарига Назарбаева заявила о сложении полномочий. 25 февраля ЦИК вынес постановление о досрочном прекращении полномочий Дариги Назарбаевой в качестве депутата мажилиса.
В марте в ходе совместного заседания палат парламента Касым-Жомарт Токаев заявил о переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом.
Он предложил ввести законодательный запрет для ближайших родственников президента на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе и законодательно оформить обязанность президента прекратить членство в партии на период своих полномочий.
В апреле глава государства заявил, что для реализации политических инициатив необходимо внести изменения и дополнения в Конституцию. Было принято решение провести в Казахстане референдум по поправкам в Конституцию, который состоялся 5 июня. 77,18% проголосовавших на референдуме казахстанцев поддержали поправки в Конституцию.
1 сентября глава государства выступил с посланием народу Казахстана, в котором анонсировал досрочные президентские выборы. Токаев предложил ограничить срок президентства семью годами и запретить переизбрание на пост главы государства. Также он предложил провести выборы в мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине 2023 года.
Досрочные президентские выборы в соответствии с обновленной Конституцией прошли 20 ноября. На высший пост претендовали шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев от народной коалиции, директор Института исследований современного общества Мейрам Кажыкен от содружества профсоюзов "Аманат", Жигули Дайрабаев от народно-демократической партии "Ауыл", Каракат Абден от "Национального альянса профессиональных социальных работников", Салтанат Турсынбекова от общественного объединения "Қазақ аналары - дәстүрге жол" и руководитель столичного филиала Общенациональной социал-демократической партии Казахстана Нурлан Ауесбаев. В целом в выборах приняли участие более 8,3 млн избирателей, что составляет 69,44%. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 81,31% избирателей.
26 ноября президент подписал указ о назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов сената парламента.
НОВЫЕ ОБЛАСТИ КАЗАХСТАНА И ВОЗВРАЩЕНИЕ СТОЛИЦЕ ИМЕНИ АСТАНА
В марте президент Казахстана поручил создать две новые области в стране: Абайскую и Улытаускую. А также разделить Алматинскую область на Жетысускую и Алматинскую. Улытаускую область создали на территории бывшей Жезказганской области. Жезказган стал областным центром. Также появилась Абайская область с центром в Семее. Алматинская область разделена на две - Жетысускую и Алматинскую. Центром Алматинской области стал Капшагай, который был переименован в Конаев. Талдыкорган стал центром Жетысуской области. Соответствующий указ был введен в действие с 8 июня 2022 года.
17 сентября Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании города Нур-Султана в город Астану.
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ШТОРМ И КРИЗИС В ЭКОНОМИКЕ
В конце февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договор о сотрудничестве между Россией и республиками. 24 февраля он объявил о специальной военной операции в Донбассе.
Гражданам Казахстана рекомендовали покинуть Украину. Вследствие дестабилизации ситуации были прекращены авиасообщения.
Последующее обострение геополитической ситуации, введение санкций против России, нарушение транспортных цепочек вызвали мировой экономический кризис. Россия ввела запрет на экспорт ряда продовольствия, в том числе зерновых и сахара.
В Казахстане стали значительно дорожать импортируемые товары.
На продовольственном рынке отмечался дефицит сахара и значительный рост цен на него. Начался "сахарный" ажиотаж, в результате которого супермаркеты были вынуждены ограничить продажу сахара до 5 килограммов в одни руки. В Казахстане цены на сахар за год выросли на 61%.
В целом инфляция в Казахстане достигла исторических максимумов за последние 14 лет. Значительный вклад в инфляцию до сих пор продолжает вносить рост цен на продукты, которые за год подорожали более чем на 20%.
В связи с геополитической ситуацией высокие темпы инфляции стали проблемой для всего мира. В частности, для США и стран Евросоюза отмечаются рекордные уровни инфляции за последние 40 лет - порядка 10%, а на продовольственные товары и того выше. В странах-соседях также уровень инфляции складывается высокий - порядка 14%. Причинами высокой инфляции являются повышение цен на энергоносители, минеральные удобрения, продовольственные товары и проблемы с транспортной логистикой.
Президент Казахстана поручил правительству и акиматам всех уровней обеспечить эффективную и своевременную реализацию комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции на 2022-2024 годы.
В середине июля на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев оценил работу кабмина как "среднюю". Он объявил выговоры министру торговли и интеграции Бахыту Султанову и министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву. Указом главы государства Бахыт Султанов был освобожден от должности заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции РК. Серик Жумангарин указом президента был назначен заместителем премьер-министра - министра торговли и интеграции РК.
Глава государства раскритиковал работу правительства по стабилизации цен и поручил в срочном порядке разработать отраслевой проект по развитию сахарной отрасли.
После критики президента в Минсельхозе заявили, что в Казахстане увеличат посевы сахарной свеклы. А в августе ведомство представило план по развитию сахарной отрасли.
АВАРИЯ НА КТК
21 марта были выявлены повреждения на Каспийском трубопроводном консорциуме в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов ВПУ-3. В этой связи принято решение о временном выводе из эксплуатации указанного ВПУ для проведения промывки и ремонта. 22 марта 2022 года по результатам водолазного обследования были выявлены повреждения 9-го и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2. Это причальное устройство также незамедлительно было выведено из эксплуатации. После аварии консорциум заявил, что может снизить поставки нефти втрое из-за аварии.
В период ремонта часть нефти транспортировали по другим маршрутам. 27 мая прием казахстанской нефти на КТК восстановлен в полном объеме.
6 июля суд Новороссийска на месяц приостановил деятельность Каспийского трубопроводного консорциума. Причиной стали экологические нарушения на производственных объектах.
В ноябре на КТК завершились работы по замене танка плавучести на выносном причальном устройстве.
ПРОБЛЕМЫ С ГСМ
В июле в стране были установлены предельные розничные цены на автогаз, бензин и дизтопливо.
В Казахстане отмечался рост цен и нехватка горюче-смазочных материалов. За год дизельное топливо подорожало сразу на 36%. В связи с нехваткой дизтоплива была создана спецкомиссия. Одной из основных причин нехватки был назван существенный рост потребления топлива, в первую очередь транзитным иностранным транспортом. Также наблюдался переток дизтоплива за пределы Казахстана в соседние страны из-за существенной разницы в цене.
За непринятие своевременных мер были объявлены строгие выговоры председателю правления АО "НК "КазМунайГаз" М. Мирзагалиеву и вице-министру энергетики А. Магауову. Также приняты меры дисциплинарного взыскания и расторгнуты трудовые отношения с рядом ответственных сотрудников Минэнерго и КМГ.
Был принят приказ по запрету на вывоз с территории Казахстана автомобильным транспортом бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов. В декабре его решено продлить еще на полгода.
РЕЛОКАЦИЯ В КАЗАХСТАН ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ
На фоне геополитической ситуации ряд компаний стал прекращать свою деятельность в России, многие зарубежные компании захотели релоцировать производство в Казахстан. В течение года правительством проводилась интенсивная работа по релокации ряда крупных иностранных компаний в Казахстан. По 62 из них удалось достичь конкретных результатов: 21 релоцирована, 13 находятся в проработке, еще по 28 идет активный переговорный процесс.
УТИЛЬСБОР
В начале года правительство Республики Казахстан приняло постановление прекращающее деятельность ТОО "Опертор РОП" в части администрирования утилизационного сбора и распоряжения соответствующими средствами с передачей данных функций АО "Жасыл Даму". Активы, созданные за счет средств утилизационного сбора, переданы в собственность государства. Позже стало известно, что Антикоррупционной службой РК проводится расследование в отношении ряда бывших руководителей ТОО "Оператор РОП".
ПРОДЛЕНИЕ МОРАТОРИЯ НА ПРОВЕРКИ МСБ
В конце года президент Казахстана подписал указ о продлении моратория на проверки МСБ до 2024 года.
УРОЖАЙ
В текущем году был получен один из самых высоких урожаев зерновых за последние 10 лет. При средней урожайности в 14,2 ц/га намолочено 22,8 млн тонн зерна в бункерном весе, что на 26% больше, чем в прошлом году. Более 80% собранного зерна - высокого качества.
КРИЗИС В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ: состояние энергообъектов и аварии на них
В марте в Петропавловске на ТЭЦ-2 рухнула дымовая труба, что вызвало перебои с теплоснабжением. В конце июля комиссия Минэнерго завершила расследование обрушения трубы на Петропавловской ТЭЦ. За ненадлежащее содержание станции и несвоевременный ремонт были уволены или понижены в должности несколько руководителей "Севказэнерго".
В начале апреля стало известно, что Казахстанская электроэнергетическая ассоциация и 5 крупнейших энергокомпаний страны еще 9 марта выступили с обращением к президенту. Участники рынка заявили о наступающем кризисе в энергетическом секторе. Они отметили необходимость единообразного и последовательного государственного регулирования энергетической отрасли. Также участники отрасли указали на дефицит мощностей, проблемы в тарифообразовании и тарифном регулировании, отсутствие инвестиционной привлекательности в отрасли, низкий уровень оплаты труда.
В сентябре президент Токаев в своем послании заявил, что в Казахстане изношены две трети сетей электроснабжения.
В начале ноября в Риддере из-за аварии на ТЭЦ более 20 тысяч абонентов остались без тепла. Был объявлен режим ЧС.
27 ноября произошла крупная авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП.
По словам первого вице-премьера Романа Скляра, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов. Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин заявил, что к аварии на ТЭЦ Экибастуза привела тарифная политика. В ответ на заявление министра депутат Айкын Конуров заявил, что произошедшее в Экибастузе нельзя назвать аварией. Это отказ всей системы, который был делом времени.
8 декабря в Экибастузе был отменен режим чрезвычайной ситуации.
Токаев освободил Абылкаира Скакова от должности акима Павлодарской области. Асаин Байханов назначен акимом Павлодарской области.
В других регионах также отмечались частые аварии на теплосетях. В начале декабря в Семее 35 многоэтажек остались без тепла из-за аварии на котельной. Без теплоснабжения остались 1925 абонентов. В Атырау из-за аварии котла девять многоэтажек остались без тепла. В конце ноября в Рудном 33 многоэтажных и 13 частных домов остались без отопления в результате порыва трубопровода диаметром 159 мм.
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть возвращение в госсобственность проблемных энергетических активов. Он раскритиковал госорганы и собственников энергообъектов за ненадлежащую работу по подготовке к отопительному сезону.
Комиссия по проверке деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону завершила работу в декабре 2022 года. По итогам выездных проверок по регионам были выявлены факты ограничения подачи тепловой энергии, перебоев подачи тепла, отсутствия резервных энергоисточников и аварийного запаса ремонтных материалов, высокого износа энергооборудования, а также несвоевременной поставки угля в регионы. Несмотря на отчеты местных исполнительных органов, по ряду объектов выявлена неготовность к отопительному сезону. В этой связи правительству поручено принять меры по всем выявленным фактам и рассмотреть дисциплинарную ответственность сотрудников местных исполнительных органов.
Также проведен комплексный анализ технического состояния 37 ТЭЦ страны с категорированием их по группам риска. В "красную" зону с высоким риском вошли 19 ТЭЦ, в "желтую" - 11 ТЭЦ и в "зеленую" - 7 ТЭЦ.
Кроме проблем с теплоснабжением отмечался дефицит электрической энергии. В Казахстане отмечается рекордный рост энергопотребления, что угрожает энергетической безопасности страны. Износ генерирующих мощностей на сегодня составляет порядка 60%.
СНЯТИЕ КОВИДНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации, межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК с 11 апреля принято решение о снятии ограничений по пересечению гражданами РК, лицами без гражданства и иностранцами государственной границы РК в сухопутных пунктах пропуска с Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном.
Также были сняты все ограничения по пересечению государственной границы РК авиасообщением. При этом сохраняется требование по обязательному предъявлению справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР или документа/паспорта о прохождении полного курса вакцинации, ревакцинации против COVID-19 казахстанцам и иностранцам, имеющим вид на жительство на территории Республики Казахстан, и иностранным гражданам при наличии взаимного признания паспортов вакцинации.
ОБРАЗОВАНИЕ
В августе Минпросвещения выступило с инициативой продлить учебный год и сократить сроки школьных каникул. В ответ родители школьников выступили против. Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему продления учебного года. Подавляющее большинство респондентов (84,69%) также проголосовали против сокращения каникул и продления учебного года. Несмотря на протесты общественности, Министерство просвещения приняло приказ.
Приказом министра просвещения РК от 27 сентября 2022 года в организациях дошкольного воспитания и обучения, среднего образования, кроме организаций среднего образования, работающих в режиме трехсменного обучения и с дефицитом ученических мест, технического и профессионального, послесреднего образования была установлена пятидневная рабочая неделя.
ЧП
ПОЖАРЫ В КОСТАНАЙСКОЙ И ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ
Днем 2 сентября на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района Костанайской области начались лесные пожары. Жителей близлежащих сел эвакуировали. Ликвидировать пожар удалось лишь спустя 8 дней, 10 сентября. За неделю от огня пострадали 43 тысячи гектаров территории. В двух населенных пунктах сгорело около 90 домов. Один человек погиб, 12 получили травмы, ожоги и отравления легкой и средней степени тяжести. Также известно о гибели 137 животных и 130 птиц. Экологи считают, что на восстановление экосистемы Костанайской области понадобится от 70 до 150 лет.
Для пострадавших была оказана помощь, им пообещали бесплатно восстановить документы. Также в области построили новые дома для погорельцев. Комиссия склоняется к версии, что пожар в Костанайской области был не природного происхождения. 13 сентября начато досудебное расследование в отношении руководства КГУ "Басаманское учреждение лесного хозяйства". Глава лесного хозяйства был взят под стражу.
В начале сентября крупные пожары произошли также в нескольких лесничествах Восточно-Казахстанской области. Огонь уничтожил свыше 10 тысяч гектаров лесостепных массивов. Ущерб составил свыше миллиарда тенге.
После крупных ЧП премьер-министр Алихан Смаилов поручил в три раза увеличить парк вертолетов для тушения пожаров.
ТРАГЕДИЯ В СЕУЛЕ
В районе Итхэвон в центре Сеула 29 октября произошла ужасная давка во время празднования Хэллоуина. В результате происшествия погиб 151 и пострадали не более 80 человек. Как выяснилось позже, в результате происшествия погибла гражданка Казахстана.
АВАРИЯ НА ШАХТЕ ИМЕНИ ЛЕНИНА
Ночью 3 ноября в Шахтинске на шахте имени Ленина АО "АрселорМиттал Темиртау" при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель пяти работников, еще четверо пострадали. По словам министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрия Ильина, авария на шахте произошла из-за внезапного газодинамического явления, связанного с выходом повышенного количества газа и угольной пыли из ранее пробуренных дренажных скважин. Воспламенение произошло в результате образование искры при трении буровой штанги об элементы металлического крепежа. Министр заявил об отсутствии должного контроля со стороны инженерно-технического персонала. Ответственными за трагедию определены 26 человек, в их числе руководство ТОО "АрселорМиттал Темиртау" и руководящие инженерно-техническим составом шахты.
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил провести комплексную проверку "АрселорМиттал Темиртау" в связи с регулярными авариями на предприятии, в которых гибнут люди.
Предприятие также обяжут инвестировать средства в модернизацию производства.
8 декабря на предприятии АО "АрселорМиттал Темиртау" вновь погиб работник. На коксохимическом производстве металлургического комбината компании погиб газовщик 1982 года рождения.
ЭКОЛОГИЯ
Минэкологии Казахстана из-за жалоб фермеров на вытоптанные посевы заявило о намерении разрешить охоту на сайгаков, чтобы сократить поголовье. Президент назвал инициативу крайней мерой, а экологи заявили, что предложение по отстрелу сайгаков не выдерживает никакой критики. В июле глава государства объявил выговор министру экологии Брекешеву за неэффективную деятельность по регулированию популяции сайгаков. В декабре в Минэкологии сообщили, что намерены продлить запрет на отстрел сайгаков до конца 2023 года.
НАПЛЫВ МИГРАНТОВ
После объявления частичной мобилизации в России с 21 по 28 сентября в Казахстане был зафиксирован большой приток мигрантов из РФ - в 2-3 раза выше обычного. На российско-казахстанской границе отмечалось скопление людей и транспорта. Для беспрепятственного проезда казахстанцев на границе с Россией открыли "зеленый коридор". За отчетный период 382 гражданина РФ подали документы на постоянное место жительство и 64 - на получение гражданства РК.
Наплыв мигрантов из России спровоцировал рост цен на аренду жилья в Казахстане. Цены на аренду в сентябре выросли более чем на 47% в годовом выражении. Средняя цена арендной платы за квадратный метр жилья в сентябре составила 4612 тенге, месяцем ранее квадратный метр аренды стоил 4029 тенге. Наиболее высокие цены зарегистрированы в Алматы - 5611 тенге за квадратный метр. Также высокие цены наблюдаются в Астане и Актау: 4485 тенге и 3253 тенге соответственно. Наименьшая цена арендного жилья зарегистрирована в Кызылорде (1797 тенге за квадратный метр), Таразе (1809 тенге) и Жезказгане (1845 тенге).
ПРАЗДНИКИ
В этом году 25 октября впервые в статусе национального праздника страны отмечался День Республики. В конце сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который предусматривает присвоение Дню Независимости статуса государственного праздника. Также закон исключает День Первого Президента из числа государственных праздников. Также с этого года День Независимости стали отмечать один день 16 декабря.
ЗАМОРОЗКА ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ ЖЕНЩИН
В Казахстане женщины будут выходить на пенсию в 61 год. Президент Казахстана подписал поправки в законодательство 26 декабря. С 2023 года на 5 лет приостанавливается запланированное повышение пенсионного возраста женщин на уровне 61 года. По словам главы Минфина РК, заморозка пенсионного возраста женщин до 2028 года потребует дополнительных расходов в размере около 800 миллиардов тенге.
СПОРТ
4 февраля в Пекине состоялась торжественное открытие XXIV зимних Олимпийских игр. В составе казахстанской сборной за награды главных зимних стартов четырехлетия боролись 34 атлета, завоевавшие 87 лицензий. Они приняли участие в соревнованиях по восьми видам спорта: лыжным гонкам, фристайлу, горнолыжному спорту, прыжкам на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью, биатлону, конькобежному спорту и шорт-треку. Всего за 16 соревновательных дней Игр было разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Казахстан завершил выступление Олимпийских играх без завоеванных медалей.
Затраты, произведенные непосредственно на участие в Олимпийских играх, составили 248 млн тенге, из которых 107 млн оплачены компании Air Astana за предоставление чартера, сказал генеральный секретарь НОК РК Андрей Крюков. По подготовке национальных сборных команд к Олимпийским играм затраты составили 789 млн тенге. Участвовали в подготовительных учебно-тренировочных сборах и соревнованиях 234 спортсмена и тренера. Средние затраты составили 15 млн тенге на одного участника.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему: почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде - 2022. Большинство респондентов (86%) считают, что проблема в нецелевом использовании олимпийского бюджета в РК, развале работы спортсооружений и профессиональных центров подготовки.
Стоит отметить, что сейчас в стране остро стоит проблема нехватки спортивных объектов. Большинство объектов находится в частных руках и используется не по назначению. Как отмечают эксперты, до тех пор пока побеждает, точнее живет и побеждает, "коммерческая успешность при управлении" спортивными структурами, спортивными процессами и спортивными объектами, спортивных успехов страны на международной арене не ожидается.
Глава МКС Даурен Абаев признал, что в системе подготовки спортсменов имеются системные проблемы. По его словам, для их решения министерством принимаются следующие меры.
В июле казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выиграла Уимблдон.
В Алматы 25-30 декабря 2022 года состоялся чемпионат мира по шахматам.
В чемпионате приняли участие шахматисты из 50 стран мира. В открытых турнирах соревновались 178 игроков, среди женщин 98 спортсменок.
По итогам турнира золотую медаль по рапиду выиграл действующий чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия). Второе место занял немецкий шахматист Винсент Кеймер, а бронзу получил участник из США Фабиано Каруана.
Серебряную медаль по рапиду среди женщин завоевала Динара Садуакасова, чемпионом мира стала участница из Китая Тань Чжунъи, бронзу получила шахматистка из Индии Шри Савита. Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик вошла в топ-5 по рапиду. Чемпионом открытого турнира по блицу стал Магнус Карлсен (Норвегия).
Серебро взял Фабиано Каруана (США). Бронзу получил Хаик Мартиросян (Армения).
В женской части соревнований чемпионский титул завоевала казахстанка Бибисара Асаубаева. Второе место досталось Хампи Конеру (Индия), Третье - Полине Шуваловой (ФИДЕ).
СКАНДАЛ С ArtSport
Генеральная прокуратура сообщила о выявлении более миллиарда тенге хищений в программе АrtSport. В ходе проверки было установлено хищение бюджетных денег на 1,1 млрд тенге путем фиктивного оформления в кружки и секции около 6 тысяч детей, которые в реальности никуда не ходили. В ряде регионов (Алматы, ЗКО, ВКО и Мангистауская область) обучением школьников занимались не только не имеющие для этого никакой квалификации и образования, но и лица, не связанные с творчеством и спортом. Даже ранее судимые за вовлечение в проституцию и преступления против половой неприкосновенности.
В июле Министерство культуры и спорта отозвало проект приказа Даурена Абаева, после того как активисты выступили против изменений МКС в госпрограмму.
Позже в антикоррупционном ведомстве Шымкента заявили, что подозревают местных чиновников в хищении 10 млн тенге по программе АrtSport.
Также множественные нарушения в реализации программы АrtSport выявлены в ВКО. В акимате Алматы заявили, что программа АrtSport регистрирует "мертвые души".
В Конаеве сотрудника акимата оштрафовали на 12 млн тенге за взятку по программе ArtSport.
БАНКРОТСТВО ФИЗЛИЦ
30 декабря Касым-Жомарт Токаев подписал закон РК "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан".
По состоянию на 1 октября 2022 года задолженность перед банками второго уровня, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами имеют 7,8 млн человек. Закон предусматривает возможность восстановить свою платежеспособность через процедуры внесудебного банкротства, судебного банкротства и восстановления платежеспособности. Все три процедуры инициируются только самим должником, то есть у кредитора нет права применить их в отношении должника.
СНОС VIP-ТЕРМИНАЛА МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА АЛМАТЫ
В начале августа стало известно, что в Алматы за счет средств крупного инвестора строится новый терминал международного аэропорта. Позже общественники выразили несогласие с данным решением. В Алматы был проведен ряд общественных консультаций по вопросу строительства нового международного терминала и судьбы VIP-терминала. В октябре пресс-служба Международного аэропорта Алматы сообщила, что пристройку к старому зданию VIP-терминала снесли.
В эксклюзивном интервью агентству KAZAKHSTAN TODAY архитектор, урбанист и консультант по развитию территорий Жанна Спунер назвала снос исторического здания варварством.
ПРОБЛЕМА ТОЧЕЧНОЙ ЗАСТРОЙКИ
Вопрос точечной и уплотняющей застройки оставался одним из самых обсуждаемых в Алматы. В апреле депутат Ерлан Смайлов заявил о необходимости обратить внимание на проблему точечной и уплотнительной застройки в городах страны, в первую очередь в Астане и Алматы.
В июне стало известно, что в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. В середине июня накаляются конфликты между алматинцами и застройщиками на почве уплотняющей застройки. В июле ситуация вокруг непродуманной точечной застройки на территории столицы также становится все более напряженной. Точечная застройка в Астане становится очагом протеста.
20 августа жители столицы выходят на санкционированный митинг против точечной застройки. В ноябре экоактивисты и общественники заявили, что пора принимать экстренные меры, чтобы сохранить алматинские горы. Президент Казахстана назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. 27 декабря на площади перед столичным цирком состоялся очередной санкционированный митинг против точечной застройки.
ВСПЫШКА НАСИЛИЯ И ЖЕСТОКОСТИ
С каждым годом все более ужасает садизм и жестокость живодеров. В Акмолинской области на глазах у пенсионерки изверг убил ее собаку, нанеся 10 ножевых ранений. Позже в Павлодаре живодер убил собаку и хотел ее съесть.
В июле на одном из пляжей в Актау дети забросали камнями детеныша тюленя, оказавшегося на берегу. В сентябре в Алматинской области задержали живодера, протащившего по асфальту привязанную к грузовику собаку.
Жестокость проявляется не только по отношению к животным. За 10 месяцев этого года, по данным Министерства внутренних дел, вследствие семейно-бытовых конфликтов скончались 93 женщины. В июне житель Туркестанской области застрелил жену из-за ревности к бывшему мужу. Позже в Алматинской области садист изрезал ножом бывшую жену на глазах у матери.
Проблема насилия не обошла даже детей. В феврале стало известно, что педагога детдома судят за изнасилование воспитанницы в Костанайской области. Позже правозащитница Дина Смаилова заявила об очередном случае растления подростками ученика младшего класса в Кызылординской области. В июле в области Жетысу была изнасилована и убита 15-летняя девочка. После убийства школьницы в село стянули значительные силы полиции. Правоохранители опасались самосуда.
ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ
Еще одной актуально проблемой остается вырубка деревьев. В начале апреля алматинцы пожаловались на уничтожение очередного яблоневого сада. В мае экологическое общество Алматы опубликовало открытое обращение к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву с просьбой запретить вырубку деревьев в Иле-Алатауском национальном парке.
Позже стало известно, что незаконную вырубку леса переведут в разряд преступлений. В июле директора школы оштрафовали за вырубку сосен в Текели. В Семее также наказали инициаторов незаконного спила деревьев.
В ноябре мажилисмены закрепили уголовную и административную ответственность за вырубку деревьев.
01.01.2023, 00:30 91411
Гороскоп на 2023 год: прогноз астролога по знакам зодиака
Год Черного Водяного Кролика по восточному календарю вселяет надежду и оптимизм
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Что ждет знаки зодиака в новом году Кролика - астролог дал прогноз по датам, по году рождения, по восточному календарю, для разных сфер жизни.
Наступающий 2023 год Черного Водяного Кролика по восточному календарю вселяет надежду и оптимизм, в то время как мир переживает трудные времена. После темной ночи всегда наступает рассвет, поэтому не стоит отчаиваться", - цитирует РИА Новости Юлию Рольник.
По словам эксперта, после года Тигра - опасного хищника наступает год Кролика, который может стать переходным этапом, ведущим к успокоению. В первой половине 2023 года (до 16 мая), когда Юпитер будет находиться в знаке Овна, будет сохраняться общее напряжение. Во второй половине года, когда эта планета перейдет в знак Тельца, можно ожидать позитивных перемен, умиротворения и движения к прогрессу.
ОВЕН
Для Овнов год не обещает быть спокойным, но значительная поддержка планет поможет в борьбе с возникающими трудностями и приведет к важным успехам в жизни. Юпитер - планета, несущая счастье и удачу, до мая будет находиться в вашем знаке. Это значит, что оптимизм и фортуна будут с вами. Первая половина года - это период активности и самоутверждения в профессиональной деятельности, в которой не исключены взлеты и падения. Вас ожидают важные позитивные перемены в вашей личной жизни. Вторая половина года принесет новые возможности для улучшения финансового положения, вы сможете осуществить некоторые покупки, о которых давно мечтали.
ТЕЛЕЦ
Этот год от вас потребует много усилий и работы для того, чтобы приблизиться к своим целям. На многие вещи вам придется теперь взглянуть по-другому. В лучшую сторону могут измениться условия вашей жизни, вы можете переехать в другое место. Влияние планет в первой половине года не слишком удачно для вашей карьеры. Однако представится возможность удачно решить старые проблемы и избавиться от всего ненужного, сдерживающего движение вперед. Во второй половине года можно ожидать благоприятных перемен в профессиональной деятельности и улучшения благосостояния.
БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов влияние планет в течение года будет смешанным. Вас ожидают перемены, которые сначала могут показаться неудачными, но в дальнейшем они приведут к значительным улучшениям в вашей жизни. У вас будет множество идей и планов, которые поддержат ваши друзья и единомышленники. Ваша решительность и предприимчивость принесет хорошие результаты. В конце апреля и начале мая обратите внимание на свое здоровье, берегите себя, чтобы не подхватить инфекцию. Для решения вопросов личной жизни более благоприятна вторая половина года.
РАК
В течение года Раков ожидают важные перемены, которые коснутся работы и карьеры. В первой половине года вероятна смена работы или направления деятельности. Некоторые разочарования заставят вас пересмотреть ваши цели. Начиная с мая удача вернется к вам и станет возможным воплощение ваших заветных планов. Некоторые мечты могут исполниться. Вторая половина года также принесет позитивные перемены в личной жизни, одинокие представители знака могут встретить свою вторую половинку.
ЛЕВ
Для Львов этот год будет во многом интересным и удачным, успех и личный рост возможен во многих сферах жизни. Вас ждет признание ваших заслуг и расширение влияния в профессиональной деятельности. Однако склонность к преувеличению своих возможностей может привести к некоторым проблемам. Не верьте тем, кто обещает золотые горы, и не давайте сами обещаний, которые вы, скорее всего, не сможете выполнить. Во второй половине года вероятны перемены в карьере, смена работы.
ДЕВА
Для Дев этот год принесет перемены, и какими бы болезненными и фатальными они ни казались, они пойдут на пользу. Первая половина года обещает возможности для увеличения благосостояния благодаря связям с нужными людьми или получению наследства. В то же время есть опасность финансовых потерь из-за вашей излишней расточительности или доверчивости. Брак, заключенный в этом году, будет способствовать увеличению вашего богатства. Вторая половина года более удачна для карьеры и профессиональной деятельности.
ВЕСЫ
Весам этот год может принести судьбоносные перемены, касающиеся личной жизни. В первой половине года ваш успех будет зависеть от окружающих и вашего умения сотрудничать. Это время налаживания полезных связей и новых знакомств. Вы можете получить выгодное предложение. Одинокие представители знака в этом году могут заключить счастливый брак. В конце апреля - начале мая обстоятельства могут потребовать пересмотреть ваш бюджет. Будьте осторожны с вложением средств, исключите финансовые риски. В то же время во второй половине года у вас появятся возможности для улучшения финансового положения.
СКОРПИОН
Этот год принесет Скорпионам несколько важных перемен. Эти изменения прежде всего будут касаться области взаимоотношений. Важно быть готовыми к этим переменам, тогда вы сможете пережить этот период без потерь. Не исключена также смена работы. Особенно обратите внимание на события, которые будут происходить в конце апреля - начале мая, когда затмения могут принести судьбоносные изменения в вашей личной жизни. Первая половина не очень благоприятна для заключения брака. А вторая половина года, наоборот, хороша для создания союзов, партнерств, официального оформления отношений.
СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов влияние планет в течение года будет довольно благоприятным, что поможет им существенно улучшить условия своей жизни. В первой половине года ваш оптимизм и способность радоваться жизни возрастут. Удачное стечение обстоятельств поможет в преодолении трудностей. Влияние планет будет способствовать расширению круга знакомств. Одиноких представителей знака ожидают романтические встречи и бурный роман. Поддержка Венеры поможет вам в решении вопросов личной жизни, а также в зарабатывании денег. Во второй половине года вас ожидают перемены в профессиональной деятельности. Это удачный период для поиска новой работы или начала нового проекта.
КОЗЕРОГ
Для Козерогов в течение года влияние планет будет смешанным. Влияние вашей правящей планеты - Сатурна может создавать сложности и препятствия в делах, на работе. Вас могут тяготить обязанности, связанные с вашими родственниками, близкими, с теми, с кем вы общаетесь постоянно. Это период, когда надо быть готовыми к пересмотру своих целей или методов их достижения. В первой половине года будут актуальными вопросы и проблемы, связанные с домом, семьей, местом жительства. Вы будете стремиться улучшить свои условия жизни, поэтому перед вами могут встать вопросы покупки недвижимости, ремонта или строительства дома. Вторая половина года будет более благоприятной и позволит вам начать успешную реализацию давно задуманных планов.
ВОДОЛЕЙ
Водолеям этот год принесет активное общение, способствующее обмену идеями и информацией с друзьями и единомышленниками. Ваш творческий потенциал будет расти, романтические замыслы будут воплощены в реальность. В марте Сатурн покидает ваш знак и переходит в ваш дом финансов. Складывающиеся обстоятельства поставят вас перед вопросом, что для вас является главным, а что - второстепенным. В этот период доходы если возрастут, то только благодаря упорной работе. В конце апреля - начале мая вы можете столкнуться с трудностями, касающимися семьи, дома, близких. Во второй половине года близким, пожилым родителям может понадобиться ваша помощь.
РЫБЫ
Для Рыб влияние планет в этом году благоприятно. Вас ожидает улучшение материального состояния и новые возможности для развития. В первой половине года Юпитер даст возможность получить выгодную работу с повышением зарплаты или найти дополнительные источники доходов. С марта Сатурн - планета ограничений войдет в ваш знак и сосредоточит ваше внимание на вас самих и ваших целях. В это время жизнь может предъявить к вам повышенные требования. Вы сможете избавиться от своих иллюзий и поставить перед собой более реальные цели. Во второй половине года вас ожидают интересные встречи, обновление круга общения. Вы будете учиться чему-то новому, вы сами изменитесь, и ваши взгляды на мир могут поменяться.
Любовь и отношения в 2023 году
2023 год в сфере любви и отношений будет благоприятным для знаков стихии огня: Овен, Лев, Стрелец. Одинокие представители знака обретут свою вторую половинку и смогут заключить удачный брак. Для знаков воздушной стихии - Близнецов, Весов и Водолеев 2023 год обещает быть переменчивым. У Близнецов в течение года в сфере любви ожидаются взлеты и падения.
Вторая половина года будет удачна для знаков земной стихии: Тельцов, Дев, Козерогов. Для Тельцов год благоприятен в сфере любви и отношений, для заключения брака.
Для знаков водной стихии - Раков, Скорпионов и Рыб 2023 год будет переменчивым в сфере любви и отношений. Ракам предстоит напряженное начало года, однако благоприятное влияние Юпитера поможет им сохранить мир и гармонию.
Семья, дети и родственники в 2023 году
Для Львов в 2023 году появится шанс весной встретить особенного человека, с которым предстоит вместе строить семью и растить детей. Несмотря на возможные трудности, Весам в 2023 году будет помогать Венера поддерживать стабильность в отношениях. Девам планета любви поможет укрепить отношения в семье. Однако им предстоит что-то изменить, чтобы вернуть гармонию. Козерогам год может принести трудности в семейные отношения, но весной все наладится
Финансы, карьера и бизнес в 2023 году
В 2023 году Юпитер - планета счастья и удачи отметит своим присутствием знаки Овна и Тельца. В первой половине года более удачливыми в делах, карьере и бизнесе станут огненные знаки: Овен, Лев и Стрелец. Во второй половине года фортуна также придет к земным знакам: Телец, Дева и Козерог. В периоды затмений весной (в конце апреля - начале мая ) и осенью (в октябре) 2023 года. можно ожидать обострения существующих проблем в работе и бизнесе. В эти периоды не стоит начинать важные дела, новые проекты и открывать бизнес. Также нужно с осторожностью вкладывать средства и избегать рискованных финансовых операций.
Здоровье, питание и спорт в 2023 году
В плане здоровья в течение года для таких знаков, как Овен, Лев и Стрелец, не исключены инфекционные заболевания, поэтому надо запасаться витаминами и увеличить физическую активность. Тельцам рекомендуется в течение всего года обращать внимание на свое здоровье и особенно следить за своим питанием.
31.12.2022, 15:53 80846
Накануне Нового года в разных городах проходят выставки елочных игрушек
На экспозиции можно увидеть открытки прошлых лет и гирлянды
Фото: кадр из видео
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Алматы. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Накануне Нового года в разных городах проходят выставки елочных игрушек, на которых представлено множество новогодних украшений.
В Петропавловске в Русском драмтеатре имени Погодина открылась выставка елочных игрушек советской эпохи. На ней представлены больше тысячи экземпляров новогодних украшений. Самой старой игрушке почти 90 лет, отмечает "Хабар 24".
Также на экспозиции можно увидеть открытки прошлых лет и гирлянды.
Выставка состоит из 12 тематических композиций. Каждая из них отражает определенное событие советской эпохи.
Самая старинная игрушка на выставке - это кукла-пеленашка 30-х годов. Она сделана из картона. Есть и ценные экземпляры, за которые коллекционеры сейчас бы отдали большие деньги.
Автор и идейный вдохновитель этой выставки актриса театра Марина Залевская. Подчеркивается, что для создания такой коллекции некоторые игрушки пришлось отреставрировать.
В Москве также открылась выставка редких елочных игрушек, сообщает ОТР.
На выставке представлены уникальные игрушки. Их вешал на елку Владимир Ильич, когда отмечал Новый год семьей в Ленинских горках.
Эти предметы хранились в квартире Владимира Ильича, которая была в Кремле. А после того как был открыт музей, они были перевезены туда", - проинформировала куратор выставочных проектов музея-заповедника "Коломенское" Наталья Полонникова.
Всего на выставке "Елки нашего детства" 8 сюжетов: зимняя Москва, полеты в космос и так далее. Кроме того, впервые представлены елки-малышки.
31.12.2022, 13:00 87151
Подразделения МЧС переведены на усиленный вариант несения службы в новогоднюю ночь
Более трех тысяч спасателей будут следить за порядком в новогоднюю ночь
Фото: МЧС РК
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Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В целях обеспечения готовности сил и средств МЧС Казахстана к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в праздничные и выходные дни подразделения МЧС Республики Казахстан переведены на усиленный режим несения службы.
В усиленном режиме находится весь спасательный корпус МЧС, при этом более 3000 из них будут находиться непосредственно на службе в готовности к оперативному реагированию - это бойцы служб пожаротушения и аварийно-спасательных работ, спасатели оперативно-спасательных отрядов, военнослужащие воинских частей МЧС, летный состав спасательной авиации, сейсмологи, представители психологических служб, оперативные дежурные диспетчерских служб", - сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Вместе с тем в готовности к оперативному реагированию находится порядка 1200 единиц спасательной техники.
Во всех подразделениях проведены смотры сил и средств.
МЧС призывает граждан соблюдать меры безопасности в новогодние праздники, в случае необходимости звонить на номер 112.
Также в МЧС напомнили об опасности пиротехники.
Стоит отметить, что только в Алматы с 25 декабря изъято более 800 кг небезопасной контрафактной пиротехники. В отношении нарушителей составлено 43 административных протоколов по статье 196 КоАП, изъято 465 единиц пиротехнических изделий, не отвечающих требованиям законодательства РК, общим весом более 800 кг.
По данным городского ДЧС, ежегодно по Алматы в новогодние праздники происходит от 10 до 15 пожаров. В новогодние праздники прошлого года в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями за помощью в медицинские учреждения обратились 39 человек, из них 29 детей. Госпитализировано - 8 человек, из них 7 детей.
В ДЧС Алматы предупредили, что запрещается устраивать фейерверки или салюты ближе чем за 50 метров от жилых помещений и крон деревьев.
Также спасатели призывают соблюдать меры предосторожности при запуске пиротехники:
при покупке изделий следует обратить внимание на целостность упаковки и срок ее годности;
не допускайте детей младше 14 лет к самостоятельному запуску пиротехники;
не наклоняйтесь над изделием при его запуске;
убедитесь, что в радиусе опасной зоны (50 метров) отсутствуют препятствия для запуска пиротехники (кроны деревьев, линии электропередачи), попав в которые фейерверк может изменить направление;
не запускайте изделие при сильном ветре;
поджог фитиля осуществляется на расстоянии вытянутой руки;
не запускайте пиротехническое изделие повторно, если оно не сработало;
не направляйте ракеты и фейерверки на людей, не бросайте их под ноги;
не запускайте фейерверки с балконов жилых домов.
Напомним, многочисленные эксперты различных направлений указывают на очевидные причины для полного запрета использования в населенных пункта и природных зонах фейерверков, петард и прочей пиротехники.
31.12.2022, 11:47 76881
Как правильно встретить новый, 2023 год Кролика
Встречать праздник лучше всего дома в кругу семьи или близких друзей
Фото: depositphotos
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Алматы. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Как правильно встретить новый, 2023 год Кролика, чтобы привлечь удачу на предстоящие 12 месяцев.
Грядущий год имеет интересную особенность: из-за различий в гороскопе разных стран у него не один, а два покровителя, сообщает iz.ru.
В китайской культуре 2023 будет годом Кролика, а во Вьетнаме, Японии и Таиланде почитают кошку. Тем не менее оба животных ассоциируются с семейным уютом и добрыми помыслами.
Считается, что в год Кота, или Кролика, хорошо создавать семейный очаг, а именно жениться, заводить детей, налаживать отношения с близкими. Астрологи советуют учесть несколько простых советов, чтобы год сложился удачно и гармонично.
Где лучше встречать Новый год
Поскольку оба животных-символа являются одомашненными, встречать праздник лучше всего тоже дома, в кругу семьи или близких друзей. Лучше обойтись без случайных знакомых за новогодним столом. Также можно снять дом за городом и провести праздник в единении с природой.
Как украсить дом к Новому году
Так как дом является предпочтительным местом проведения праздника, а также крепостью и отдушиной человека на протяжении всего года, особое внимание стоит уделить украшению интерьера. В год Кролика нужно придерживаться простоты и естественности, не использовать яркие и кричащие цвета и эпатажные украшения.
Астрологи советуют оформить дом в бежевых и белых или же зеленоватых оттенках, приветствуются самодельные украшения, бумажные снежинки. Аксессуары должны быть выполнены в одном стиле. Особое внимание рекомендуется уделить окнам и входной двери как презентации дома. Кроме того, в декоре можно использовать декоративные фигурки кролика или кошки.
В чем встречать Новый год
В одежде также важно придерживаться естественности и элегантности. Не советуют астрологи выбирать наряды броских цветов и кричащие украшения.
Ведущими цветами являются черный и синий. Также предпочтительны белый, серый, серебристый, розовый и голубой цвета, хорошо сочетающиеся между собой и не создающие оттенков "вырви глаз". Основа наряда должна быть однотонной.
Тем не менее главный принцип, по которому нужно выбирать одежду, - это комфорт. В первую очередь праздник должен проходить легко и радостно, поэтому идти наперекор собственным желаниям не стоит даже ради покровителя года.
Что дарить на Новый 2023 год
Кролик и кот "ценят" уют, поэтому универсальным подарком практически любому адресату станут аксессуары для дома: пледы, свечи, вазы, декор, цветочные горшки и комнатные растения. Хорошим решением станет подарок по интересам - книга любимого писателя или жанра, набор для творчества, видеоигра или подписка на киносервис.
Осторожнее следует быть с живыми подарками. Даже если кажется оригинальным и актуальным подарить питомца в виде символа года - кролика или котенка, перед таким шагом обязательно нужно узнать мнение потенциального хозяина.
Какое меню должно быть на столе
Это единственный год, который имеет двойное название, отмечает РИА Новости.
Так как кролик - вегетарианец, а кот - хищник, правильным будет иметь на столе раздельные овощные, рыбные и мясные тарелки. Оба животных неприхотливы в еде, поэтому стол может быть разнообразным. Прекрасно подойдут кушанья из птицы, рыбы, различных морепродуктов.
На новогоднем столе также обязательно должны присутствовать свежая морковь и капуста (например, в салатах), зелень, яблоки, ягоды и злаки (как вариант - кукуруза), яйца и молочные продукты придадут столу разнообразия и сытости.
При выборе спиртных напитков следует помнить, что кролик и кот обладают аристократической натурой, поэтому крепкое спиртное может присутствовать только в виде коктейлей, зато шампанское очень приветствуется, а также вина и ликеры. Из неалкогольных - прекрасным дополнением к столу будут травяные чаи с мятой и мелиссой, соки и морсы.
Что не стоит готовить на праздник
Не следует ставить блюда из крольчатины и зайчатины, чтобы не обидеть пушистый тотем. Кроме того, стол должен понравиться и символу уходящего года - тигру, астрологи советуют не использовать на праздник мясо крупного рогатого скота. Так как кролик и кот не любят резких запахов, не нужно при приготовлении увлекаться острыми приправами и чесноком. Крепкий алкоголь лучше заменить винами, ликерами и коктейлями.
Рецепты на Новый год Кролика
Сальваторе Бурго, шеф-повар Unagrande Company, предлагает простую и вкусную закуску с новогодним настроением для всей семьи. Она легка в приготовлении - потребуются только базовые ингредиенты.
Елочка" из чесночного хлеба.
Ингредиенты
головка свежего чеснока - 1 штука;
петрушка- 12 граммов;
моцарелла Чильеджина - 125 граммов;
масло сливочное - 250 граммов;
дрожжи сухие - 7 граммов;
Мука- 520 граммов;
масло растительное - 5 миллилитров;
сахар тростниковый- 20 граммов;
Соль- по вкусу.
Приготовление
Насыпать муку в чашу комбайна, добавить дрожжи, соль и сахар. Постепенно влить теплую воду, 100 г растопленного сливочного масла, замесить тесто. Переместить в миску, смазанную растительным маслом, накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте на 2-3 часа.
Шарики моцареллы выложить на бумажное полотенце, чтобы рассол стек. На рабочую поверхность, посыпанную мукой, разложить тесто и сформировать толстую колбаску. Нарезать на кусочки и разделить их пополам.
Из первой половины кусочков теста сделать булочки, завернув в каждую шарик моцареллы. Из оставшихся просто сформировать круглые булочки.
Покрыть противень бумагой для выпечки и присыпать мукой, выложить получившиеся шарики в форме елочки. Накрыть полотенцем и дать постоять в теплом месте 30 минут.
Поставить выпекаться на 20-25 минут при 220 градусах, в это время растопить оставшееся масло, добавить измельченный чеснок (4 зубчика), петрушку. Прогреть все вместе 1 минуту.
Полить получившимся маслом горячие булочки, переложить на большую тарелку и подавать, украсив листочками петрушки.
Другой вариант необычной праздничной закуски - канапе с креветками
Ингредиенты
креветки (готовые очищенные) - 200 граммов;
огурец (свежий) - 2 штуки;
хлеб (булка) - 1 штука;
оливки - 300 граммов:
майонез или творожный сыр - 200 граммов.
Приготовление
Хлеб нарезать кубиками, промазать майонезом или творожным сыром, сверху положить кружок огурца, креветку и оливку, все проколоть шпажкой.
Классические салаты, которые присутствуют практически в каждой семье на новогоднем столе, - оливье и винегрет. Можно отойти от привычного всем рецепта и сделать оливье с морепродуктами - отличная альтернатива классике, необычная и вкусная.
Ингредиенты
красная рыба (слабосоленая) - 300 граммов;
зеленый горошек (консервированный) - 300 граммов;
картофель - 300 граммов;
огурцы (маринованные) - 300 граммов;
яйца - 5 штук;
красная икра - 20 граммов;
майонез - 300 граммов.
Приготовление
Картофель отварить в мундире, остудить;
Яйца отварить, очистить;
Красную рыбу, отварной картофель, огурцы нарезать кубиками, смешать, добавить майонез, зеленый горошек, украсить сверху красной икрой.
Как оформить стол
Новогодний стол должен выглядеть празднично, но не вызывающе, кролик (кот) этого не любит. Хорошо накрыть стол белоснежной скатертью, установить новогодние свечи, обернутые фольгой в виде серпантина (в центре стола на достаточном расстоянии от блюд и тарелок гостей), поставить веточки хвойных деревьев.
Оригинальным украшением будет букет из свежей морковки и фигурные вырезки из фруктов и овощей (карвинг).
Палочки корицы, засушенные апельсиновые кольца, имбирное печенье, конфеты и орехи могут быть не только угощением, но и отличным декором. Их можно расположить в отдельных тарелочках или в качестве оформления блюд. Конфетти можно слегка присыпать скатерть, но не увлекаясь, чтобы разноцветные кружочки не попали в угощение.
Также можно написать новогодние пожелания на красивых карточках и разложить у каждого сервированного места, добавив шоколадные фигурки котиков или зайчиков в качестве презента. Скатерть и салфетки лучше выбирать из натуральных материалов, синтетические неуместны, если предполагается позвать гостей. Салфетки могут быть черного или голубого цвета в угоду черному (голубому) водяному Кролику.
Кроме того, не стоит делать блюда в форме кролика, пушистому тотему года не понравится, если его съедят.
Для праздничного стола хорошо подойдет прозрачная посуда, напоминающая застывшую воду, а также классическая белая и всех морских оттенков. Чтобы всем собравшимся за столом сопутствовала удача, можно положить под тарелку по монетке, но так, чтобы никто об этом не знал.
Эксперты заявляют об отрицательном воздействии фейерверков на окружающую среду и выступают за их полный запрет, в связи с большим количеством пострадавших от травм, ожогов и от звукового воздействие взрывов петард на человека и природу. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо ввести запрет на использование фейерверков?