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Авиаперелёты между Алматы и Дели возобновят с 29 июня

18.06.2019, 18:00 5509
Авиаперелёты между Алматы и Дели возобновят с 29 июня
Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - Авиакомпания Air Astana сообщила о возобновлении полетов в Дели с 29 июня, передает Kazakhstan Today.
 
В пресс-службе авиакомпании проинформировали, что в результате переговоров между управлением гражданской авиации Индии и Пакистана воздушные коридоры между странами были частично открыты.
 

В связи с этим с субботы, 29 июня, перевозчик возобновляет полеты между Алматы и Дели с частотой 4 раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям", - говорится в сообщении.

 
Отмечается, что пассажирам, приобретшим билеты на рейсы по понедельникам, средам и пятницам, следует обратиться в Центр бронирования и информации авиакомпании или по месту приобретения для перебронирования билетов или их отмены без каких-либо штрафных санкций. 
 
 

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