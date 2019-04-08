"Эйр Астана" приостанавливает полеты в Индию

Алматы. 7 апреля. Kazakhstan Today - Авиакомпания "Эйр Астана" вынуждена приостановить полеты в Дели из Нур-Султана и Алматы с 11 до 30 апреля по причине закрытия воздушного пространства между Пакистаном и Индией, передает Kazakhstan Today.

"Комитет гражданской авиации МИИР РК и авиакомпания внимательно отслеживают ситуацию, и, как только воздушное пространство откроется, авиаперевозчик продолжит выполнение регулярных рейсов", - отметили в ведомстве.

Пассажирам, которые возвращаются в Казахстан с 11-30 апреля 2019 года, авиакомпания перебронирует билеты на рейсы интерлайн-партнеров, либо они могут сдать авиабилеты без удержания штрафов, обратившись в центр бронирования и информации авиакомпании по адресу: call.centre@airastana.com, а также по телефонам: +7(727) 2444477, +7 (717) 2584477 либо по месту приобретения.

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