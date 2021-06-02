В Казахстане на 32% сократилось количество воспитанников детских домов

НУР-СУЛТАН. 1 июня - Количество детских домов сократилось в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил сегодня на заседании правительства министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, в Казахстане уменьшилось и число детей, воспитывающихся в детских домах. Он уточнил, что за последние три года количество воспитанников детских домов сократилось на 32% (с 6223 до 4254 детей), самих детских домов - на 30% (с 138 до 96).

Кроме того, в результате работы школ приемных родителей снизилась численность детей, возращенных в детские дома.

Асхат Аймагамбетов подчеркнул, что ведомство уделяет особое внимание вопросам обеспечения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Регламентированы деятельность организаций по оказанию содействия в устройстве детей-сирот, требования к их аккредитации, а также обязательная подготовка потенциальных приемных родителей.

Введение данных мер позволило сократить численность детей, воспитывающихся в детских домах, а также снизить уровень повторного сиротства. В республике количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 23 063 человек, из них 81,5% воспитываются в приемных семьях", - сказал министр.

По его словам, Министерство образования и науки также проводит работу по развитию инклюзивного образования. Для детей с особыми потребностями создаются условия для обучения в общеобразовательной школе вместе со сверстниками. В этом году вырастет подушевое финансирование особенных детей. Это позволит охватить инклюзивным образованием большое количество детей с особыми образовательными потребностями.

В текущем году в школах впервые была введена должность педагогов-ассистентов. Они оказывают психологическую и педагогическую помощь особенным детям, отметил Аймагамбетов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства