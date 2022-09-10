В ЗКО свыше 3 тысяч голов КРС были отправлены на убой из-за бруцеллеза

УРАЛЬСК. 9 СЕНТЯБРЯ - В Западно-Казахстанской области 3338 голов крупного рогатого скота направлены на санитарный убой из-за бруцеллеза, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За 8 месяцев текущего года проведено серологических исследований на бруцеллез КРС в количестве 469 245 голов, из них положительно реагировали 3582 голов КРС (или 0,76% зараженности). На сегодняшний день 3338 голов КРС направлены на санитарный убой, по остальным 244 КРС выданы предписания для направления на санитарный убой в течение 15 календарных дней", - проинформировали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
По данным ведомства, за 8 месяцев исследовано на бруцеллез МРС 896 198 голов, из них положительно реагировали на бруцеллез 588 головы (или 0,07% зараженности).
На сегодняшний день 516 голов МРС направлены на санитарный убой, по остальным 344 МРС выданы предписания для направления на санитарный убой в течение 15 календарных дней", - сообщили в министерстве.
Отмечается, что за аналогичный период предыдущего года (за 8 месяцев 2021 года) исследовано на бруцеллез КРС в количестве 603 125 голов, из них положительно отреагировали на бруцеллез 5144 головы (или 0,85% зараженности), которые были направлены на санитарный убой.
Также на бруцеллез МРС исследовано в количестве 1 147 818 голов, из них положительно отреагировали 1393 головы (или 0,12% зараженности), которые были направлены на санитарный убой.
Следовательно, зараженность по бруцеллезу в Западно-Казахстанской области по сравнению с предыдущим годом идет на снижение", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Алматы подписан договор о создании казахстанско-британского СП по производству противоинфекционных ветеринарных препаратов.
В конце июля казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
Ранее председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности.