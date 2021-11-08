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7 ноября исполнилось 104 года Октябрьской революции

07.11.2021, 12:36 62911
7 ноября исполнилось 104 года Октябрьской революции
Фото: Patric Zeller from Pixabay
НУР-СУЛТАН. 7 НОЯБРЯ - 104 года назад свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Судьбоносное событие, изменившее ход истории не только России, но и мира, произошло 104 года назад - 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция.
 
В ночь на 8 ноября в Петрограде поднялось восстание, и по сигналу - выстрелу крейсера "Аврора" - вооруженные рабочие, солдаты и матросы захватили Зимний дворец.
 
В результате изменился государственно-политический, идеологический и общественно-экономический строй страны, менталитет населения. Революция привела к глобальным изменениям в системе международных отношений, повлекла за собой революционные процессы и национально-освободительное движение в других странах.
 
На большей части территории бывшей Российской империи образовалось государство, получившее в 1922 году название Союз Советских Социалистических Республик, в которое входили 15 союзных республик.
 
На протяжении существования СССР этот день являлся государственным праздником, миллионы граждан трудовыми коллективами, семьями шли на демонстрации, участвовали в самодеятельности, ходили друг к другу в гости. На протяжении семи десятилетий этот день был выходным.
 
На Красной площади в этот день всегда проходил парад. Даже Великая Отечественная война не нарушила эту традицию. Наоборот, 7 ноября 1941 года, когда немецко-фашистские захватчики подобрались к Москве на расстояние в несколько десятков километров, по брусчатке главной площади страны прошагали солдаты и офицеры, которые прямо оттуда были отправлены на фронт. Это событие оказало огромное влияние поднятие морального духа армии и всех жителей страны.
 
Посвященные годовщине революции торжественные мероприятия перестали проводиться после распада СССР. Последний официальный парад 7 ноября состоялся в 1990 году, при президенте Советского Союза Михаиле Горбачеве. С 1992 года этот праздник стал рабочим днем.
 

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В Казахстане планируют построить 20 колоний с промзонами

08.11.2021, 11:50 973
НУР-СУЛТАН. 8 НОЯБРЯ - В Казахстане в рамках государственно-частного партнерства построят 20 колоний с промышленными зонами. Об этом в ходе правчаса в мажилисе парламента сообщил министр внутренних дел Республики Казахстан Ерлан Тургумбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Тургумбаева, вместимость каждой колонии будет до 1,5 тыс. осужденных.
 

В каждой из этих колоний будут предусмотрены специальные промышленные зоны - это практически 50% территории данных учреждений", - сказал министр.

 
Он уточнил, что на первоначальном этапе с 2021 по 2024 годы запланировано строительство трех новых современных учреждений в Алматинской, Актюбинской и Туркестанской областях, а с 2024 по 2029 год будут построены остальные 17 учреждений, пишет "Казправда".
 
Глава МВД также напомнил, что по поручению главы государства с 2019 года поэтапно повышаются зарплаты сотрудников органов.
 

Мы хотели сказать, что именно заработная плата очень низкая. До 2023 года мы будем повышать с 50% до 90% заработную плату сотрудников. В этой связи зарплата сержанта возрастет с 81 тысячи до 101 тысячи, лейтенанта - со 130 до 174 тысяч тенге", - добавил он.

 

В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

08.11.2021, 08:22 37207
В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 8 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 8 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Под влиянием обширного антициклона на территории РК сохраняется погода преимущественно без осадков, лишь на западе и в горах юга страны под влиянием ложбины циклона ожидаются осадки. На севере, востоке и юго-востоке страны ожидается усиление ветра, на западе и в горных районах юга туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
На севере и в центре Акмолинской и Костанайской областей ожидается усиление ветра до 15-20, ночью порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, на северо-востоке и в горных районах Жамбылской области, а также на севере Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на юго-востоке и в горных районах Жамбылской области туман. 
 
В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду. 
 
На западе и севере Атырауской области, ночью на юге и в горных районах Туркестанской области, ночью и утром на северо-западе Мангистауской области туман.
 
 

Штормовое предупреждение объявили синоптики в четырех областях Казахстана

07.11.2021, 20:04 149473
Штормовое предупреждение объявили синоптики в четырех областях Казахстана
Фото: Tomasz Proszek from Pixabay
НУР-СУЛТАН. 7 НОЯБРЯ - Штормовое предупреждение объявлено на понедельник, 8 ноября, в четырех областях Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", 8 ноября на севере, юго-востоке и в центре Акмолинской области ветер юго-западный, 15-20, ночью порывы 25 метров в секунду. В Кокшетау 8 ноября ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23 метра в секунду.
 
В Туркестанской области ночью в понедельник в южных и предгорных районах ожидается туман.
 
8 ноября в Костанайской области ожидается ветер юго-западный, на севере и в центре области 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23-28 метров в секунду. В Костанае 8 ноября ожидается ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Северо-Казахстанской области в понедельник ожидается ветер юго-западный, 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске 8 ноября ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.
 

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