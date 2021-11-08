7 ноября исполнилось 104 года Октябрьской революции

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НУР-СУЛТАН. 7 НОЯБРЯ - 104 года назад свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Судьбоносное событие, изменившее ход истории не только России, но и мира, произошло 104 года назад - 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция.

В ночь на 8 ноября в Петрограде поднялось восстание, и по сигналу - выстрелу крейсера "Аврора" - вооруженные рабочие, солдаты и матросы захватили Зимний дворец.

В результате изменился государственно-политический, идеологический и общественно-экономический строй страны, менталитет населения. Революция привела к глобальным изменениям в системе международных отношений, повлекла за собой революционные процессы и национально-освободительное движение в других странах.

На большей части территории бывшей Российской империи образовалось государство, получившее в 1922 году название Союз Советских Социалистических Республик, в которое входили 15 союзных республик.

На протяжении существования СССР этот день являлся государственным праздником, миллионы граждан трудовыми коллективами, семьями шли на демонстрации, участвовали в самодеятельности, ходили друг к другу в гости. На протяжении семи десятилетий этот день был выходным.

На Красной площади в этот день всегда проходил парад. Даже Великая Отечественная война не нарушила эту традицию. Наоборот, 7 ноября 1941 года, когда немецко-фашистские захватчики подобрались к Москве на расстояние в несколько десятков километров, по брусчатке главной площади страны прошагали солдаты и офицеры, которые прямо оттуда были отправлены на фронт. Это событие оказало огромное влияние поднятие морального духа армии и всех жителей страны.

Посвященные годовщине революции торжественные мероприятия перестали проводиться после распада СССР. Последний официальный парад 7 ноября состоялся в 1990 году, при президенте Советского Союза Михаиле Горбачеве. С 1992 года этот праздник стал рабочим днем.