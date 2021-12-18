Бибигуль Тулегеновой исполнилось 92 года

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АЛМАТЫ. 17 ДЕКАБРЯ - Казахстанской народной артистке Бибигуль Тулегеновой вчера, 16 декабря, исполнилось 92 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С днем рождения советскую и казахстанскую оперную певицу Бибигуль Тулегенову поздравил российский телеведущий Андрей Малахов.

Дорогая и уважаемая Бибигуль Ахметовна! Говорит и показывает Москва. Студия программы "Привет, Андрей" и все зрители России поздравляют вас с днем рождения. Желаем вам здоровья, удачи, успехов. Мы вас очень любим и ценим. И помните, вы не только жемчужина Казахстана, но и России. Так что радуйте всегда нас своим пением. Искренне ваш Андрей Малахов, с любовью из России", - сказал он в своем видеопоздравлении.









Что для нее значит День Независимости, который совпал с днем ее рождения, Бибигуль Тулегенова рассказала ранее в интервью телеканалу " Алматы ".





Мы сейчас единственная республика, которая, в общем-то, стоит твердо на ногах. Много было разбито и сломано, но, по крайней мере, за очень небольшой срок все это подняли. Это говорит о том, что у нас патриотизма было много. Для нас это было огромное счастье, когда мы стали отдельным государством и стали сами решать свои дела в своем большом многонациональном государстве", - сказала она.









Бибигуль Тулегенова родилась в Семипалатинске. В 1954 году окончила консерваторию в Алма-Ате. В 1954-56 и с 1971 солистка Казахского театра оперы и балета, в 1956-71 - Казахской филармонии. Обладает голосом серебристого своеобразного звучания, ее исполнение всегда отличалось непосредственностью и глубиной.

Бибигуль Ахметовна посетила с гастролями более 40 стран мира. Выступала в самых престижных залах Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Рима, Афин, Токио, Сеула, Каира и в других крупнейших городах мира. Пела в сопровождении лучших оркестров мира: Национального академического оркестра русских народных инструментов имени Осипова, Большого симфонического оркестра имени Чайковского (Россия), Камерного оркестра принца Уэльсского (Великобритания) и других.

По решению ЮНЕСКО она вошла в число двадцати выдающихся женщин XX столетия.