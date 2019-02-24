Ситуация с выделением грантов на научные проекты вызывает очень большое беспокойство

Астана. 31 января. Kazakhstan Today - Депутат сената парламента Владимир Волков обратился к премьер-министру Республики Казахстан Бакытжану Сагинтаеву с запросом по поводу фактов нарушения законодательства при принятии решений о грантовом и программно-целевом финансировании за счет государственного бюджета научных проектов и программ Министерства образования и науки Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Поводом для депутатского запроса послужили многочисленные публикации в средствах массовой информации о нарушениях законодательства при принятии решений о грантовом и программно-целевом финансировании за счет государственного бюджета научных проектов и программ Министерства образования и науки Республики Казахстан. Вместе с тем, повышение эффективности и результативности науки, синхронизация ее с инновационным развитием экономики республики - основополагающие задачи развития научной сферы Казахстана", - сказал Владимир Волков.

По его информации, на период 2018-2020 годов общая сумма бюджетных средств, предусмотренных на грантовое и программно-целевое финансирование, составляет около 56 млрд тенге.

Однако нынешняя ситуация с выделением грантов и эффективное использование этих средств вызывает очень большое беспокойство. Проведенный в 2018 году Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции предварительный анализ положения дел в этой сфере показал высокие коррупционные риски и многочисленные нарушения законодательства при распределении грантов, среди которых: формирование составов Национальных научных советов с нарушениями законодательства; нарушения утвержденных требований конкурсной комиссией при вынесении решении о выделении средств; слабый ведомственный контроль со стороны уполномоченного органа и др.

Он отметил, что депутаты парламента неоднократно обращались к правительству РК с заявлениями о необходимости изменений в системе бюджетного финансирования научных проектов.

Выявленные нарушения свидетельствуют о слабой организационно-управленческой деятельности Министерства образования и науки РК. Вопрос требует незамедлительного решения в свете поставленных главой государства задач в Посланиях народу Казахстана 2018 года по поддержке научной сферы. В частности, довести расходы на образование, науку и здравоохранение из всех источников до 10% от ВВП, софинансирование со стороны частного сектора всех прикладных научно-исследовательских разработок и выработки системной политики по поддержке молодых ученых с выделением им квот в рамках научных грантов", - сказал Владимир Волков.

В этой связи депутаты просят правительство РК взять на особый контроль выполнение рекомендаций Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции и предоставить информацию о мерах по устранению нарушений. Кроме того, провести соответствующую работу по предотвращению в дальнейшем указанных нарушений, в частности исключению пробелов в законодательстве по этому вопросу и снижению коррупционных рисков в данной сфере.

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