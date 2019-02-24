КНБ в ходе многоэтапной спецоперации пресек деятельность региональной наркогруппировки

Астана. 31 января. Kazakhstan Today - Комитетом национальной безопасности РК в ходе многоэтапной специальной операции пресечена деятельность региональной наркогруппировки, передает Kazakhstan Today.

"Комитетом национальной безопасности в ходе многоэтапной специальной операции пресечена деятельность региональной наркогруппировки с изъятием 97 кг марихуаны. По данному факту ДКНБ по Алматы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 297 УК. Задержанные лица водворены в следственный изолятор, досудебное расследование продолжается", - сообщает пресс-служба КНБ РК.

В целом в 2018 году КНБ на территории Алматы выявлены 14 фактов незаконного оборота наркотиков, вскрыто и пресечено 5 международных каналов наркотрафика.

В результате, возбуждено 36 уголовных дел, из незаконного оборота изъято свыше 84 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, из них 76 килограммов героина и 8 килограммов синтетических наркотиков.

По фактам контрабанды наркотиков, а также участия в транснациональных преступных группировках задержано и привлечено к уголовной ответственности 12 человек, в том числе 2 граждан иностранных государств.

Одним из примеров эффективной работы органов КНБ РК по противодействию незаконному наркобизнесу является задержание в Алматы двух граждан Афганистана и Пакистана при попытке сбыта 11,9 килограмма высококонцентрированного афганского героина (39 брикетов, сокрытых в упаковках со спагетти).

Наряду с этим, анализ поступающих в КНБ оперативных данных указывает на то, что распространение синтетических наркотиков в Республике Казахстан обретает все более угрожающее значение и становится серьезной проблемой для общества, в особенности молодежи в силу своей доступности, обусловленной дешевизной товара. Контрабандное поступление данных наркотиков на территорию Казахстана фиксируется из стран Евросоюза, России, США, Мексики и Китая через международные почтовые отправления и логистические компании, отметили в ведомстве.

В прошлом году с инопартнерами проведены 3 международных операции, из незаконного оборота изъято 1056 таблеток МДМА и 0,2 килограмма синтетических наркотиков.

Нейтрализована деятельность преступной группировки, организовавшей функционирование подпольной нарколаборатории по производству синтетических наркотиков и их сбыту посредством интернет-ресурсов. Из незаконного оборота изъято более 5 килограммов синтетических наркотиков и около 500 килограммов химических прекурсоров.

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