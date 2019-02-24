Жителям Алматинской области рекомендовали воздержаться от дальних поездок из-за ухудшения погоды

Астана. 31 января. Kazakhstan Today - В связи с резким ухудшением погодных условий, метелью и гололедом в Алматинской области АО "НК "КазАвтоЖол" настоятельно рекомендует водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния, передает Kazakhstan Today.

Призываем всех пользователей автодорог соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров. В целях безопасности в регионах с аномальными погодными условиями ограничено движение. Общую информацию о состоянии ситуации на дорогах можно узнать в ситуационном центре по телефону 444-777. Мобильный телефон диспетчерской службы (приложение WhatsApp_ по номеру +7 771 7444 777 либо на сайте www.kazavtodor.kz", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, сегодня на разных участках трассы Алматы - Капшагай зафиксировано четыре столкновения автомашин. Самая крупная из аварий, с участием снегоуборочного грузовика, произошла на 58-м километре. Жертв и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

В ведомстве также проинформировали, что работники дорожных служб практически завершили подсыпку дорожного полотна специальными противогололедными ингредиентами. В настоящее время движение транспортных средств на автодороге Алматы - Капшагай восстановлено в обоих направлениях.

На месте продолжают находиться несколько нарядов дорожно-патрульной полиции, заключили в пресс-службе.

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