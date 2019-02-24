Аким Наурызбайского района Алматы через Интернет провел отчетную встречу с населением

Алматы. 4 февраля. Kazakhstan Today - Аким Наурызбайского района Алматы Санжар Тогай отчитался перед населением, передает Kazakhstan Today.

Отчетная встреча состоялась 31 января в онлайн режиме посредством официальной страницы в Инстаграм, а также через страницу в Facebook.

С. Тогай в своём выступлении подробно рассказал о проведенной в 2018 году работе и ознакомил жителей с планами работ на текущий год.

Он отметил, что в рамках программы датского архитектора Ян Гейла, в 2019 году на благоустройство улицы Сабденова выделено 202 млн тенге. Предусмотрено строительство велодорожек, пешеходных тротуаров, детских, спортивных площадок, уличное освещение и озеленение.

В онлайн-трансляции было 364 участника, заданы 39 вопросов, 33 человека обратились со словами благодарности. На сегодняшний день видеозапись отчетной встречи посмотрели 963 пользователя, сообщили в акимате.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства