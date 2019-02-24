Снег пройдет сегодня местами в большинстве регионов Казахстана

Астана. 11 февраля. Kazakhstan Today - В большинстве областей Казахстана с прохождением фронтальных разделов местами пройдет снег, лишь на западе и в центре Казахстана ожидается ясная погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, передает Kazakhstan Today.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидается туман, гололед, ветер 15-22 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, метель, в Восточно-Казахстанской области местами ветер 15-20 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете".

В Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Кызылординской и Мангистауской областях местами гололед.

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