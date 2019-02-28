Астана. 27 февраля. Kazakhstan Today - Цисты лямблий выявили в бутилированной воде в Астане, передает Kazakhstan Today.

В бутилированной воде "Халал су" окисляемость составляет 6,08 мг/дм3 при норме 3,0 мг/дм3, что свидетельствует об органическом загрязнении, а также обнаружены цисты лямблий", - сообщили в департаменте охраны общественного здоровья Астаны.

Также в ведомстве проинформировали, что недобросовестные производители зачастую идут на уловки: на этикетке указывают одного поставщика, а по документам проходит другой производитель воды. К примеру, реализовалась бутилированная вода "AQUA TERRA" и "ATRIUM", на этикетке которых указан производитель "Дамди шай", а документы о соответствии на бутилированную воду предоставляет "Дамді су", на производство которой отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение.

Кроме того, нарушения выявлены на объекте по выпуску бутилированной воды "Алмазная" (ТОО "Сансититехсервис"). "Отсутствует дезинфицирующие средства, 6 работников цеха работали без медицинского осмотра, не указана информация о дате выработки, не проводится производственный лабораторный контроль. Вода не соответствовала по содержанию сухого остатка, что говорит о низком содержании минеральных элементов (концентрация сухого остатка 39,46 мг/дм3, при нормативном показателе 50-1000 мг/дм3)", - рассказали в департаменте.

За выявленные нарушения наложены штрафы по 20 МРП и даны предписания об устранении нарушений.

В ведомстве также предупредили, что с большим распространением бутилированной воды стали встречаться суррогаты, выдаваемые за качественный продукт. Зачастую информация на этикетке не соответствует истине, при этом выявить контрафакт очень сложно.

В этой связи в ДООЗ предупреждают, что на этикетке должна быть информация: о категории воды (питьевая, столовая, лечебно-столовая, лечебная); об источнике (водопровод, номер скважины), производителе с указанием адреса, химическом составе и регистрационных данных. Покупать воду следует только в крупных торговых центрах, или у проверенного производителя.

Сообщается, что "в Астане насчитываются свыше 30 объявлений и сайтов по доставке бутилированной воды, при этом департамент не располагает информацией о наличии разрешительных документов к примеру: "Асыл Су", "Bioenergy", "ЭкоLife", "Damdi su", "Sary", "Aguamarin", "Aura su", "Аqua way", "МалХи", "SOUL", "Waterpak Astana", ТОО "Бакыт", ТОО "Астана Су", "Алмазная", "Айтим Астана", "Bulak Bottlers", "AKWAZ", "Аквадея", "Balsu", "Ак булак легенда", "Аква Дея", "AQUA TERRA", "ATRIUM", "Янтарная Life", "Динар су", "ГидроLife" и другим".

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