Более десятка астанчан обманули мошенники, через соцсети предлагавшие доставку цветов и подарков

Астана. 7 марта. Kazakhstan Today - Полицейские Астаны предупреждают жителей города о мошенниках, которые действуют через социальные сети, передает Kazakhstan Today.

В полицию Астаны 5 и 6 марта обратились более 10 пострадавших от действий интернет-мошенников. По словам потерпевших, в социальных сетях по объявлению они заказали услуги доставки цветов и подарков для своих близких. Услуги были оплачены, однако адресаты остались без приятных сюрпризов. Как правило, многие перечисляют предоплату на электронные кошельки, не удостоверившись в наличии товаров", - сообщили в департаменте полиции Астаны.

В ведомстве напоминают, что мошенники в Интернете также не упустят случая воспользоваться доверчивостью граждан. Чтобы не попасться на уловки мошенников, полиция Астаны рекомендует до оплаты удостовериться в наличии товара, обсудить с продавцом детали сделки по видеосвязи или произвести оплату после получения товара и его проверки.

Будьте бдительны, чтобы не стать жертвой мошенников в интернет-торговле. Обратите внимание на отсутствие телефона и адреса продавца, если контакт с продавцом предлагают поддерживать только по переписке, если цена товара слишком низкая по сравнению с аналогичными предложениями других продавцов. Если вы пострадали от действий интернет-мошенников, необходимо обратиться в полицию по телефонам: 71-67-10, 71-66-10, 71-65-58, или 102", - уточняется в сообщении.

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