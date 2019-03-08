В Доме дружбы в Караганде прошёл День совета матерей

Караганда. 7 марта. Kazakhstan Today - В Караганде, в Доме дружбы накануне 8 Марта Ассамблея народа Казахстана Карагандинской области провела День совета матерей, передает Kazakhstan Today.

Любовь к Родине начинается с любви к семейному очагу. Именно в семье происходит формирование патриотических чувств, казахстанской идентичности и толерантности. Для этой цели по инициативе Ассамблеи народа Казахстана во всех регионах страны созданы Советы матерей.

Председатель областного Совета матерей АНК Жанар Кенжегалиева поздравила женщин с праздником. В своём выступлении она рассказала о поддержке и помощи государства в новых начинаниях, представила матерей, которые успешно совмещают работу с воспитанием детей.

На встрече первый заместитель председателя Карагандинского городского филиала партии "Нур Отан" Юлия Бадина пояснила, что на решение вопросов, рассмотренных на съезде партии, выделены дополнительные средства из Национального фонда на предстоящие 10 лет. В частности, многодетным матерям оказывается адресная социальная помощь - по 21 тыс. тенге для каждого ребёнка.

Жанаргуль Кульмагамбетова, председатель Совета деловых женщин Карагандинской области, рассказала о том, как сделать первый шаг в открытии и развитии личного бизнеса.

Каникар Алтын - одна из самых успешных деловых женщин Карагандинской области, многодетная мать, руководитель проектов "Алтын той" и "Келін курс". На встрече Алтын-ханым - дала советы молодым мамам, привела несколько примеров из своей жизни.

На мероприятие были приглашены и другие многодетные матери, которые задавали вопросы и получили на них ответы.

Если начинать каждое дело с искренним желанием, то в конечном итоге это даст плоды. Совет матерей всегда принимает активное участие в реализации политики главы государства. Новые задачи по поддержке матерей и детей очень важны", - отметила Жанар Кенжегалиева.

Мероприятие продолжилось благотворительной акцией "Шашу" в рамках "Каравана милосердия" Ассамблеи народа Казахстана.

Шашу - красивый и радостный обряд, добрый знак, который принесёт удачу.

Председатель Азербайджанского национально-культурного центра "Намус" Гюлага Векил-оглы Рзаев подарил куртки, раздал фрукты и сладости воспитанникам детского дома. Представители Клуба благотворителей оказали помощь нескольким малообеспеченным семьям.

В завершение мероприятия организаторы поздравили участниц с наступающим Международным женским днём и вручили благодарственные письма областной Ассамблеи народа Казахстана.

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