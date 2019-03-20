Астана. 19 марта. Kazakhstan Today - Казахстанец пытался вывезти в Россию без документов почти 900 килограммов самоваров, передает Kazakhstan Today.



Как сообщили в пресс-службе Пограничной службы Казахстана, 36-летний гражданин РК, следовавший в Россию на автомашине "ВАНХОЛ", был задержан Актюбинским пограничным нарядом отделения погранконтроля "Жайсан авто".



В машине казахстанца без сопроводительных документов находились самовары, которые он вез как цветмет. Общий вес груза составил 861 килограмм, а его оценочная стоимость (как цветмет) - 1845 тыс. тенге.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства