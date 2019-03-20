Из Беларуси экстрадирован подозреваемый в уклонении от налогов на сумму 190 млн тенге

Астана. 19 марта. Kazakhstan Today - Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Комитета государственных доходов для привлечения к уголовной ответственности за совершение экономического преступления из Беларуси экстрадирован Эдуард Маслов, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК, передает Kazakhstan Today.

"Он подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 190 млн тенге в период с 2016 по 2017 годы. По версии следствия, преступную схему совершения данного преступления Маслов разработал в группе лиц по предварительному сговору, будучи учредителем и директором ТОО "ПромСтройИндустрия LTD" в городе Караганда. После совершения деяния подозреваемый скрылся от органа уголовного преследования, в связи с чем был объявлен в международный розыск", - проинформировали в ведомстве.

В настоящее время Маслов водворен в следственный изолятор города Астаны.

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